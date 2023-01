Барселона - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании, а затем не напрягаясь вышла в четвертьфинал Кубка короля. И настроение, и форма у каталонцев просто отменные.

"Хетафе" надо выдать лучший матч во всем сезоне, чтобы остановить набравшего ход гранда. Сможет ли? Предпосылок пока не видно - три последних матча синие проиграли соперникам куда слабее Блауграны.

Как уже говорилось, "Барса" на блестящем ходу. Команда еще не проигрывала после паузы на ЧМ, причем на этом отрезке каталонцами был бит мадридский "Реал" в финале Суперкубка - 3:1.

У команды Хави лучшая домашняя статистика в Ла Лиге - 20 очков в 8 матчах. Также у "Барсы" с запасом лучшая оборона чемпионата - всего лишь 6 пропущенных голов в 16 турах. Видимых признаков какого-то спада и близко не видно - наоборот, команда бежит, а Гави, Педри и де Йонг синхронно прибавили.

14 - @FCBarcelona_es have won their 14th Spanish #SuperSupercopa title, more than any other team in the competition (Real Madrid, 12). Xavi Hernández has won his first title as manager for the Catalonian side.