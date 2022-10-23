Барселона - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.10.2022

Кто не в курсе, в Испании Эль Класико называют не только матчи "Реала" против "Барселоны", но также их встречи с "Атлетиком Бильбао". Причина проста - только эти три клуба ни разу не вылетали из Ла Лиги.

Класико басков и каталонцев сильно отличаются от остальных. Оба народа известны стремлением к независимости, и на их встречах в рамках Кубка гимн Испании лучше не включать - засвистят. Мадридцы такой подход считают позором, но матчи "сепаратистов" все равно смотрят - зачастую они очень эмоциональны и богаты на хайлайты.

Примера. 11-й тур

23 октября. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Атлетик"

Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

У "Барсы" сезон складывается неровно. Плохое выступление в ЛЧ и проигранное Эль Класико - пока главное впечатление, но есть и много хорошего. Например, рост молодежи и результативность Левандовского.

На мидвике эти два фактора объединились и легко убрали с пути "Вильярреал". Унаи Эмери умеет играть против грандов, но тут его оборона потеряла концентрацию на 10 минут - и это стоило ей трех пропущенных голов. Роберт Левандовский - зверь, но и Фати, и Феррана, и Гави надо отмечать. И еще чары "Камп Ноу", конечно. На своем поле каталонцы в этом сезоне выиграли 5 матчей из 7, и еще дважды сыграли вничью.

3 - @FCBarcelona ???????? have won their last three @LaLigaEN home games without conceding – they have not won four straight at home in the competition without conceding since June 2020 under Quique Setién. Challenge. pic.twitter.com/msUz9I23WK — OptaJose (@OptaJose) October 20, 2022

Против "Атлетика" "Барса" тоже будет атаковать. Ей нельзя отставать от "Реала", так что сэкономить силы на "Баварию" не выйдет. "Атлетик" при Вальверде обороняется высоко, так что у "Блауграны" должно быть пространство. Все зависит от свежести - как часто и быстро хозяева смогут его атаковать? И еще надо контролировать братьев Уильямс, которые займутся точно тем же у ворот тер Штегена.

Новости "Атлетика"

Братья-мигранты из Ганы - козырь басков в этом сезоне. У Иньяки в Ла Лиге уже 4+1, у Нико - 3+3. Их стихия - контратаки, и "Барсе" нужна подстраховка на флангах, чтобы не оплошать.

Есть у "Атлетика" и другие козыри - ум и техника Муньяина, сыгранный центр обороны, умение Беренгера играть топ-матчи. Все это четко работало на старте сезона, но в последнее время заглохло. Вот уже 4 тура кряду не побеждает Бильбао в Ла Лиге, и это отбросило его из ТОП-4. Взять хотя бы последний выезд в "Хетафе" (2:2) - только у братьев Уильямс игра получалась; остальные лишь мучились и привозили.

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Если так играть против "Барсы", то счет будет разгромным. Баски это знают, но могут ли они прибавить? Могут ли сыграть на высоком уровне 90 минут или хотя бы 60? Ясно лишь, что они попытаются ради своего тренера - для Эрнесто Вальверде возвращение на "Камп Ноу" станет самым важным матчем полугодия. Ему нельзя упасть в грязь лицом, поэтому, думается, "Атлетик" будет предельно агрессивен. Ну, а там - как пойдет.

"Барселона" - "Атлетик": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" чудом зацепилась за очко в Бильбао (1:1), но разнесла "Атлетик" на "Камп Ноу" (4:0). При этом в Кубке короля баски торжествовали благодаря голу Муньяина в экстра-тайме (3:2).

Если же говорить про "Камп Ноу", то здесь "Атлетик" последний раз побеждал очень давно - в 2001 году. Три последних матча - три победы "Барселоны" с общим счетом 7:1.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Атлетика"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" травмированы по-прежнему Араухо, Кристенсен и Депай - к этому уже привыкли и адаптировались.

У "Атлетика" вне игры лишь игроки ротации Хон Моркильо и Андер Капа - опять же, никаких трудностей это Эрнесто Вальверде не создаст.

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Эрик Гарсия, Алонсо - Гави, де Йонг, Педри - Дембеле, Левандовский, Фати

"Атлетик": Симон - де Маркос, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Лекуэ - Эррера, Сансет - Беренгер, Муньяин, Нико Уильямс - Иньяки Уильямс

"Барселона" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Бильбао исторически плохо играет на "Камп Ноу", а тут он еще и в мини-кризисе, тогда как "Барса" днями показала футбол высокого уровня.

Пойдем от самого очевидного и поставим на победу каталонцев - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,5-1,6.