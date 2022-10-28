Валенсия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 29.10.2022

После разгрома от "Баварии" каталонцы снова возвращаются в Ла Лигу, где у них дела гораздо лучше. "Реал" опережает команду Хави всего на три очка, и посыпать голову пеплом, конечно, рано.

"Валенсия" - соперник нестабильный; может как дать бой, так и сдаться без него. Единственная закономерность, которая работает всегда - матчи "Летучих мышей" и "Барсы" веселые, богаты на голы. Если вы любите такой футбол, то лучше не пропускайте - здесь гарантировано шоу.

Примера. 12-й тур

29 октября. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Валенсии"

Питер Лим тасует тренеров, меняет состав почти полностью, чем лишь усиливает нестабильность "Валенсии". В этом сезоне у команды Дженнаро Гаттузо 4 победы, 3 ничьи и 4 поражения в Ла Лиге. На что можно претендовать с такими цифрами?

Даже по ходу матчей "Валенсия" играет неровно, как было, например, неделю назад с "Мальоркой". В первом тайме "Лос Чес" доминировали, не давали сопернику продыху, навязывали свой футбол. А что во втором? Прижались к своим воротам, свели всю игру к выносам и заслуженно проиграли.

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Чтобы брать очки против "Барсы" "Валенсии" надо избавиться от проблем с концентрацией; делать упор на свои сильные стороны - прежде всего, вингеров Клюйверта и Самуэла Лино. Эти двое способны убегать за спины каталонцев, создавать там моменты себе и Кавани. Ну, и еще нужна жесткость в отборе. "Валенсия" уже показывала ее против "Атлетико" (0:1), и почти сработало. С "Барсой" это надо повторить даже не для победы, а просто чтоб избежать разгрома.

Новости "Барселоны"

Команда Хави не знает жалости к середнякам; ну, а топы не жалеют уже ее саму. Вторничные 0:3 против "Баварии" подытожили групповой раунд ЛЧ для "Блауграны" - грустное зрелище.

По сути, мы имеем странную ситуацию. Команда Хави безупречна против тех, кто слабее ее. На прошлой неделе она уничтожила "Вильярреал" (3:0) и "Атлетик" (4:0), использовав свои крылья атаки и мощь Левандовского. А вот с "Баварией" это все вдруг исчезло. Куда? Думается, уже на "Месталье" великолепие каталонцев проявится вновь.

0 - Since at least 2003/04 season, @FCBarcelona only failed twice to hit the target in a single game in @ChampionsLeague, both against @FCBayern at Camp nou (the other time took place last season). Nightmare. pic.twitter.com/BJlGRuHRWF — OptaJose (@OptaJose) October 26, 2022

У "Валенсии" мало ресурсов, чтобы наглухо закрыть такого оппонента. Если "Барса" не слишком устала с "Баварией" (а судя по ее самоотдаче в ЛЧ - это маловероятно), она будет вести игру, задавать темп; Фати и Ферран займутся расшатыванием флангов и поиском места для удара/кросса на Роберта. Все это работает в Ла Лиге как часы. "Барса" выиграла все гостевые игры, кроме выезда на "Бернабеу" (1:3); у нее наибольше забитых голов (28) и наименьше пропущенных (4, из них 3 - от "Реала"). Это не команда, а сущий монстр для борьбы с середняками, и лишь психология может помешать ей разбить еще одного.

"Валенсия" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барса" дважды комфортно победила "Валенсию" - 3:1 дома и 4:1 на "Месталье".

Если копнуть глубже, то последняя победа "Летучих мышей" над каталонцами датирована январем 2020 года - тогда за "Лос Чес" дважды забил Макси Гомес, а ассистировал ему нынешний игрок "Барсы" Ферран Торрес.

Последние матчи "Валенсии"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" по-прежнему в лазарете Депай, Араухо и Роберто, а вот Кристенсен, по слухам, может вернуться на поле после длительного лечения.

У "Валенсии" потери еще более неприятны - тут и центрбек Диахаби, и опорник Мориба, и вингер Кастильехо. В таком матче этой троицы будет сильно не хватать.

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Фулькье, Паулиста, Джемерт, Гайя - Клюйверт, Муса, Алмейда, Самуэл Лино - Кавани

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Эрик Гарсия, Пике, Альба - Гави, де Йонг, Педри - Ферран Торрес, Левандовский, Фати

"Валенсия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Валенсия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Как уже говорилось, "Барса" - монстр в плане игры против несильных команд. Если поражение от "Баварии" не сильно ее подкосило, а Дженнаро Гаттузо не выдаст лучшую игру в тренерской карьере, победа должна быть за Левандовским и Ко.

На них и поставим - тем более, БК дают на это событие достойные коэффициенты в районе 1,6.