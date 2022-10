Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.10.2022

После разгрома от "Баварии" каталонцы снова возвращаются в Ла Лигу, где у них дела гораздо лучше. "Реал" опережает команду Хави всего на три очка, и посыпать голову пеплом, конечно, рано.

"Валенсия" - соперник нестабильный; может как дать бой, так и сдаться без него. Единственная закономерность, которая работает всегда - матчи "Летучих мышей" и "Барсы" веселые, богаты на голы. Если вы любите такой футбол, то лучше не пропускайте - здесь гарантировано шоу.

Питер Лим тасует тренеров, меняет состав почти полностью, чем лишь усиливает нестабильность "Валенсии". В этом сезоне у команды Дженнаро Гаттузо 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения в Ла Лиге. На что можно претендовать с такими цифрами?

Даже по ходу матчей "Валенсия" играет неровно, как было, например, неделю назад с "Мальоркой". В первом тайме "Лос Чес" доминировали, не давали сопернику продыху, навязывали свой футбол. А что во втором? Прижались к своим воротам, свели всю игру к выносам и заслуженно проиграли.

Чтобы брать очки против "Барсы" "Валенсии" надо избавиться от проблем с концентрацией; делать упор на свои сильные стороны - прежде всего, вингеров Клюйверта и Самуэла Лино. Эти двое способны убегать за спины каталонцев, создавать там моменты себе и Кавани. Ну, и еще нужна жесткость в отборе. "Валенсия" уже показывала ее против "Атлетико" (0:1), и почти сработало. С "Барсой" это надо повторить даже не для победы, а просто чтоб избежать разгрома.

Команда Хави не знает жалости к середнякам; ну, а топы не жалеют уже ее саму. Вторничные 0:3 против "Баварии" подытожили групповой раунд ЛЧ для "Блауграны" - грустное зрелище.

По сути, мы имеем странную ситуацию. Команда Хави безупречна против тех, кто слабее ее. На прошлой неделе она уничтожила "Вильярреал" (3:0) и "Атлетик" (4:0), использовав свои крылья атаки и мощь Левандовского. А вот с "Баварией" это все вдруг исчезло. Куда? Думается, уже на "Месталье" великолепие каталонцев проявится вновь.

0 - Since at least 2003/04 season, @FCBarcelona only failed twice to hit the target in a single game in @ChampionsLeague, both against @FCBayern at Camp nou (the other time took place last season). Nightmare. pic.twitter.com/BJlGRuHRWF