Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка короля на 25.01.2023

"Барселона" последний раз проигрывала во всех турнирах 26 октября; "Реал Сосьедад" - 3 ноября. "Барселона" не проигрывает 11 матчей кряду, "Реал Сосьедад" - 10. Обе команды выиграли все свои матчи в 2023 году. Вы чувствуете уровень противостояния, да?

Да простит нас Мадрид, но прямо сейчас именно "Барса" и "Ла Реал" - самые "горячие" команды Испании. У них идет игра, им все удается. Их очная встреча - лучшее, что могло произойти с Кубком на этой стадии.

Кубок короля. Четвертьфинал

25 января. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Реал Сосьедад"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

У каталонцев в целом все отлично. В Ла Лиге +3 над "Реалом" сохраняются, ведь "Барса" даже при невзрачной игре не делает ошибок - как, например, на выходных с "Хетафе" (1:0).

В том матче из-за дисквалификации не играл Левандовский, а это значит, что завтра поляк будет свежим - плохие новости для "Сосьедада". Также не порадует басков и форма Марка-Андре тер Штегена, имеющего лучшую статистику сэйвов среди всех вратарей европейских топ-лиг - именно благодаря ему у "Барсы" столько "сухарей". Ну, и конечно, "Сосьедад" должна насторожить домашняя форма соперника - 1 поражение, 3 ничьи и 8 побед с начала сезона.

13 - FC Barcelona are the team with the most clean sheets (13) and less goals conceded (6) in the Top 10 European leagues this season. Solid. pic.twitter.com/hIaOOLT4Wf — OptaJose (@OptaJose) January 24, 2023

Конечно, "Барса" постарается вести игру и завтра тоже. Хави редко отказывается от своего стиля, но уже несколько раз под топ-соперников ставил в атаку хавбеков - чтоб надежнее было. Вероятно, завтра, как в Эль Класико, слева в атаке хозяев выйдет Гави. Матч-то для "Кулес" очень важен. После вылета из ЛЧ им надо собрать все оставшиеся трофеи, чтоб сезон посчитали удачным.

Новости "Реала Сосьедад"

Как уже говорилось, "Сосьедад" в новом году выступает не слабее "Барсы", и если для каталонцев такой ход - норма, то "Ла Реал" приятно удивляет.

На выходных, к примеру, баски за тайм управились с "Райо Вальекано" (2:0) на его же поле. Опять забил Серлот, чья реализация с каждым месяцем радует все больше. Также в обеих атаках решающее влияние оказал 37-летний Давид Сильва. Жаль, что с "Барсой" он, вероятно, не выйдет - в воскресенье у "Сосьедада" матч с "Реалом", а Ла Лига для клуба важнее.

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Менять ветерана, вероятно, доверят вылечившемуся после разрыва связок Оярсабалю - тоже, кстати, не подарок для защиты. Также на "Барсу" выйдут Кубо и Серлот - традиционная пара "большой-маленький", удобная для контратак. В центре поля вместо травмированного Мерино сыграет опытный Ильярраменди. При этом даже в оптимальном составе "Ла Реал" не смог бы навязать "Барсе" свой футбол, а значит, его первоочередной целью будет сломать футбол "Барсы". Именно такой матч нас ждет - коса на камень.

"Барселона" - "Реал Сосьедад": статистика личных встреч

"Сосьедад" был близок к тому, чтобы остановить "Барселону" во 2-м туре Ла Лиги, однако после 60-й минуты сдулся физически и был раздавлен скамейкой каталонцев (4:1).

И знаете, что? Для встреч этих команд случившееся не сенсация, а норма. Начиная с 2017 года, баскам один-единственный раз удалось не проиграть Блаугране при 14 поражениях!

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реала Сосьедад"

Ориентировочные составы

У "Барселоны" вернулся к работе в общей группе Араухо, но есть сомнения по Кристенсену - вероятно, датчанина подменит Эрик Гарсия. Хотя и Маркос Алонсо тоже может.

У "Сосьедада" мы уже говорили про травму Мерино и необходимость поберечь Сильву, но это не все. Также из важных исполнителей вне игры центрхав Гевара и правый бек Горосабель - из-за этого справа в защите придется снова сыграть центрбеку Элустондо, а это совсем не то движение.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Левандовский, Гави

"Реал Сосьедад": Ремиро - Элустондо, Субельдия, Ле Норманн, Рико - Браис Мендес, Ильярраменди, Субименди - Оярсабаль - Барренечеа, Серлот

"Барселона" - "Реал Сосьедад": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал Сосьедад": прогноз от UA-Футбол

Когда одна команда на протяжении пяти лет проигрывает другой 14 матчей из 15, то это сложно назвать случайностью. Скорее, тут дело в неудобности - стиль "Барсы" неприятен для "Ла Реала" и конкретно Иманола Альгуасиля.

Посему выберем самую простую ставку - победа "Барселоны". БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55.