Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.10.2022

Для "Барселоны" начинается самый сложный отрезок календаря - сильные соперники поджидают команду Хави в каждом туре.

"Вильярреал" неровно начал текущий сезон, но, с другой стороны, в Испании нету большего умельца останавливать топ-команды, чем Унаи Эмери. Вспомните, что его "Субмарина" творила в предыдущей ЛЧ. "Барса" - фаворит у букмекеров, но на поле ей придется ой как несладко.

Каталонцы всего на три очка отстают от первого места в таблице Ла Лиги, но их настроение на дне. Две осечки с "Интером" (0:1, 3:3) фактически лишили команду шансов на плей-офф ЛЧ; поражение в Класико - возобновило разговоры о гегемонии "Реала".

Теперь Хави надо заново собирать команду, настраивать ее; убеждать молодых игроков, что они способны побеждать Мадрид в гонке за титул. Получится ли? Времени на сопли нет - с "Субмариной" шутки плохи.

4 - In the last four games with +6 shots without scoring for Robert Lewandowski ???????? in all competitions, his team failed to win: two for #Barcelona (L2 - 7 v Bayern Munchen & 6 v Real Madrid today) and two for the Bavarian team (D2). It's the first time again the Whites. Esential. pic.twitter.com/OwautTmhvq