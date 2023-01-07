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Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023

Испания
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Центральный матч уик-энда в Испании

Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" в этом сезоне уже не поборется за чемпионство, а вот "Барса" имеет на него виды, но это не делает ее явным фаворитом. Скорее, завтра нас ждет равное противостояние, в котором команде Хави еще предстоит доказать, что она способна бить не только слабаков.

Содержание

Примера. 16-й тур
8 января. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Атлетико"

"Мой дом - моя крепость", - это явно не про нынешних "Матрасников". В текущей Ла Лиге у них всего три домашние победы, а всего команда Диего Симеоне торжествовала 8 раз в 15 турах. Слабо, правда?

Плохая форма команды привела ее также к вылету из еврокубков, но, кажется, с тех пор "Атлетико" прибавил. Первым заиграл Жоау Феликс - это добавило остроты. Также в после ЧМ нравится напор Мораты и новая позиция Гризманна, который теперь дирижирует из глубины. Ну, и зажигает Барриос - молодая звездочка центра поля.

Проблема Симеоне в том, что все вышеназванные персонажи играют на атаку. В то же время в защите "Атлетико" не пропустил только раз в последних 6 матчах. Даже "Эльче" имел два убойных шанса, представляете? "Матрасники" рискуют забить "Барсе", но все равно не выиграть, если только вдруг не обретут давно утраченный баланс.

Новости "Барселоны"

"Барса" проводила почти безупречный чемпионат до последнего тура, когда внезапно потеряла очки дома с "Эспаньолом" (1:1). Плохая реализация, умноженная на слабые оборонительные навыки Маркоса Алонсо - вот главная причина.

Ну, и еще команда уже привычно долго запрягает после международной паузы. Даже "Интерсити" забил ей трижды, что само по себе звучит невероятно. И не факт, что в Мадриде будет намного лучше. Дисквалификации Левандовского и Альбы ничего хорошего "Барсе" не сулят.

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На поле "Атлетико" Блауграна, естественно, не откажется от своего футбола, и процент владения будет зашкаливать, но как сделать атаки менее стерильными? Как наладить взаимодействия в обороне, где надежен только Араухо? Как, наконец, победить приличного соперника? По сути, проблемы Хави ничуть не меньшие, чем у Симеоне. Отсюда и абсолютная непредсказуемость - завтра на "Сивитас Метрополитано" возможно вообще все.

"Атлетико" - "Барселона": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Атлетико" комфортно обыграл дома "кумановскую" "Барсу" 2:0, но уже на "Камп Ноу" стал жертвой последнего бенефиса Дани Алвеса (2:4).

В целом, такие результаты для команд типичны. Каталонцы редко побеждают на поле "Матрасников" - за последние 5 лет такое случилось всего раз в пяти матчах.

Последние матчи "Атлетико"

Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Атлетико" вроде бы готов играть восстановившийся Стефан Савич, а вот Марио Эрмосо и Серхио Регилон по последней информации не успели вернуться в строй.

У "Барселоны" из потерь только вышеупомянутые дисквалификации ветеранов Роберта Левандовского и Жорди Альбы - и это болезненный удар.

"Атлетико": Облак - Хименес, Савич, Рейнилду - Льоренте, Барриос, Коке, Карраско - Гризманн, Феликс - Мората

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - Педри, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Ферран Торрес, Фати

"Атлетико" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Барселона" в последних матчах и пропускала регулярно, и выглядела слабо, а тут еще и единственный центрфорвард не сыграет. Как ей побеждать?

Наш выбор - ставка 1Х. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами от 1,65.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Барселона Прогнозы
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Комментарии (2)
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Red_Cat (Салоники)
07.01.2023 в 22:14
после того как гомосек сото-градо не справился с поставленной задачей уголовник перес решил удвоить доплату гомосеку мануэре-мантере. но у него ничего не получится. прогноз по счету: либо 0-1, либо 1-2 в пользу Барселоны, учитывая традиционный "автобус" матрасников.
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__Grab__ (Костопіль)
07.01.2023 в 21:42
Впевнена перемога Атлетіко 3-1.
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