Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023

Через очень сложный отрезок сезона проходит "Реал" - почти каждый матч с топом. Теперь вот еще выезд в Бильбао, где баски на "Сливочных" всегда настраиваются по максимуму.

Нас точно ждет жесткий, изнурительный для команд футбол. "Атлетику" не занимать характера, но "Реал" - это "Реал", и на неделе он наглядно показал, как способен реагировать на трудности. В общем, будет бой.

Примера. 18-й тур

22 января. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хосе Санчес Мартинес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Атлетика"

"Атлетик" впервые за четыре последних сезона реально претендует на еврокубки - теоретично у басков даже есть шанс залететь в ЛЧ с 4-го места. Их проблема - игровой спад после ЧМ. Братьям Уильямс поездка в Катар навредила.

С конца декабря "Атлетик" разошелся нулями с "Бетисом" и "Осасуной", а дерби "Ла Реалу" проиграл (1:3). Победа над "Эспаньолом" (1:0) в Кубке чуть скрасила общее впечатление, но только чуть. Атаки у команды Эрнесто Вальверде по-прежнему нет. Ветераны Муньяин, Эррера и Рауль Гарсия с лавки наблюдают, как молодежь не может связать 2-3 передачи.

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Возможно, против Мадрида тренеру есть смысл поставить именно на ветеранов - у него есть богатый опыт побед в Класико. Впрочем, имеет смысл и другая стратегия - перебегать "Реал", который с начала января каждые три дня играет топ-матч. Должен же он когда-то устать!

Новости "Реала"

Впрочем, не факт, что это случится уже на "Сан-Мамесе" - все-таки у Карло Анчелотти есть небольшое пространство для маневра.

Кубковый матч против "Вильярреала" посреди недели для "Реала" вытащили запасные Асенсио, Камавинга и Себальос. Почему бы не дать им шанс и в Бильбао? Тем более, Модрич едва восстановился, а Кроос не бежит. Когда, если не сейчас молодежь должна показать, что достойна носить "сливочную" футболку?

1 - @DaniCeballos46 ???????? has scored and assisted in a single game for @RealMadriden ⚪️⚪️ for the first time after 90 matches for them in all competitions. Unburden. pic.twitter.com/foBksgSCJ1 — OptaJose (@OptaJose) January 19, 2023

В целом у "Реала" все хорошо на выезде в Ла Лиге - 21 очко в 9 матчах; больше только у "Барселоны". Также Мадрид банально выше классом, чем баски; у него больше опыта и менталитет победителей. Из рисков для чемпиона - лишь уже упомянутая усталость. С 7 по 19 января "Реал" сыграл два близких матча с "Вильярреалом", отбегал 120 минут с "Валенсией" и проиграл Класико "Барсе". Это много даже для профессионалов.

"Атлетик" - "Реал" статистика личных встреч

В прошлом сезоне "Реал" и "Атлетик" встречались аж четыре раза - в Ла Лиге и Суперкубке Мадрид торжествовал, а вот в Кубке короля сильнее был Бильбао (1:0).

Если же копнуть глубже, то "Реал" в Бильбао имел проблемы в 2017-19 годах, а вот дальше Адурис закончил, и Мадрид выиграл 4 матча из 5.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Атлетика" большие проблемы с центром защиты, где Ерай Альварес дисквалифицирован, а Иньиго Мартинес залечивает травму; его участие под большим вопросом.

У "Реала" по-прежнему в лазарете Чуамени и Алаба. Также на неделе к ним присоединились Васкес и Карвахаль, а это означает еще и проблемы на правом фланге защиты. Из хорошего - только возвращение в строй Модрича.

"Атлетик": Симон - де Маркос, Паредес, Вивиан, Берчиче - Дани Гария, Весга - Уильямс, Сансет, Нико Уильямс - Гурусета

"Реал": Куртуа - Начо, Милитао, Рюдигер, Менди - Модрич, Камавинга, Себальос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Атлетик" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Карим Бензема сейчас в далекой от идеала форме, но есть нюанс - защита басков неделю назад уже показала, как боится скоростей, и к тому же завтра "Атлетику" не помогут его лучшие стопперы Ерай и Иньиго.

Мы считаем, что эти условия удобны для француза, чтобы отличиться, поэтому ставим на его гол - БК предлагают это событие с коэффициентами около 2,3.