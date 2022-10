Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.10.2022

Атлетическое дерби в этом сезоне особенно интригующе, ведь "Атлетико" продолжает свой регресс, а Бильбао наоборот резко добавляет. Зреет сенсация, и мадридцам придется выдать лучший матч с лета, чтобы ее избежать.

У "Атлетика" великолепное начало сезона - 5 побед и 17 забитых голов в стартовых 8 турах, обеспечивающее команде третье место. Но есть нюанс - ни одного большого соперника "Львы" еще не били.

Даже кризисную "Севилью" в прошлом туре не одолели, хотя, признаем, доминировали на протяжении всего второго тайма. Нико, Иньяки и, особенно Муньяин могли забивать, но не вышло. Не повезло. Или это нечто большее?

Ernesto Valverde’s Athletic Bilbao



13 points out of 18 available (the club's best start since 1993) pic.twitter.com/XHkibBuCUv