Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз Эль Класико на 16.10.2022

"Реал" и "Барселона" подошли к очному матчу с одинаковым количеством очков. Тот, кто победит завтра, возглавит таблицу Примеры - и это еще добавит Класико огня.

Не смотрите на синхронные осечки команд в Лиге чемпионов - это "совсем другой турнир". На "Сантьяго Бернабеу" команды точно выжмут из себя максимум - статус матча обязывает. Именно поэтому Класико так популярны по всей планете.

"Реал" в текущем сезоне выиграл все матчи, кроме двух - в гостях мадридцы сыграли вничью с "Хетафе" (0:0) и "Шахтером" (1:1). При этом обе осечки случились в течение последних двух недель.

Мини-кризис? Как-то непохоже. Скорее, у Мадрида возобновились старые проблемы с пробиванием эшелонированных оборон; к Класико это отношения не имеет - здесь уже "Реал" будет меньше владеть мячом и больше ловить соперника на контратаках. Винисиус, Родриго, Вальверде, Модрич - все в хорошей форме, и только Бензема заметно сдал. Это может стать проблемой.

С другой стороны, плюсов у Анчелотти все равно больше. Его команда лучше сыграна, у нее нет кадровых потерь среди полевых игроков, а на воротах Лунин вполне достойно меняет Куртуа. Ну, и еще "Реалу" завтра не надо ничего доказывать - это "Барса" приехала бросать вызов; соответственно, и нервничать будут больше гости.

У каталонцев, как и "Реала", лишь одна ничья и 7 побед в стартовых 8 турах Ла Лиги, но при этом осень команды Хави омрачена провалами в ЛЧ против "Баварии" и "Интера". Жоан Лапорта много говорил про успехи в Европе, но, похоже, "Кулес" даже не попадут в плей-офф.

Из-за этого Класико для "Барсы" означает даже больше, чем для ее соперника. Каталонцам все еще надо доказать делом свой прогресс, ведь "Сосьедад", "Сельта" или кризисная "Севилья" - не ее уровень. Левандовского покупали не для них, а для побед над равными, которых до сих пор не было, и это давит на Роберта так же, как и на Хави и остальных.

5 - Opta measure secondary assists (the pass before the assist). Across Europe's big five leagues this season, Pedri leads all players with five secondary assists.



5 - Pedri

4 - Lionel Messi

4 - Kevin De Bruyne

4 - Pierre-Emile Højbjerg

4 - Léo Leroy

4 - Enzo Le Fée



Vision. pic.twitter.com/yPxC94CvWF