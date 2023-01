Атлетико - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.01.2023

"Атлетико" в этом сезоне уже не поборется за чемпионство, а вот "Барса" имеет на него виды, но это не делает ее явным фаворитом. Скорее, завтра нас ждет равное противостояние, в котором команде Хави еще предстоит доказать, что она способна бить не только слабаков.

"Мой дом - моя крепость", - это явно не про нынешних "Матрасников". В текущей Ла Лиге у них всего три домашние победы, а всего команда Диего Симеоне торжествовала 8 раз в 15 турах. Слабо, правда?

Плохая форма команды привела ее также к вылету из еврокубков, но, кажется, с тех пор "Атлетико" прибавил. Первым заиграл Жоау Феликс - это добавило остроты. Также в после ЧМ нравится напор Мораты и новая позиция Гризманна, который теперь дирижирует из глубины. Ну, и зажигает Барриос - молодая звездочка центра поля.

2 - At 19 years and 203 days, Pablo Barrios is the youngest player to score two goals for Atlético de Madrid in all competitions under Diego Simeone. Exciting. pic.twitter.com/eGT7SNA5B3