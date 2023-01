Реал Мадрид - Барселона. Анонс и прогноз финала Суперкубка Испании на 15.01.2023

Эль Класико - это соль и вершина испанского футбола. Если вы любите этот стиль, то точно не сможете пройти мимо. Тем более, на кону трофей.

И "Барса", и "Реал" на пути к очному матчу отбегали по 120 минут плюс пенальти, но - гарантируем! - завтра это проблемой не станет. Это Класико - тут про усталость забывают и просто показывают лучшее, на что способны, а способны эти команды на многое, невзирая на текущие проблемы.

"Реал" на пути к финалу лишь по пенальти одолел посредственную "Валенсию", но на фоне последних выступлений Мадрида это даже не удивило. Команду Анчелотти штормит.

Взять хотя бы матчи с "Вальядолидом" (2:0) и "Вильярреалом" (1:2) - в обоих Бензема непозволительно мазал; полузащита не контролировала темп; фланги обороны не включались в атаку; защита ошибалась и нагружала работой Куртуа, который и так постоянно страдает. В текущей Ла Лиге "Реал" лишь трижды уходил с поля без пропущенных голов в 16 турах. Отчасти это компенсировал прогресс Винисиуса и Вальверде, но с "Барсой" так играть нельзя - риски высоки.

Что остается? Правильно – повышать концентрацию, держать темп под контролем. "Реал" немолод, и если даст игре раскрыться - получим повторение мартовского матча на "Сантьяго Бернабеу". Думается, "Сливочные" урок не забыли, поэтому будут останавливать мяч, "вязать" игру. Только в таком ключе они могут бить эту "Барселону".

…и "Барса", конечно, об этом знает! Если "Реал" помнит мартовские 0:4, то каталонцы наверняка не забыли октябрьские 1:3, где Мадрид на опыте добил их контратаками еще до перерыва.

Вообще по статистике у "Барсы" лучшая оборона в Ла Лиге, но это иллюзия. Стоит команде Хави столкнуться с реально сильным соперником, как Бускетс куда-то пропадает, а защитники привозят. Так было с "Бетисом", из-за чего матч дошел до серии пенальти, а до этого с "Баварией" и "Интером" в ЛЧ. Это уже тенденция. Из именитых соперников "Барсу" не пробил только стерильный "Атлетико".

2 - @ANSUFATI has scored 2 goals in 90 minutes played in Spanish Supercopa in his career, a ratio of 1 goal every 45 minutes in the competition, the best among players with at least 2 games played in the competition since it’s played in a single-game format (2018-19). Talisman. pic.twitter.com/RvXsEAIH3C