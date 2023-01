Бетис - Барселона. Анонс и прогноз полуфинала Суперкубка Испании на 12.01.2023

Во втором полуфинале странного турнира под названием "Суперкубок Испании" встретятся текущий лидер Примеры и обладатель Кубка короля.

На бумаге здесь интриги больше, чем во вчерашнем противостоянии "Реала" с "Валенсией", но вы сами видели, как проходил тот матч. Близость трофея - даже второсортного - заставляет команды отдавать все силы, поэтому и сегодня на поле будет жарко. "Бетис" - аутсайдер только на бумаге.

Команда Мануэля Пеллегрини второй сезон кряду борется за место в ЛЧ, и это говорит само за себя. Да, у "Бетиса" есть стабильность; да, есть класс - индивидуальный и командный.

Плохо только с деньгами, поэтому скамейка короткая, и это бьет по стилю. Если свежий "Бетис" летит вперед, используя таланты Каналеса и Фекира, то в режиме экономии севильцы сушат матчи и точечно контратакуют. Именно так они взяли 4 очка в двух последних турах с "Атлетиком" (0:0) и "Райо" (2:1).

Нету смысла "Бетису" нестись вперед и с "Барселоной". Главная слабость сине-гранатовых - защита на пространстве, это не секрет. При этом отрезки владения от команды Пеллегрини тоже будут - "Бетис" это умеет, плюс так он будет сбивать ритм "Барсы". Из проблем, которые нужно решить – дисциплина (удалений слишком много), а еще дыры на флангах. Сабали травмирован, а Алекс Морено одной ногой в "Астон Вилле" - это заставит Пеллегрини ставить на позиции дублеров со всеми вытекающими.

"Барселона" после ЧМ добыла три победы - две в чемпионате и одну в Кубке короля, но своего футбола все еще не показала.

1:1 против "Эспаньола", 4:3 с "Интерсити" и 1:0 с "Атлетико" - это какие-то странные цифры. "Барса" то разваливается в защите, пропуская от слабаков, то наоборот собирается и останавливает ровню, но при этом проводит за матч одну внятную атаку. Никакой середины. Еще и Роберт Левандовский как назло попал в игровую яму.

3 - Barcelona have received a red card in three consecutive games for the second time in LaLiga history (four red cards in total), the first time since October 1999 (three red cards in three matches). Intensity. pic.twitter.com/avZMTiqXj8