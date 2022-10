Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.10.2022

Кто не в курсе, в Испании Эль Класико называют не только матчи "Реала" против "Барселоны", но также их встречи с "Атлетиком Бильбао". Причина проста - только эти три клуба ни разу не вылетали из Ла Лиги.

Класико басков и каталонцев сильно отличаются от остальных. Оба народа известны стремлением к независимости, и на их встречах в рамках Кубка гимн Испании лучше не включать - засвистят. Мадридцы такой подход считают позором, но матчи "сепаратистов" все равно смотрят - зачастую они очень эмоциональны и богаты на хайлайты.

У "Барсы" сезон складывается неровно. Плохое выступление в ЛЧ и проигранное Эль Класико - пока главное впечатление, но есть и много хорошего. Например, рост молодежи и результативность Левандовского.

На мидвике эти два фактора объединились и легко убрали с пути "Вильярреал". Унаи Эмери умеет играть против грандов, но тут его оборона потеряла концентрацию на 10 минут - и это стоило ей трех пропущенных голов. Роберт Левандовский - зверь, но и Фати, и Феррана, и Гави надо отмечать. И еще чары "Камп Ноу", конечно. На своем поле каталонцы в этом сезоне выиграли 5 матчей из 7, и еще дважды сыграли вничью.

3 - @FCBarcelona ???????? have won their last three @LaLigaEN home games without conceding – they have not won four straight at home in the competition without conceding since June 2020 under Quique Setién. Challenge. pic.twitter.com/msUz9I23WK