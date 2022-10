Эльче - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2022

Лидер Примеры встретится против худшей на данный момент команды лиги, на счету которой после 9 туров нет ни единой победы. Вы видите тут интригу?

Будем удивлены, если она проживет хотя бы 30-35 минут. Не в обычаях "Реала" много позволять командам низкого класса, а "Эльче", при всем уважении к поклонникам зелено-полосатых, именно такая команда.

"Эльче" играл просто ужасно на старте сезона, и отставка Франсиско напрашивалась еще после 4-5 туров. Клубные боссы в итоге дали тренеру 7, и ошиблись.

После возвращения в кресло тренера Хорхе Альмирона 5 октября к "Эльче" вернулось желание играть футбол. Отсюда и две ничьи в двух последних турах против "Мальорки" (1:1) и "Валенсии" (2:2). Оба матча - слабые по качеству, но появился нерв, энтузиазм, и на нем Пере Милья оформил симпатичный дубль на "Месталье".

То есть, "Реалу" будет противостоять уже не "мертвый" "Эльче", а "подающий признаки жизни". Это мало что меняет, и команде Альмирона будет сложно продержаться хотя бы тайм с Мадридом. У нее до сих пор нет ни одного сухого матча, и это диагноз. С другой стороны, сейчас хотя бы появился шанс избежать разгрома, которого еще месяц назад не было.

У Мадрида последние дни - сплошной праздник. Сперва 3:1 в Эль Класико, выведшие "Реал" на чистое первое место в таблице. Ну, а после этого Золотой мяч для Карима Бензема - ожидаемый, но от того не менее приятный.

Выезд в Эльче для Мадрида - возвращение к рутине. Будь соперник хоть немного сильнее, у "Реала" могли бы быть проблемы; перестроиться с высокого на будничное не всегда легко. Но "Эльче" слаб, и даже в полноги "Сливочные" должны брать свое.

