Барселона - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка короля на 25.01.2023

"Барселона" последний раз проигрывала во всех турнирах 26 октября; "Реал Сосьедад" - 3 ноября. "Барселона" не проигрывает 11 матчей кряду, "Реал Сосьедад" - 10. Обе команды выиграли все свои матчи в 2023 году. Вы чувствуете уровень противостояния, да?

Да простит нас Мадрид, но прямо сейчас именно "Барса" и "Ла Реал" - самые "горячие" команды Испании. У них идет игра, им все удается. Их очная встреча - лучшее, что могло произойти с Кубком на этой стадии.

У каталонцев в целом все отлично. В Ла Лиге +3 над "Реалом" сохраняются, ведь "Барса" даже при невзрачной игре не делает ошибок - как, например, на выходных с "Хетафе" (1:0).

В том матче из-за дисквалификации не играл Левандовский, а это значит, что завтра поляк будет свежим - плохие новости для "Сосьедада". Также не порадует басков и форма Марка-Андре тер Штегена, имеющего лучшую статистику сэйвов среди всех вратарей европейских топ-лиг - именно благодаря ему у "Барсы" столько "сухарей". Ну, и конечно, "Сосьедад" должна насторожить домашняя форма соперника - 1 поражение, 3 ничьи и 8 побед с начала сезона.

13 - FC Barcelona are the team with the most clean sheets (13) and less goals conceded (6) in the Top 10 European leagues this season. Solid. pic.twitter.com/hIaOOLT4Wf