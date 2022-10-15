Атлетик Бильбао - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.10.2022

Атлетическое дерби в этом сезоне особенно интригующе, ведь "Атлетико" продолжает свой регресс, а Бильбао наоборот резко добавляет. Зреет сенсация, и мадридцам придется выдать лучший матч с лета, чтобы ее избежать.

Примера. 9-й тур

15 октября. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Атлетика"

У "Атлетика" великолепное начало сезона - 5 побед и 17 забитых голов в стартовых 8 турах, обеспечивающее команде третье место. Но есть нюанс - ни одного большого соперника "Львы" еще не били.

Даже кризисную "Севилью" в прошлом туре не одолели, хотя, признаем, доминировали на протяжении всего второго тайма. Нико, Иньяки и, особенно Муньяин могли забивать, но не вышло. Не повезло. Или это нечто большее?

Ernesto Valverde’s Athletic Bilbao



13 points out of 18 available (the club's best start since 1993) pic.twitter.com/XHkibBuCUv — The Football Index ???? ⚽ (@TheFootballInd) September 17, 2022

Эрнесто Вальверде после возвращения на "Сан-Мамес" не скрывает амбиций вывести команду в ЛЧ, и для этого Бильбао надо побеждать именно таких соперников, как "Атлетико". У басков есть все для этого - вратарь сборной Испании Симон на воротах; опытный Иньиго Мартинес во главе обороны; перспективная полузащита с Сансетом и Весгой; атака, где опыт Муньяина дополняет скорость братьев Уильямс. Но все это надо подкрепить делом. Матч с "Атлетико" в случае успеха станет для басков заявлением - да, мы готовы бороться за ЛЧ.

Новости "Атлетико"

Ну, а "Матрасникам" нужно заявление другого рода - им пора доказать, что они скорее живы, чем мертвы. А то после недавних матчей ЛЧ уже и неясно.

0:2 и 0:0 против "Брюгге" - так низко Диего Симеоне в Мадриде еще не падал. Теперь плей-офф ЛЧ висит на волоске. В Ла Лиге дела идут получше, но, как и в случае с "Атлетиком", топов "Матрасники" не побеждали. От поражения от "Реала" (1:2) пахло безысходностью, да и от ничьей с "Реалом Сосьедад" (1:1) тоже.

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"Атлетико" не хватает идей, ему нужны свежие лица, но Симеоне возвращает старых - Гризманна, Сауля, Морату. В последних 5 выездах у команды лишь 2 победы. Также в текущем сезоне "Атлетико" забил меньше, чем баски (14 против 17) и пропустил больше (7 против 5). Наконец, хозяева готовились неделю, а мадридцы играли ЛЧ. И кто тут фаворит? Ответ однозначен. Команде Симеоне на "Сан-Мамесе" придется отбиваться и ждать редких шансов в контригре…

"Атлетик" - "Атлетико": статистика личных встреч

…И с этим легко не будет. В последних 6 очных матчах у мадридцев только одна победа, а у басков - три.

В том числе в прошлом сезоне "Атлетик" бил "Матрасников" на "Сан-Мамесе" (2:0) и в Суперкубке (2:1), и лишь на "Ванда Метрополитано" их встреча завершилась вничью 0:0.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Атлетико"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетика" больших потерь нет. Дани Вивиан и Юри Берчиче травмированы давно, к этому привыкли. Также не сыграет из-за красной карточки в прошлом туре Андер Эррера, но он еще не интегрировался в команду в полной мере, так что тоже не беда.

У "Матрасников" все еще не может дебютировать травмированный Регилон, к которому недавно добавились Фелипе и Маркос Льоренте. Именно последний - самая болезненная потеря; его будет не хватать на правом фланге.

"Атлетик": Симон - де Маркос, Ерай, Иньиго Мартинес, Лекуэ - Сансет, Дани Гарсия - Нико Уильямс, Муньяин, Беренгер - Иньяки Уильямс

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Хименес, Рейнилду, Карраско - Коке, Витсель, де Пауль - Мората, Гризманн

"Атлетик" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Верим в басков - на их стороне форма, домашние трибуны, свежесть. Выберем ставку 1Х - ее БК предлагают с коэффициентами 1,75-1,8.