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Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022

Испания
(1 голосов)

Задача - закончить на мажорной ноте

Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Вообще это последний матч первой части чемпионата Испании. После него наступает пауза на ЧМ - и Ла Лига вернется 31 декабря.

Для "Реала" жизненно важно выиграть этот поединок, ведь "Барселона" опережает столичных уже на 5 очков. При этом легкой жизни фавориту никто не обещает, ведь хотя "Кадис" и аутсайдер, он проиграл лишь раз в последних 8 турах.

Примера. 14-й тур
10 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:30 "Кадис"
Арбитр: Сесар Сото Градо
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Зміст

Новости "Реала"

Велик соблазн списать поражение "Реала" от "Райо" (2:3) на случайность, но это не так. Это все из-за усталости. Команда у Анчелотти немолодая, скамейка короткая - и в ноябре Мадрид уже не добегает во всех эпизодах, как он это делал в августе-сентябре.

Возвращение на "Сантьяго Бернабеу" в такой ситуации - хорошая новость. В текущем сезоне "Реал" еще не проигрывал дома, трибуны добавляют ему сил, хотя нюансы тоже есть. Например, Мадрид пропускал хотя бы гол во всех 6 последних домашних матчах.

По "Сливочным" бьет уход Каземиро, а еще перевод Вальверде в нападение. Плюс команде тяжело регулярно играть без центрфорварда, а Бензема в этом сезоне лечится больше, чем играет. Все это на поверхности, и в случае неудачи, например, с "Ливерпулем", в Мадриде вспомнят о наборе отмазок. Но "Кадис" - это другое. Тут ни одно оправдание не сработает, и как бы ни было тяжело чемпиону, он обязан побеждать.

Новости "Кадиса"

У "Кадиса" был ужасный старт сезона, но дальше команда начала зубами цепляться за каждый шанс, и сейчас лишь плохая разница голов отделяет "Субмарину" от спасительного 17-го места.

"Кадис" - худшая атака чемпионата, вот его главный бич. В 13 турах южане забили лишь 8 раз. Их классическое выступление мы могли наблюдать в субботу на поле "Хетафе": минимум опасных шансов, много борьбы, три удаления и итоговые 0:0. При этом было у "Кадиса" и одно феерическое выступление - две недели назад "Субмарина" на 99-й минуте дожала сам "Атлетико" (3:2).

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"Реалу" надо помнить о том матче. У "Кадиса" нет явных звезд, но парни, вроде Собрино, Бонгонда, Эспино и Лосано отлично подходят для контратак, а еще они неутомимы. Чем дольше "Кадис" сможет удерживать удобный счет, тем сильнее он будет становиться, так что ждем натиск "Реала" уже со старта, пока Модрич с Кроосом свежи. От того, как "Кадис" продержится первый тайм, в этом матче будет зависеть почти все.

"Реал Мадрид" - "Кадис": статистика личных встреч

После повышения в классе в 2020 году "Кадис" лишь раз проиграл "Реалу" в четырех матчах! Было это еще в апреле 2021-го.

В то же время в прошлом сезоне "Субмарина" сыграла против Мадрида лучше всех в Ла Лиге - 1:1 дома и 0:0 на "Бернабеу". Уже только по этой причине ни о какой недооценке речи идти не может.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022 - изображение 1

Последние матчи "Кадиса"

Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022 - изображение 3

Ориентировочные составы

"Реал" продолжает играть без Карима Бензема - и это главная потеря, которая особенно сильно бьет по Мадриду в матчах с "закрытыми" командами. Также отмечаем травму Антонио Рюдигера, открывающую дорогу в основу Эдеру Милитао.

У "Кадиса" все потери касаются обороны, и это плохо перед игрой с грандом. Особенно болезненна травма Фали Хименеса, но и Чуст, и Мбайе, и Сальдуа тоже пригодились бы.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Кадис": Ледесма - Карселен, Кала, Хосе Мари, Эспино - Окампо, Феде, Алекс, Бонгонда - Собрино, Лосано

"Реал Мадрид" - "Кадис": ставки и коэффициенты

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7,40
18,5
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7,90
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8,40
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"Реал Мадрид" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

А давайте рискнем и поставим, что пребывающий на хорошем ходу "Кадис" каким-то образом забьет в ворота Куртуа. В этом чемпионате лишь дважды "Реал" покидал поле без пропущенных голов, и в крепость его обороны вообще не верится.

БК предлагают ставку "индивидуальный тотал "Кадиса" больше 0,5" с коэффициентами 2,05-2,1.

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В статье: Реал (Мадрид) Кадис Прогнозы
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.11.2022 в 21:20
Завдання для Реала - закінчити на мажорній ноті... Тобто... Не програти крупно... До речі... Дуже символічно, що на заглавне фото виставили Матео Лаоса... Це ще один арбітрішка, разом із мартінесом мануєрою та хілячиной мансаной, який вірою і правдою служить пересу... На щастя, не він буде працювати на цьому матчі. Є надія, що арбітраж буде чесним.
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