Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 16.10.2022

"Реал" и "Барселона" подошли к очному матчу с одинаковым количеством очков. Тот, кто победит завтра, возглавит таблицу Примеры - и это еще добавит Класико огня.

Не смотрите на синхронные осечки команд в Лиге чемпионов - это "совсем другой турнир". На "Сантьяго Бернабеу" команды точно выжмут из себя максимум - статус матча обязывает. Именно поэтому Класико так популярны по всей планете.

Примера. 9-й тур

16 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Барселона

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" в текущем сезоне выиграл все матчи, кроме двух - в гостях мадридцы сыграли вничью с "Хетафе" (0:0) и "Шахтером" (1:1). При этом обе осечки случились в течение последних двух недель.

Мини-кризис? Как-то непохоже. Скорее, у Мадрида возобновились старые проблемы с пробиванием эшелонированных оборон; к Класико это отношения не имеет - здесь уже "Реал" будет меньше владеть мячом и больше ловить соперника на контратаках. Винисиус, Родриго, Вальверде, Модрич - все в хорошей форме, и только Бензема заметно сдал. Это может стать проблемой.

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С другой стороны, плюсов у Анчелотти все равно больше. Его команда лучше сыграна, у нее нет кадровых потерь среди полевых игроков, а на воротах Лунин вполне достойно меняет Куртуа. Ну, и еще "Реалу" завтра не надо ничего доказывать - это "Барса" приехала бросать вызов; соответственно, и нервничать будут больше гости.

Новости "Барселоны"

У каталонцев, как и "Реала", лишь одна ничья и 7 побед в стартовых 8 турах Ла Лиги, но при этом осень команды Хави омрачена провалами в ЛЧ против "Баварии" и "Интера". Жоан Лапорта много говорил про успехи в Европе, но, похоже, "Кулес" даже не попадут в плей-офф.

Из-за этого Класико для "Барсы" означает даже больше, чем для ее соперника. Каталонцам все еще надо доказать делом свой прогресс, ведь "Сосьедад", "Сельта" или кризисная "Севилья" - не ее уровень. Левандовского покупали не для них, а для побед над равными, которых до сих пор не было, и это давит на Роберта так же, как и на Хави и остальных.

5 - Opta measure secondary assists (the pass before the assist). Across Europe's big five leagues this season, Pedri leads all players with five secondary assists.



5 - Pedri

4 - Lionel Messi

4 - Kevin De Bruyne

4 - Pierre-Emile Højbjerg

4 - Léo Leroy

4 - Enzo Le Fée



Vision. pic.twitter.com/yPxC94CvWF — OptaJoe (@OptaJoe) October 11, 2022

В Мадриде "Барса" точно будет играть с мячом, давить через Дембеле, навешивать на Роберта; Гави и Педри попробуют "загонять" возрастную полузащиту "Реала" - это ясно. Больше вопросов по обороне, где из-за обилия травм может сыграть даже Пике. Говорят, Хави не хочет выпускать Жерара. Не только "Интер", но и "Сельта" с "Мальоркой" создали "Барсе" кучу проблем, а тут целый "Реал". Старый Пике рискует выступить тренировочной фишкой для Винисиуса, но что делать, если врачи не успеют поставить на ноги Кунде?

"Реал" - "Барселона": статистика личных встреч

"Реал" не проигрывал "Барселоне" в 2019-2021 годах, но в прошлом марте уже с Хави каталонцы сняли проклятие в блестящем стиле - 4:0 на "Бернабеу".

Между прочим, это была самая крупная выездная победа "Барсы" в Класико с 2015 года. Всего же, начиная с 2011-го, каталонцы побеждали на поле "Реала" 10 раз, проиграли 6 и трижды сыграли вничью.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" травмирован Тибо Куртуа, благодаря чему свое дебютное Класико проведет Андрей Лунин. Также вне игры Дани Себальос, но это глубокий запас.

У "Барселоны" вне заявки из-за травм защитники Араухо, Кристенсен и Бельерин, а также резервный центрфорвард Депай.

"Реал": Лунин - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Пике, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Реал" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Обе команды в последних матчах не показали идеальной защиты. Более того, даже высококлассной не показали, но при этом сами справно забивали голы. Выберем самый простой вариант - ТБ 2,5. Букмекеры предлагают эту ставку с коэффициентами 1,5-1,6.