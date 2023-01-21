Барселона - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023

"Барселона" выиграла Суперкубок Испании, а затем не напрягаясь вышла в четвертьфинал Кубка короля. И настроение, и форма у каталонцев просто отменные.

"Хетафе" надо выдать лучший матч во всем сезоне, чтобы остановить набравшего ход гранда. Сможет ли? Предпосылок пока не видно - три последних матча синие проиграли соперникам куда слабее Блауграны.

Примера. 18-й тур

22 января. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 19:30 "Хетафе"

Арбитр: Хавьер Иглесиас Виллануэва

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

Как уже говорилось, "Барса" на блестящем ходу. Команда еще не проигрывала после паузы на ЧМ, причем на этом отрезке каталонцами был бит мадридский "Реал" в финале Суперкубка - 3:1.

У команды Хави лучшая домашняя статистика в Ла Лиге - 20 очков в 8 матчах. Также у "Барсы" с запасом лучшая оборона чемпионата - всего лишь 6 пропущенных голов в 16 турах. Видимых признаков какого-то спада и близко не видно - наоборот, команда бежит, а Гави, Педри и де Йонг синхронно прибавили.

14 - @FCBarcelona_es ???????? have won their 14th Spanish #SuperSupercopa title, more than any other team in the competition (Real Madrid, 12). Xavi Hernández has won his first title as manager for the Catalonian side. Deserved.#ElClasico pic.twitter.com/lsTmNQGmzh — OptaJose (@OptaJose) January 15, 2023

Единственная плохая новость для "Барсы" перед "Хетафе" - это дисквалификация Роберта Левандовского. Вероятно, в центре придется сыграть Ансу Фати - у него есть такой опыт. Также больше ударов понадобится от хавбеков. Касательно обороны, то там главная задача - накрыть лучшего игрока синих Энеса Унала. Рискнем предположить, что Хави спустит на турка своего "цепного пса" - Рональда Араухо.

Новости "Хетафе"

Если у "Барсы" все отлично, то "Хетафе" на данном отрезке похвастаться нечем. Синие вылетели из Кубка от "Леванте" (2:3); дальше команда Кике Санчеса Флореса подряд проиграла кризисным "Севилье" (1:2) и "Эспаньолу" (1:2).

Как легко заметить, тылы у "Хетафе" ненадежны. В текущей Ла Лиге у него 24 пропущенных гола в 17 турах - многовато для команды, играющей от защиты. И уж точно такая оборона - плохое подспорье перед выездом на "Камп Ноу", где "Барса" не отпускает почти никого.

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Вероятно, чтобы не развалиться сразу, синие в Каталонии сыграют в пять защитников. Трое хавбеков тоже будут активно заниматься отбором. Атаки? Только через стандарты или в случае перехватов в средней зоне. Это не будет красиво, но это оставит синим кое-какие шансы, если у "Барсы" что-то пойдет не так.

"Барселона" - "Хетафе": статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Барселона" дома обыграла "Хетафе" 2:1, а вот на "Колозеум Альфонсо Перес" были зафиксированы 0:0.

Вообще каталонцам традиционно тяжело даются выезды на поле синих. В то же время на "Камп Ноу" проблем у них зачастую не бывает - в ХХІ веке "Хетафе" здесь еще не побеждал.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Хетафе"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" из потерь дисквалифицированные Левандовский и Ферран Торрес. При этом поляк реально бы не помог, а вот Ферран в его нынешней форме только мешает.

У "Хетафе" уже давно травмирован важный опорник Мауро Арамбарри. Также спрогнозируем замену на правом фланге защиты, где ветеран Суарес, вероятно, уступит место молодому Иглесиасу - тому будет легче угнаться за Гави.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Фати, Гави

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам, Дуарте, Альдерете, Порту - Аленья, Милья, Альгобия - Майораль, Унал

"Барселона" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

Рискнем предположить, что "Барса" не испытает больших проблем и выиграет у извечного середняка Ла Лиги с разницей в два мяча, а то и больше. Да, не будет Роберта, но команда на ходу и отдохнула, тогда как у "Хетафе" лишь 8 очков в 8 выездных матчах.

Поэтому наша ставка - победа "Барсы" с форой (-1,5) - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6.