Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка короля на 26.01.2023

Пожалуй, самая громкая вывеска четвертьфиналов Кубка короля в этом году. "Реал" и "Атлетико" - претенденты на победы в еврокубках, не говоря уже о местных трофеях.

В Кубке, впрочем, дела у клубов неважны. "Сливочные" не поднимали его над головой 8 лет, "Матрасники" - 9. Думаете, они не хотят это исправить? Мы уверены, что наоборот - мотивация завтра будет высокой!

Мадрид плохо начал год - оступился в Ла Лиге с "Вильярреалом", затем проиграл Суперкубок Испании "Барсе" (1:3). Казалось, что это кризис, но команда нашла внутренние резервы. Начо, Себальос, Камавинга и Асенсио - вот главные герои двух последних побед над "Атлетиком" и тем же "Вильярреалом".

Чемпион оказался здоровее, чем это выглядело в Суперкубке. Тем лучше! Нас ждет захватывающая вторая половина сезона, ведь "Барса" опережает Мадрид в Ла Лиге лишь на 3 очка. Вся борьба впереди.

"Реал" не проиграл на "Бернабеу" ни разу в 10 матчах, но при этом не играл здесь с начала ноября - позади у "Сливочных" 7-матчевая выездная серия. Думается, фанаты встретят команду бурно - тем более, это дерби. "Реал" не закроется от "Атлетико" - наоборот, со старта будет атаковать. С составом сюрпризов не ждем - Модрич и Кроос отдыхали в Бильбао не просто так. Главная проблема Мадрида - оборона, пропускающая почти всегда. Главный козырь - характер. Раньше еще был Бензема, но в этом сезоне "все не так однозначно".

У "Атлетико" ситуация похожа на ту, что у "Реала". Старт года выдался плохим - поражение от "Барсы", ничья в Альмерии. Затем, однако, засиял Антуан Гризманн и двумя сухими победами кризис потушили.

Именно француз - главная боевая единица Симеоне прямо сейчас. После ЧМ Гризманну удаются как рывки в штрафную, так и розыгрыш мяча. С "Вальядолидом" он даже его не коснулся, но своим "показом" сделал для команды гол. Большой мастер!

12 - @AntoGriezmann ???????? has scored and assisted in 12 different games in @LaLigaEN, more than any other player for @atletienglish ????⚪️ in the 21st century in the competition. Prince. pic.twitter.com/o95g59i3f5