Реал Мадрид - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 30.10.2022

"Реал" в текущем сезоне побеждал "Барсу" и "Эспаньол". "Жирона" - уже третья каталонская команда, которая будет противостоять Мадриду.

Конечно, гостям будет сложно. "Реал" на отменном ходу, и тот факт, что на неделе "Сливочные" неосновным составом проиграли "Лейпцигу" (2:3) должен, скорее, пугать "Жирону", чем вдохновлять. Модрич с Вальверде и так опасны, а тут они будут еще и свежими. Дело пахнет разгромом.

Примера. 12-й тур

30 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Жирона"

Арбитр: Марио Мелеро Лопес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

Поражение от "Лейпцига" (2:3) пусть и неосновным составом - первое для Мадрида во всех турнирах текущего сезона. В Ла Лиге у "Реала" только одна потеря - ничья против "Осасуны" (1:1).

Команда Карло Анчелотти даже без перманентно травмированного Бензема напоминает машину. Лучший сезон в жизни проводят Вальверде и Винисиус; Модрич и Кроос держат планку; Васкес и Асенсио фантастично эффективны с лавки. Давайте честно, ну какая "Жирона"?

3 - Federico Valverde ???????? is the third Real Madrid player to score from outside the box in three successive LaLiga games (three goals) since at least the 2003/04 season, after Wesley Sneijder ???????? in 2007 and James Rodríguez ???????? in 2015. Cannon. pic.twitter.com/dTOzmlmMMv — OptaJose (@OptaJose) October 24, 2022

Чтобы каталонцы остановили этот "Реал", нужна помощь самого Мадрида, и тут Анчелотти подстраховался, дав передохнуть лидерам. Таким образом, "Реал" будет свеж; он будет атаковать, давить флангами, разрывать соперника за счет игровой аритмии, которая обеспечила ему по три гола в каждом из трех последних матчей чемпионата против "Барсы", "Эльче" и "Севильи".

Новости "Жироны"

Надо ли говорить, что "Жирона" слабее последних соперников, поверженных Мадридом? Кажется, это очевидно.

Последняя победа команды Мичела датирована 9 сентября; с тех пор - 4 поражения и 2 ничьи. В текущем сезоне "Жирона" не отбирала очки у действительно серьезных соперников. На ее счету только два "скальпа" - "Хетафе" и "Вальядолид". И еще ни одного сухого матча в стартовых 11 турах Ла Лиги.

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С таким резюме "Реал" побить почти невозможно. Максимум - можно "сделать нервы". Родриго Рикельме хорошо бьет издали, Алейш Гарсия способен на классный стандарт, а Кристиан Стуани по-прежнему опасен на втором этаже. Кажется, это все имеющиеся козыри. Что касается обороны, то там "Жироне" надо уповать только на удачу и плохую реализацию Мадрида, иначе голов будет много.

"Реал Мадрид" - "Жирона": статистика личных встреч

Здесь все интереснее, чем кажется. Последний выезд "Жироны" на "Бернабеу" в феврале 2019-го завершился победой каталонцев 2:1. Стуани и Порту тогда забили по голу.

Ну, а еще раньше 4 подряд матча выиграл уже "Реал", но это как раз ничуть не удивительно.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" по-прежнему лечится Бензема, а вот Модрич, Вальверде и даже Дани Себальос возвращаются в заявку.

У "Жироны" из заметных потерь только защитник Хуанпе, который под вопросом. Борха Гарсия и Ибрагима Кебе лечатся давно, к этому все привыкли.

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Жирона": Гассанига - Коуто, Давид Лопес, Буэно, Хави Эрнандес - Эррера, Ромеу, Алейш Гарсия, Рикельме - Вальехо, Кастельянос

"Реал Мадрид" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

Самая слабая линия "Жироны" - ее оборона, и это звучит как приговор перед встречей с Винисиусом. Поставим на победу "Реала" с форой (-1,5) - БК предлагают такую ставку с коэффициентами 1,65-1,7.