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Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.11.2022

Испания
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Непростое дерби без Бензема

Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Непростой выезд для "Реала", несмотря на то, что ехать предстоит автобусом в пределах Мадрида.

"Райо" на отличном ходу и умеет играть с топами, тогда как "Сливочным" не помогут Кроос и Бензема. Даже одного такого мастодонта заменить нелегко, а уж двоих - тут Анчелотти надо сильно постараться.

Примера. 13-й тур
7 ноября. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Зміст

Новости "Райо Вальекано"

У "Райо" серия из четырех подряд матчей без поражений в Ла Лиге, вернувшая команду в ТОП-10. И если победа в большинстве над "Кадисом" (5:1) из другой оперы, то 1:1 с "Атлетико" и 1:0 с "Севильей" должны насторожить "Реал".

Впрочем, как и 0:0 в стартовом туре на "Камп Ноу", которые до сих пор никто не повторил. Да, этот "Райо Вальекано" здорово играет против грандов - когда надо много защищаться и бегать в контратаки. Паласон и Альваро Гарсия - сильные фланги, умеющие и пройти, и пробить; Сисс и Комесанья - неутомимы в отборе и покрывают много пространства. Также низкая линия защиты на руку лидеру обороны "Райо" - тяжелому и грозному Флориану Лежену.

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Не надо быть Нострадамусом, чтобы предсказать манеру игры "Пчел" против "Реала" - они опять будут жалить и отходить. Многое решит первый гол - с тактикой Ираолы пропускать первыми опасно.

Новости "Реала"

"Реалу" же напротив надо побыстрее открыть счет, чтобы легче игралось, но сделать это будет нелегко. "Райо" не пропускает на своем поле больше гола за матч с 28 августа.

Вдобавок Мадриду снова не поможет Карим Бензема, выбывший из игры из-за очередного рецидива, а Тони Кроос будет отсиживать дисквалификацию. Без них "Реал" фаворитом быть не перестанет, конечно, но ему будет нелегко. С середины сентября команда Анчелотти только раз уверенно победила на выезде - и было это на поле безнадежного "Эльче" (3:0). На "Вальекасе" же безнадегой и не пахнет.

Стало быть, будет бой. "Райо" горд и не отдаст Мадриду мяч без вопросов - атаковать будут обе стороны. Главные козыри "Реала", как и его соперника, на флангах - оттуда Винисиус и Вальверде делают остроту. Родриго выйдет в центре вместо Бензема, но ему придется нелегко - центрбеки "Райо" вдвое крупнее. А вот дальние удары могут и дать результат - Димитриевский не самый стабильный голкипер в Ла Лиге.

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" дважды обыграл "Райо", но оба раза борьба была жесткой - 2:1 на "Бернабеу" и 1:0 на "Вальекасе".

Ну, и за последней победой "Пчел" над "Сливочными" тоже далеко ходить не надо - апрель 2019-го, "Вальекас", гол забил Адри Эмбарба.

Последние матчи "Райо Вальекано"

Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.11.2022 - изображение 1

Последние матчи "Реала"

Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.11.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Райо Вальекано - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.11.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Райо" главной потерей вот уже много недель остается Рауль де Томас, которого клуб не может зарегистрировать. Касательно остальных, то после дисквалификаций возвращаются форвард Нтека и плеймейкер Трехо.

У "Реала" травмированы Бензема и Рюдигер, а Кроос будет отсутствовать из-за дебютной красной карточки в карьере, полученной неделю назад.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Комесанья, Сисс - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Камельо

"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Камавинга - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

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"Райо Вальекано" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Реалу" точно будет сложно, но команда Карло Анчелотти потому и достигла нынешних высот, что умеет справляться с трудностями. Поставим на победу чемпиона - БК предлагают ее с коэффициентами 1,65-1,7.

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В статье: Райо Вальекано (Мадрид)
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