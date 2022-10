Реал Мадрид - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2022

"Реал" в текущем сезоне побеждал "Барсу" и "Эспаньол". "Жирона" - уже третья каталонская команда, которая будет противостоять Мадриду.

Конечно, гостям будет сложно. "Реал" на отменном ходу, и тот факт, что на неделе "Сливочные" неосновным составом проиграли "Лейпцигу" (2:3) должен, скорее, пугать "Жирону", чем вдохновлять. Модрич с Вальверде и так опасны, а тут они будут еще и свежими. Дело пахнет разгромом.

Поражение от "Лейпцига" (2:3) пусть и неосновным составом - первое для Мадрида во всех турнирах текущего сезона. В Ла Лиге у "Реала" только одна потеря - ничья против "Осасуны" (1:1).

Команда Карло Анчелотти даже без перманентно травмированного Бензема напоминает машину. Лучший сезон в жизни проводят Вальверде и Винисиус; Модрич и Кроос держат планку; Васкес и Асенсио фантастично эффективны с лавки. Давайте честно, ну какая "Жирона"?

3 - Federico Valverde ???????? is the third Real Madrid player to score from outside the box in three successive LaLiga games (three goals) since at least the 2003/04 season, after Wesley Sneijder ???????? in 2007 and James Rodríguez ???????? in 2015. Cannon. pic.twitter.com/dTOzmlmMMv