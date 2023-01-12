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Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023

Испания
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Определят соперника "Реала"

Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором полуфинале странного турнира под названием "Суперкубок Испании" встретятся текущий лидер Примеры и обладатель Кубка короля.

На бумаге здесь интриги больше, чем во вчерашнем противостоянии "Реала" с "Валенсией", но вы сами видели, как проходил тот матч. Близость трофея - даже второсортного - заставляет команды отдавать все силы, поэтому и сегодня на поле будет жарко. "Бетис" - аутсайдер только на бумаге.

Содержание

Суперкубок Испании. 1/2 финала
12 января. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда
"Бетис" 21:00 "Барселона"
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде
Трансляция: Setanta Sports

Новости "Бетиса"

Команда Мануэля Пеллегрини второй сезон кряду борется за место в ЛЧ, и это говорит само за себя. Да, у "Бетиса" есть стабильность; да, есть класс - индивидуальный и командный.

Плохо только с деньгами, поэтому скамейка короткая, и это бьет по стилю. Если свежий "Бетис" летит вперед, используя таланты Каналеса и Фекира, то в режиме экономии севильцы сушат матчи и точечно контратакуют. Именно так они взяли 4 очка в двух последних турах с "Атлетиком" (0:0) и "Райо" (2:1).

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Нету смысла "Бетису" нестись вперед и с "Барселоной". Главная слабость сине-гранатовых - защита на пространстве, это не секрет. При этом отрезки владения от команды Пеллегрини тоже будут - "Бетис" это умеет, плюс так он будет сбивать ритм "Барсы". Из проблем, которые нужно решить – дисциплина (удалений слишком много), а еще дыры на флангах. Сабали травмирован, а Алекс Морено одной ногой в "Астон Вилле" - это заставит Пеллегрини ставить на позиции дублеров со всеми вытекающими.

Новости "Барселоны"

"Барселона" после ЧМ добыла три победы - две в чемпионате и одну в Кубке короля, но своего футбола все еще не показала.

1:1 против "Эспаньола", 4:3 с "Интерсити" и 1:0 с "Атлетико" - это какие-то странные цифры. "Барса" то разваливается в защите, пропуская от слабаков, то наоборот собирается и останавливает ровню, но при этом проводит за матч одну внятную атаку. Никакой середины. Еще и Роберт Левандовский как назло попал в игровую яму.

Что делать? Хави не остается ничего, кроме как ждать, что команда прислушается и вспомнит, как играла в начале сезона. Быстрое движение, контрпрессинг, численное преимущество на маленьком пространстве - все это "Барса" умеет, но почему-то не делает. Ждем этого завтра. Ну, и еще ожидаем от каталонцев дисциплины. В последних трех турах Ла Лиги у них три удаления, причем все идиотские. С этим пора завязывать, ведь на кону стимул даже серьезнее Суперкубка - Эль Класико.

"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч

В этом сезоне команды еще не встречались. Что же касается предыдущего, то в нем они обменялись гостевыми победами - 1:0 для "Бетиса" на "Камп Ноу" и 2:1 для "Барсы" на "Бенито Вильямарин".

И нет, это не тенденция. Если смотреть шире и поднять статистику за 5 последних лет, то каталонцы выиграли аж 7 матчей у вердибланкос и лишь в двух проиграли.

Последние матчи "Бетиса"

Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023 - изображение 1

Последние матчи "Барселоны"

Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023 - изображение 2

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Бетиса" беда с флангами защиты. Вероятно, справа вынужденно сыграет вингер Руибаль, а слева - резервист Миранда. Это опасно.

У "Барселоны" же потерь нет. Наоборот смогут сыграть Левандовский и Ферран, поскольку дисквалификация в Ла Лиге на Суперкубок не распространяется.

"Бетис": Руи Силва - Руибаль, Виктор Руис, Песселья, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике, Фекир, Каналес - Борха Иглесиас

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Рафинья

"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

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"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

"Бетис" - очень крепкий даже по европейским меркам соперник; в его составе много бывших и действующих сборников, а тренер может дать фору любому. С чего бы ему развалиться при виде далеко не самой сильной "Барселоны"?

Мы считаем, что "Бетис" если и проиграет, то минимально, поэтому поставим на его победу с форой (+1,5) - БК принимают ставки на это событие с коэффициентами 1,65-1,7.

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В статье: Барселона Бетис (Севилья) Прогнозы
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