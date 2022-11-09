Реал Мадрид - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.11.2022

Вообще это последний матч первой части чемпионата Испании. После него наступает пауза на ЧМ - и Ла Лига вернется 31 декабря.

Для "Реала" жизненно важно выиграть этот поединок, ведь "Барселона" опережает столичных уже на 5 очков. При этом легкой жизни фавориту никто не обещает, ведь хотя "Кадис" и аутсайдер, он проиграл лишь раз в последних 8 турах.

Примера. 14-й тур

10 ноября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:30 "Кадис"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

Велик соблазн списать поражение "Реала" от "Райо" (2:3) на случайность, но это не так. Это все из-за усталости. Команда у Анчелотти немолодая, скамейка короткая - и в ноябре Мадрид уже не добегает во всех эпизодах, как он это делал в августе-сентябре.

Возвращение на "Сантьяго Бернабеу" в такой ситуации - хорошая новость. В текущем сезоне "Реал" еще не проигрывал дома, трибуны добавляют ему сил, хотя нюансы тоже есть. Например, Мадрид пропускал хотя бы гол во всех 6 последних домашних матчах.

2 - #RealMadrid ⚪️⚪️ have kept only two clean sheets in their 13 games in @LaLigaEN 2022/23, their lowest tally at this stage of the season since 2013/14, also under Carlo Ancelotti (W10 D1 L2). Hole. pic.twitter.com/9V6AhS5rEQ — OptaJose (@OptaJose) November 7, 2022

По "Сливочным" бьет уход Каземиро, а еще перевод Вальверде в нападение. Плюс команде тяжело регулярно играть без центрфорварда, а Бензема в этом сезоне лечится больше, чем играет. Все это на поверхности, и в случае неудачи, например, с "Ливерпулем", в Мадриде вспомнят о наборе отмазок. Но "Кадис" - это другое. Тут ни одно оправдание не сработает, и как бы ни было тяжело чемпиону, он обязан побеждать.

Новости "Кадиса"

У "Кадиса" был ужасный старт сезона, но дальше команда начала зубами цепляться за каждый шанс, и сейчас лишь плохая разница голов отделяет "Субмарину" от спасительного 17-го места.

"Кадис" - худшая атака чемпионата, вот его главный бич. В 13 турах южане забили лишь 8 раз. Их классическое выступление мы могли наблюдать в субботу на поле "Хетафе": минимум опасных шансов, много борьбы, три удаления и итоговые 0:0. При этом было у "Кадиса" и одно феерическое выступление - две недели назад "Субмарина" на 99-й минуте дожала сам "Атлетико" (3:2).

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"Реалу" надо помнить о том матче. У "Кадиса" нет явных звезд, но парни, вроде Собрино, Бонгонда, Эспино и Лосано отлично подходят для контратак, а еще они неутомимы. Чем дольше "Кадис" сможет удерживать удобный счет, тем сильнее он будет становиться, так что ждем натиск "Реала" уже со старта, пока Модрич с Кроосом свежи. От того, как "Кадис" продержится первый тайм, в этом матче будет зависеть почти все.

"Реал Мадрид" - "Кадис": статистика личных встреч

После повышения в классе в 2020 году "Кадис" лишь раз проиграл "Реалу" в четырех матчах! Было это еще в апреле 2021-го.

В то же время в прошлом сезоне "Субмарина" сыграла против Мадрида лучше всех в Ла Лиге - 1:1 дома и 0:0 на "Бернабеу". Уже только по этой причине ни о какой недооценке речи идти не может.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Кадиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

"Реал" продолжает играть без Карима Бензема - и это главная потеря, которая особенно сильно бьет по Мадриду в матчах с "закрытыми" командами. Также отмечаем травму Антонио Рюдигера, открывающую дорогу в основу Эдеру Милитао.

У "Кадиса" все потери касаются обороны, и это плохо перед игрой с грандом. Особенно болезненна травма Фали Хименеса, но и Чуст, и Мбайе, и Сальдуа тоже пригодились бы.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус

"Кадис": Ледесма - Карселен, Кала, Хосе Мари, Эспино - Окампо, Феде, Алекс, Бонгонда - Собрино, Лосано

"Реал Мадрид" - "Кадис": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

А давайте рискнем и поставим, что пребывающий на хорошем ходу "Кадис" каким-то образом забьет в ворота Куртуа. В этом чемпионате лишь дважды "Реал" покидал поле без пропущенных голов, и в крепость его обороны вообще не верится.

БК предлагают ставку "индивидуальный тотал "Кадиса" больше 0,5" с коэффициентами 2,05-2,1.