Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022

Вообще это последний матч первой части чемпионата Испании. После него наступает пауза на ЧМ - и Ла Лига вернется 31 декабря.

Для "Реала" жизненно важно выиграть этот поединок, ведь "Барселона" опережает столичных уже на 5 очков. При этом легкой жизни фавориту никто не обещает, ведь хотя "Кадис" и аутсайдер, он проиграл лишь раз в последних 8 турах.

Велик соблазн списать поражение "Реала" от "Райо" (2:3) на случайность, но это не так. Это все из-за усталости. Команда у Анчелотти немолодая, скамейка короткая - и в ноябре Мадрид уже не добегает во всех эпизодах, как он это делал в августе-сентябре.

Возвращение на "Сантьяго Бернабеу" в такой ситуации - хорошая новость. В текущем сезоне "Реал" еще не проигрывал дома, трибуны добавляют ему сил, хотя нюансы тоже есть. Например, Мадрид пропускал хотя бы гол во всех 6 последних домашних матчах.

2 - #RealMadrid ⚪️⚪️ have kept only two clean sheets in their 13 games in @LaLigaEN 2022/23, their lowest tally at this stage of the season since 2013/14, also under Carlo Ancelotti (W10 D1 L2). Hole. pic.twitter.com/9V6AhS5rEQ