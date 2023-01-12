Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023

Во втором полуфинале странного турнира под названием "Суперкубок Испании" встретятся текущий лидер Примеры и обладатель Кубка короля.

На бумаге здесь интриги больше, чем во вчерашнем противостоянии "Реала" с "Валенсией", но вы сами видели, как проходил тот матч. Близость трофея - даже второсортного - заставляет команды отдавать все силы, поэтому и сегодня на поле будет жарко. "Бетис" - аутсайдер только на бумаге.

Суперкубок Испании. 1/2 финала

12 января. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Бетис" 21:00 "Барселона"

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Трансляция: Setanta Sports

Новости "Бетиса"

Команда Мануэля Пеллегрини второй сезон кряду борется за место в ЛЧ, и это говорит само за себя. Да, у "Бетиса" есть стабильность; да, есть класс - индивидуальный и командный.

Плохо только с деньгами, поэтому скамейка короткая, и это бьет по стилю. Если свежий "Бетис" летит вперед, используя таланты Каналеса и Фекира, то в режиме экономии севильцы сушат матчи и точечно контратакуют. Именно так они взяли 4 очка в двух последних турах с "Атлетиком" (0:0) и "Райо" (2:1).

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Нету смысла "Бетису" нестись вперед и с "Барселоной". Главная слабость сине-гранатовых - защита на пространстве, это не секрет. При этом отрезки владения от команды Пеллегрини тоже будут - "Бетис" это умеет, плюс так он будет сбивать ритм "Барсы". Из проблем, которые нужно решить – дисциплина (удалений слишком много), а еще дыры на флангах. Сабали травмирован, а Алекс Морено одной ногой в "Астон Вилле" - это заставит Пеллегрини ставить на позиции дублеров со всеми вытекающими.

Новости "Барселоны"

"Барселона" после ЧМ добыла три победы - две в чемпионате и одну в Кубке короля, но своего футбола все еще не показала.

1:1 против "Эспаньола", 4:3 с "Интерсити" и 1:0 с "Атлетико" - это какие-то странные цифры. "Барса" то разваливается в защите, пропуская от слабаков, то наоборот собирается и останавливает ровню, но при этом проводит за матч одну внятную атаку. Никакой середины. Еще и Роберт Левандовский как назло попал в игровую яму.

3 - Barcelona have received a red card in three consecutive games for the second time in LaLiga history (four red cards in total), the first time since October 1999 (three red cards in three matches). Intensity. pic.twitter.com/avZMTiqXj8 — OptaJose (@OptaJose) January 9, 2023

Что делать? Хави не остается ничего, кроме как ждать, что команда прислушается и вспомнит, как играла в начале сезона. Быстрое движение, контрпрессинг, численное преимущество на маленьком пространстве - все это "Барса" умеет, но почему-то не делает. Ждем этого завтра. Ну, и еще ожидаем от каталонцев дисциплины. В последних трех турах Ла Лиги у них три удаления, причем все идиотские. С этим пора завязывать, ведь на кону стимул даже серьезнее Суперкубка - Эль Класико.

"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч

В этом сезоне команды еще не встречались. Что же касается предыдущего, то в нем они обменялись гостевыми победами - 1:0 для "Бетиса" на "Камп Ноу" и 2:1 для "Барсы" на "Бенито Вильямарин".

И нет, это не тенденция. Если смотреть шире и поднять статистику за 5 последних лет, то каталонцы выиграли аж 7 матчей у вердибланкос и лишь в двух проиграли.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Барселоны"

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Бетиса" беда с флангами защиты. Вероятно, справа вынужденно сыграет вингер Руибаль, а слева - резервист Миранда. Это опасно.

У "Барселоны" же потерь нет. Наоборот смогут сыграть Левандовский и Ферран, поскольку дисквалификация в Ла Лиге на Суперкубок не распространяется.

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Виктор Руис, Песселья, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике, Фекир, Каналес - Борха Иглесиас

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Бетис" - очень крепкий даже по европейским меркам соперник; в его составе много бывших и действующих сборников, а тренер может дать фору любому. С чего бы ему развалиться при виде далеко не самой сильной "Барселоны"?

Мы считаем, что "Бетис" если и проиграет, то минимально, поэтому поставим на его победу с форой (+1,5) - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами 1,65-1,7.