Атлетик - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 22.01.2023

Через очень сложный отрезок сезона проходит "Реал" - почти каждый матч с топом. Теперь вот еще выезд в Бильбао, где баски на "Сливочных" всегда настраиваются по максимуму.

Нас точно ждет жесткий, изнурительный для команд футбол. "Атлетику" не занимать характера, но "Реал" - это "Реал", и на неделе он наглядно показал, как способен реагировать на трудности. В общем, будет бой.

"Атлетик" впервые за четыре последних сезона реально претендует на еврокубки - теоретично у басков даже есть шанс залететь в ЛЧ с 4-го места. Их проблема - игровой спад после ЧМ. Братьям Уильямс поездка в Катар навредила.

С конца декабря "Атлетик" разошелся нулями с "Бетисом" и "Осасуной", а дерби "Ла Реалу" проиграл (1:3). Победа над "Эспаньолом" (1:0) в Кубке чуть скрасила общее впечатление, но только чуть. Атаки у команды Эрнесто Вальверде по-прежнему нет. Ветераны Муньяин, Эррера и Рауль Гарсия с лавки наблюдают, как молодежь не может связать 2-3 передачи.

Возможно, против Мадрида тренеру есть смысл поставить именно на ветеранов - у него есть богатый опыт побед в Класико. Впрочем, имеет смысл и другая стратегия - перебегать "Реал", который с начала января каждые три дня играет топ-матч. Должен же он когда-то устать!

Впрочем, не факт, что это случится уже на "Сан-Мамесе" - все-таки у Карло Анчелотти есть небольшое пространство для маневра.

Кубковый матч против "Вильярреала" посреди недели для "Реала" вытащили запасные Асенсио, Камавинга и Себальос. Почему бы не дать им шанс и в Бильбао? Тем более, Модрич едва восстановился, а Кроос не бежит. Когда, если не сейчас молодежь должна показать, что достойна носить "сливочную" футболку?

1 - @DaniCeballos46 ???????? has scored and assisted in a single game for @RealMadriden ⚪️⚪️ for the first time after 90 matches for them in all competitions. Unburden. pic.twitter.com/foBksgSCJ1