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Барселона - Альмерия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.11.2022
Прощание с Пике
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto
Рядовой матч чемпионата перестал быть таковым после сенсационного объявления Жерара Пике. Легенда "Барселоны" заканчивает карьеру прямо посреди сезона - завтра.
Если раньше у "Блауграны" было право бегать с "Альмерией" вполсилы, уповая сугубо на класс, то теперь нет. Пике надо проводить красиво - так что ждем и основной состав, и голы, и трогательные моменты.
Примера. 13-й тур
5 ноября. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Альмерия"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Барселоны"
Пике ушел не совсем так, как хотел. Конечно, Жерар ошибается, но даже в 35 лет он не уступает Эрику Гарсии, который своими ляпами достал самого Левандовского. Похоже, дело в конфликтах - с Лапортой, Хави, а еще самим собой, ведь совмещать игру и бизнес стало слишком трудно.
Впрочем, это его проблемы. Завтра финальный аккорд Пике-игрока, и на этом все. "Барса" же продолжит свой путь, где у нее вполне реальные шансы выбиться в лидеры Ла Лиги. "Реал" опережает каталонцев лишь на очко; при этом на "Камп Ноу" команда Хави в Ла Лиге имеет разницу голов 15:0. Также "Барса" достаточно свежа, ведь на неделе в Пльзене играл резерв.
18 years— B/R Football (@brfootball) November 3, 2022
768 games
63 goals
36 trophies
Gerard Piqué won it all ???? pic.twitter.com/TggeWHuDUi
"Альмерии" здесь ничего не светит. Каталонцы заберут у нее мяч; будут растягивать по ширине, пользуясь превосходством в мастерстве; Роберт выиграет 2-3 ключевых мяча в штрафной. Все это мы уже видели против "Вильярреала", "Атлетика", "Севильи". По части игр с середняками "Барса" сейчас среди лучших в мире.
Новости "Альмерии"
У "Альмерии" свои хорошие новости - просто другого масштаба. Команда Руби наконец справилась с уходом Умара Садика. Нашел себе место новый центрфорвард Эль-Билаль Туре; центр поля результативно возглавил новичок Гонсало Мелеро.
В последних пяти турах у южан три победы - для них это очень мощно. Среди прочих неделю назад была бита "Сельта" (3:1), но не стоит экстраполировать тот успех на "Барсу"; там все решило удаление Габри Вейги на 32-й минуте. "Барса" не настолько наивна, чтобы повторять такое.
На "Камп Ноу" "Альмерию" ждет самый сложный соперник в сезоне. Возможно, Руби вернется к схеме с пятью защитниками, которую использовал на старте сезона, чтобы уплотнить оборону. Туре выйдет в центр цепляться за мячи; под ним - Робертоне, чтобы связывать игру. Вроде, все логично, вот только как поверить в андердога, у которого в этом сезоне 0 сухих матчей из 12?
"Барселона" - "Альмерия": статистика личных встреч
Последний раз команды встречались еще в сезоне-2014/15, когда "Барса" была на пике могущества, и неудивительно, что те матчи закончились ее победами - 4:0 и 2:1.
Ну, и еще любопытен факт - "Альмерия" вообще ни разу в истории не побеждала "Барселону". Начиная с сезона-1979/80, когда они встретились впервые, ничьи были, а вот побед - ни одной.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Альмерии"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барсы" легко спрогнозировать выход в старте Пике. Также выздоровели и готовы играть Эрик Гарсия, Кристенсен и Пабло Торре; в то же время Араухо, Кунде, Депай, Роберто и Кессье остаются в лазарете.
У "Альмерии" здоровы и готовы играть вообще все, кроме двух резервистов Ивана Мартоса и Хуанхо.
"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Пике, Маркос Алонсо, Бальде - Гави, де Йонг, Педри - Ферран Торрес, Левандовский, Дембеле
"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес, Бабич, Родриго Эли, Акиеме - Мелеро, де ла Хос - Баптистао, Робертоне, Эмбарба - Туре
"Барселона" - "Альмерия": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Альмерия": прогноз от UA-Футбол
"Альмерия" совершенно не умеет защищаться, тем более в гостях, а "Барса" дома против несильных команд беспощадна. Поставим на ее победу с форой (-2,5) - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,75-1,8.
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