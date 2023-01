Вильярреал - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Кубка Испании на 19.01.2023

Всего 12 дней эти же команды встречались на этом же месте в рамках Ла Лиги, и тогда "Вильярреал" по делу победил 2:1.

С тех пор "Реал" успел съездить в Саудовскую Аравию на Суперкубок, где выглядел тенью самого себя и заслуженно проиграл Эль Класико. "Вильярреал" же отбегал рядовой матч Ла Лиги, где даже позволил отдохнуть некоторым исполнителям. Ну, и кто здесь фаворит, а кто - аутсайдер?

"Вильярреал" переживает подъем - обычное дело, когда набирает форму Жерар Морено. Именно рослый нападающий сделал 1+1 в последней победе над "Реалом"; затем он же забил единственный гол "Сельте" (1:1).

После ЧМ "Желтая субмарина" вообще не проигрывала - 4 победы и 1 ничья. При этом настораживает отсутствие "сухих" побед у "Вильярреала" - давний бич Кике Сетьена все еще с ним, хотя поодиночке и Альбиоль, и Пау Торрес, и Фойт вполне неплохи, и даже 40-летний Пепе Рейна не привозит даже близко.

Поскольку "Подводники" совсем недавно обыгрывали "Реал", им не надо искать особый рецепт для победы над "Сливочными". Они сыграют, как прошлый раз - будет высокий прессинг, много активности, забеганий за спину от вингеров, заигрывания Морено. Травма Фойта подпортит дела справа в защите, но это можно решить. Главное для "Вильярреала" - выдержать высокие скорости. Последние матчи показали, что именно темпа больше всего боится "Реал".

Дело ведь не только в поражении "Вильярреалу" (1:2). Вы видели игру Суперкубка с "Валенсией"? А поражение от "Барселоны"? Во всех матчах мадридцы бегали медленнее соперников.

Модрич устал на ЧМ, Кроос вообще хочет заканчивать - причины на поверхности, но Анчелотти наняли не оправдываться, а искать решения, поэтому с "Вильярреалом" возможны крутые изменения в составе. И защита, и полузащита нуждаются в встряске. 13 туров с пропущенными голами из 16 - куда это годится?

3 - Real Madrid have only kept three clean sheets in their 16 games in LaLiga 2020/23 (16 goals conceded), equalling their lowest tally at this stage of the season in the 21st century (three in 2008/09). Weakness. pic.twitter.com/Cs0BU12BHH