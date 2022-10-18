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Эльче - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.10.2022
Лучшие против худших
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto
Лидер Примеры встретится против худшей на данный момент команды лиги, на счету которой после 9 туров нет ни единой победы. Вы видите тут интригу?
Будем удивлены, если она проживет хотя бы 30-35 минут. Не в обычаях "Реала" много позволять командам низкого класса, а "Эльче", при всем уважении к поклонникам зелено-полосатых, именно такая команда.
Примера. 10-й тур
19 октября. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"
"Эльче" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хесус Хиль Мансано
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Эльче"
"Эльче" играл просто ужасно на старте сезона, и отставка Франсиско напрашивалась еще после 4-5 туров. Клубные боссы в итоге дали тренеру 7, и ошиблись.
После возвращения в кресло тренера Хорхе Альмирона 5 октября к "Эльче" вернулось желание играть футбол. Отсюда и две ничьи в двух последних турах против "Мальорки" (1:1) и "Валенсии" (2:2). Оба матча - слабые по качеству, но появился нерв, энтузиазм, и на нем Пере Милья оформил симпатичный дубль на "Месталье".
То есть, "Реалу" будет противостоять уже не "мертвый" "Эльче", а "подающий признаки жизни". Это мало что меняет, и команде Альмирона будет сложно продержаться хотя бы тайм с Мадридом. У нее до сих пор нет ни одного сухого матча, и это диагноз. С другой стороны, сейчас хотя бы появился шанс избежать разгрома, которого еще месяц назад не было.
Новости "Реала"
У Мадрида последние дни - сплошной праздник. Сперва 3:1 в Эль Класико, выведшие "Реал" на чистое первое место в таблице. Ну, а после этого Золотой мяч для Карима Бензема - ожидаемый, но от того не менее приятный.
Выезд в Эльче для Мадрида - возвращение к рутине. Будь соперник хоть немного сильнее, у "Реала" могли бы быть проблемы; перестроиться с высокого на будничное не всегда легко. Но "Эльче" слаб, и даже в полноги "Сливочные" должны брать свое.
5 - With Karim Benzema, France ???????? adds its fifth different #BalonDor winner, equaling Germany ???????? and Italy ???????? as the countries with the most different winners in the men's category. The @realmadrid player thus succeeds Kopa, Platini, Papin and Zidane.— OptaJose (@OptaJose) October 17, 2022
Pairie. pic.twitter.com/O6E81xIIVW
Кстати, про "полноги" - это важно. Мадрид входит в полосу, когда матчи будут идти один за другим, а часть их лидеров давно немолоды и не могут всякий раз тратить все без остатка. "Эльче" надо победить так, чтобы свежими выйти в субботу на "Севилью". Именно поэтому темп игры будет невысоким; "Реал" будет ждать ошибки, а не форсировать события. Также вероятна ставка на быстрый гол, чтобы дальше уже играть спокойно от печки.
"Эльче" - "Реал": статистика личных встреч
В прошлом сезоне "Эльче" был намного кусачее, чем сейчас, и "Реал" это ощутил на себе. В Ла Лиге Мадрид выиграл в гостях 2:1, а дома еле избежал поражения - 2:2. Касательно Кубка короля, то там "Эльче" капитулировал лишь в добавленное время - 1:2.
Также "Эльче" останавливал "Реал" на своем поле в 2020 году (1:1) - то есть, соперник непростой, и когда он в форме, то опасен.
Последние матчи "Эльче"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" вне игры только Тибо Куртуа, а значит, Андрей Лунин проведет еще один - уже шестой - матч за "Сливочных". Также ждем ротацию "стариков", которым по статусу и возрасту полагается отдых.
У "Эльче" не сыграет из-за травмы только вингер Фидель Чавес. В то же время Лукас Бойе вернется в состав после дисквалификации, а Жерар Гумбау впервые сыграет как отец - на выходных он пропускал тур из-за рождения ребенка.
"Эльче": Бадиа - Хосан, Роко, Верду, Бигас, Клерк - Гумбау, Маскарель, Гути - Бойе, Милья
"Реал": Лунин - Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди - Камавинга, Чуамени, Кроос - Асенсио, Бензема, Родриго
"Эльче" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты
"Эльче" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол
"Эльче" забил лишь 6 голов в сезоне, причем 2 из них в прошлом туре. У "Реала" тоже в семи последних матчах лишь однажды - против "Барселоны" - было больше трех голов.
Рискнем предположить, что команды отбегают еще один нерезультативный матч и выберем ТМ 3,5. БК предлагают эту ставку с коэффициентом 1,7.
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