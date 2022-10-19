Барселона - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 20.10.2022

Для "Барселоны" начинается самый сложный отрезок календаря - сильные соперники поджидают команду Хави в каждом туре.

"Вильярреал" неровно начал текущий сезон, но, с другой стороны, в Испании нету большего умельца останавливать топ-команды, чем Унаи Эмери. Вспомните, что его "Субмарина" творила в предыдущей ЛЧ. "Барса" - фаворит у букмекеров, но на поле ей придется ой как несладко.

Примера. 10-й тур

20 октября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Вильярреал"

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

Каталонцы всего на три очка отстают от первого места в таблице Ла Лиги, но их настроение на дне. Две осечки с "Интером" (0:1, 3:3) фактически лишили команду шансов на плей-офф ЛЧ; поражение в Класико - возобновило разговоры о гегемонии "Реала".

Теперь Хави надо заново собирать команду, настраивать ее; убеждать молодых игроков, что они способны побеждать Мадрид в гонке за титул. Получится ли? Времени на сопли нет - с "Субмариной" шутки плохи.

4 - In the last four games with +6 shots without scoring for Robert Lewandowski ???????? in all competitions, his team failed to win: two for #Barcelona (L2 - 7 v Bayern Munchen & 6 v Real Madrid today) and two for the Bavarian team (D2). It's the first time again the Whites. Esential. pic.twitter.com/OwautTmhvq — OptaJose (@OptaJose) October 16, 2022

"Вильярреал" умеет играть без мяча, превращая владение оппонентов в пыль. Данжума, Чуквезе, Пино, Баэна - идеальные парни для контратак, а Парехо - все еще один из лучших дирижеров лиги. Чтобы победить их, "Барсе" надо быть агрессивнее, чем в Класико. На ее стороне - индивидуальный класс, свое поле и фактор свежести, ведь каталонцы отдыхали на день дольше. В теории этого должно хватить для успеха, но только если "Барса" морально отошла от Класико.

Новости "Вильярреала"

У "Вильярреала" слабый старт сезона в основном продиктован проблемами, которые Унаи Эмери не может решить не первый год. Во-первых, травмирован Жерар Морено - лидер и лучший бомбардир "Подводников". Это случается регулярно, но замены форварду по-прежнему нет. Во-вторых, Эмери так и не отладил игру первым номером против "автобусов" - отсюда 0:0 против "Кадиса" и "Хетафе".

Лишь в прошлом туре с "Осасуной" атака "Вильярреала" проявила себя (2:0), и это могла бы быть хорошая новость для Эмери, если бы матч не проводился в понедельник. "Барса", кто забыл, играла Класико в воскресенье.

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У "Вильярреала" и так короткая лавка - где ему взять свежих парней, чтоб не давали "Барсе" свободно катать мяч? Очевидно, что придется ставить уставших и рассчитывать на их самоотверженность - это "Подводники" умеют. Мяч им не нужен - они будут атаковать пространство за спиной Бускетса, как это делал "Реал". В обороне Левандовского, вероятно, возьмется крыть Альбиоль - он жестче Пау Торреса. Также "вангуем" много фолов и карточек - особенно если "Барса" будет играть хорошо, и гостям придется сбивать темп.

"Барселона" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" нервно, но и заслужено победила на поле "Вильярреала" (3:1), зато уступила команде Унаи Эмери на "Камп Ноу" (0:2).

Это была первая победа "Желтой субмарины" над каталонцами с 2008 года. На протяжении многих сезонов "Вильярреал" даже в хорошей форме исправно поставлял "Барсе" очки, и это выглядело даже аномально.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" надолго выбыли защитники Кристенсен и Араухо, плюс лечится Мемфис Депай. К этим потерям уже все давно привыкли.

У "Вильярреала" кроме уже упомянутого Жерара Морено продолжают лечение защитник Хуан Фойт и опорник Франсис Коклен. Будь они здоровы, вся троица точно вышла бы в основе на "Камп Ноу".

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Пике, Альба - Гави, Бускетс, Педри - Фати, Левандовский, Ферран Торрес

"Вильярреал": Рульи - Фемения, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Ло Чельсо, Капу, Парехо, Чуквезе - Данжума, Моралес

"Барселона" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

Скольких серьезных соперников в этом сезоне победила "Барса"? На ум приходит только "Реал Сосьедад". В то же время против "Интера", "Реала" и "Баварии" ничего не вышло.

"Вильярреал" слабее этой троицы на дистанции, но он прекрасно умеет играть один отдельно взятый топ-матч. Отсюда и наша ставка - 2Х. БК предлагают ее с коэффициентами 2,7-2,9.