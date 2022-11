Осасуна - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.11.2022

14-й тур - важная веха в испанском сезоне. После него начинается пауза на чемпионат мира, которая закончится за день до Нового года - 31 декабря.

При этом есть нюанс: если игроки "Барсы" отправятся в сборные сразу после игры в Памплоне, то "Осасуна" на выходных сыграет еще один матч Кубка короля против любительского "Фуэнтеса". У каталонцев бронь на 1-й раунд Кубка от Федерации, и здесь она им очень пригодилась.

"Осасуна" подходит к матчу в отличной форме. В 4 последних турах у нее 10 очков, причем оба домашних матча с "Эспаньолом" и "Вальядолидом" баски выиграли всухую.

В отменной форме пребывает лидер атак "Осасуны" Чими Авила - на выходных он дублем принес "Осасуне" победу над "Сельтой" (2:1). Также отмечаем быстрый прогресс хавбека Аймара Ороса и скорость, с которой влился в состав "десант" из "Вильярреала" Мой Гомес и Рубен Пенья. Судя по всему, и с микроклиматом у Ягобы Аррасате все отлично.

Да, и что самое важное перед "Барселоной" - эта "Осасуна" не боится грандов. Именно памплонцы - первая команда в сезоне-2022/23, остановившая "Реал", да еще на "Бернабеу" (1:1). "Осасуна" играет вязко, жестко, сильна на стандартах и быстрых выходах из обороны. Если не случится форс-мажоров, вроде раннего пропущенного гола или удаления, "Барселона" получит достойный отпор.

Готова ли "Барса" к тому, что ее игроков будут сбивать, топтать и при этом показывать судье, что ничего не было? Скорее да, чем нет.

В текущей Примере каталонцы аномально хороши - у них 11 побед в 13 матчах, а разница мячей и подавно 31:4. При этом из четырех пропущенных три "Барсе" забил "Реал". Вы понимаете, да? 12 команд Примеры вместе взятых сподобились ровно на один гол в ворота тер Штегена за три месяца! После такого не только в Памплону, но даже на Северный полюс ехать не страшно.

4 - @FCBarcelona ???????? have won 11/13 games in @LaLigaEN 22/23 conceding just 4 goals, equalling the lowest tally in goals conceded at this stage of the competition in the top-flight (also 4 by Atlético de Madrid in 1995/96). Secured. pic.twitter.com/VvvhhC76oC