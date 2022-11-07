Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.11.2022

14-й тур - важная веха в испанском сезоне. После него начинается пауза на чемпионат мира, которая закончится за день до Нового года - 31 декабря.

При этом есть нюанс: если игроки "Барсы" отправятся в сборные сразу после игры в Памплоне, то "Осасуна" на выходных сыграет еще один матч Кубка короля против любительского "Фуэнтеса". У каталонцев бронь на 1-й раунд Кубка от Федерации, и здесь она им очень пригодилась.

Примера. 14-й тур

8 ноября. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Осасуны"

"Осасуна" подходит к матчу в отличной форме. В 4 последних турах у нее 10 очков, причем оба домашних матча с "Эспаньолом" и "Вальядолидом" баски выиграли всухую.

В отменной форме пребывает лидер атак "Осасуны" Чими Авила - на выходных он дублем принес "Осасуне" победу над "Сельтой" (2:1). Также отмечаем быстрый прогресс хавбека Аймара Ороса и скорость, с которой влился в состав "десант" из "Вильярреала" Мой Гомес и Рубен Пенья. Судя по всему, и с микроклиматом у Ягобы Аррасате все отлично.

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Да, и что самое важное перед "Барселоной" - эта "Осасуна" не боится грандов. Именно памплонцы - первая команда в сезоне-2022/23, остановившая "Реал", да еще на "Бернабеу" (1:1). "Осасуна" играет вязко, жестко, сильна на стандартах и быстрых выходах из обороны. Если не случится форс-мажоров, вроде раннего пропущенного гола или удаления, "Барселона" получит достойный отпор.

Новости "Барселоны"

Готова ли "Барса" к тому, что ее игроков будут сбивать, топтать и при этом показывать судье, что ничего не было? Скорее да, чем нет.

В текущей Примере каталонцы аномально хороши - у них 11 побед в 13 матчах, а разница мячей и подавно 31:4. При этом из четырех пропущенных три "Барсе" забил "Реал". Вы понимаете, да? 12 команд Примеры вместе взятых сподобились ровно на один гол в ворота тер Штегена за три месяца! После такого не только в Памплону, но даже на Северный полюс ехать не страшно.

4 - @FCBarcelona ???????? have won 11/13 games in @LaLigaEN 22/23 conceding just 4 goals, equalling the lowest tally in goals conceded at this stage of the competition in the top-flight (also 4 by Atlético de Madrid in 1995/96). Secured. pic.twitter.com/VvvhhC76oC — OptaJose (@OptaJose) November 5, 2022

Поэтому "Барса" будет доминировать. Конечно, многое будет зависеть от качества оппозиции, но стиль Хави останется на месте. Как обычно, гости будут растягивать соперника по ширине, стремясь оставить Фати и/или Дембеле в ситуациях один в один. Фулбеки тоже выйдут атакующего плана, ведь именно на флангах "Осасуну" легче всего пробить. Правда, с банальными навесами/прострелами на Левандовского придется завязать - поляку светит противоборство с кэпом "Осасуны" Давидом Гарсией, и здесь нужна хитрость, изюминка.

"Осасуна" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Осасуна" играла лучше "Барсы" на своем поле, но матч завершился вничью 2:2. При этом во втором туре на "Камп Ноу" каталонцы вообще не испытали проблем, победив 4:0.

Ну, а если взглянуть глубже, то "Осасуна" - один из неудобных соперников для "Блауграны" уже несколько лет. В 2019-м на "Эль Садаре" была зафиксирована ничья 2:2; в 2020-м "Осасуна" вообще выиграла на "Камп Ноу" 2:1. Короче, все довольно конкурентно.

Последние матчи "Осасуны"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" в заявке неожиданно для многих появился завершивший карьеру Пике, но это чисто страховка на самый крайний случай. Жерар едет в Памплону не играть, и сидеть, ведь выздоровели Эрик Гарсия и Андреас Кристенсен. При этом потерь у Хави все равно хватает - Кунде, Араухо, Кессье, Роберто и Депай лечатся.

У "Осасуны" отмечаем травмы основного вратаря Эрреры, форварда Кике, а еще арендованного у "Барсы" вингера Абде, который, будь он здоров, имел бы все шансы выйти на поле.

"Осасуна": Айтор Фернандес - Пенья, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Ману Санчес - Орос, Торро, Мой Гомес - Авила, Будимир, Барха

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Кристенсен, Эрик Гарсия, Бальде - Гави, де Йонг, Педри - Дембеле, Левандовский, Фати

"Осасуна" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Осасуна" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

В последних турах "Барселона" не пропускала не только по причине надежности в обороне, но и благодаря фантастичному везению. Должно же оно когда-нибудь закончиться?

Поставим на то, что "Осасуна" сделает то, что удавалось немногим, и забьет гол - БК предлагают эту ставку с коэффициентами 1,6-1,7.