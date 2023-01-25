Реал Мадрид - Атлетико Мадрид. Анонс и прогноз матча 1/4 финала Кубка короля на 26.01.2023

Пожалуй, самая громкая вывеска четвертьфиналов Кубка короля в этом году. "Реал" и "Атлетико" - претенденты на победы в еврокубках, не говоря уже о местных трофеях.

В Кубке, впрочем, дела у клубов неважны. "Сливочные" не поднимали его над головой 8 лет, "Матрасники" - 9. Думаете, они не хотят это исправить? Мы уверены, что наоборот - мотивация завтра будет высокой!

Кубок короля. 1/4 финала

26 января. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Атлетико"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

Мадрид плохо начал год - оступился в Ла Лиге с "Вильярреалом", затем проиграл Суперкубок Испании "Барсе" (1:3). Казалось, что это кризис, но команда нашла внутренние резервы. Начо, Себальос, Камавинга и Асенсио - вот главные герои двух последних побед над "Атлетиком" и тем же "Вильярреалом".

Чемпион оказался здоровее, чем это выглядело в Суперкубке. Тем лучше! Нас ждет захватывающая вторая половина сезона, ведь "Барса" опережает Мадрид в Ла Лиге лишь на 3 очка. Вся борьба впереди.

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"Реал" не проиграл на "Бернабеу" ни разу в 10 матчах, но при этом не играл здесь с начала ноября - позади у "Сливочных" 7-матчевая выездная серия. Думается, фанаты встретят команду бурно - тем более, это дерби. "Реал" не закроется от "Атлетико" - наоборот, со старта будет атаковать. С составом сюрпризов не ждем - Модрич и Кроос отдыхали в Бильбао не просто так. Главная проблема Мадрида - оборона, пропускающая почти всегда. Главный козырь - характер. Раньше еще был Бензема, но в этом сезоне "все не так однозначно".

Новости "Атлетико"

У "Атлетико" ситуация похожа на ту, что у "Реала". Старт года выдался плохим - поражение от "Барсы", ничья в Альмерии. Затем, однако, засиял Антуан Гризманн и двумя сухими победами кризис потушили.

Именно француз - главная боевая единица Симеоне прямо сейчас. После ЧМ Гризманну удаются как рывки в штрафную, так и розыгрыш мяча. С "Вальядолидом" он даже его не коснулся, но своим "показом" сделал для команды гол. Большой мастер!

12 - @AntoGriezmann ???????? has scored and assisted in 12 different games in @LaLigaEN, more than any other player for @atletienglish ????⚪️ in the 21st century in the competition. Prince. pic.twitter.com/o95g59i3f5 — OptaJose (@OptaJose) January 21, 2023

Имей "Атлетико" еще 6-7 игроков калибра Гризманна - и он мог бы ехать на "Бернабеу" как фаворит, но их нет и близко. Команда в перестройке - с одной стороны, доигрывают уставшие Коке, Сауль, Карраско; с другой - начинает юный Барриос. Гризманн сглаживает смену поколений, иначе было бы совсем плохо. И да, этот "Атлетико" будет андердогом на "Бернабеу". Его удел - отбиваться и контратаковать, и если обойдутся без удалений - то может что-то и выгорит. По крайней мере, в последних 5 выездах к более слабым оппонентам команда Симеоне добыла 4 победы - то есть, атаковать пространство они не разучились.

"Реал" - "Атлетико": статистика личных встреч

В первом круге Ла Лиги "Реал" на "Бернабеу" за тайм отгрузил "Матрасникам" два гола, после чего вообще бросил играть и дождался свистка - финальный счет 2:1.

Ну, а если взять с начала 2020 года, то получаем шесть матчей, в которых "Реал" побеждал четырежды, "Атлетико" - раз (на своем поле) и еще раз (тоже на поле "Матрасников") была зафиксирована ничья. Кажется, все тут красноречиво.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Атлетико"

Ориентировочные составы

У "Реала" выздоровел и готов играть Давид Алаба - это мощное усиление обороны. В то же время Чуамени, Карвахаль и Васкес продолжают лечиться, а это значит, что справа в защите опять придется экспериментировать.

У "Атлетико" под сомнением Хосе Хименес, который едва вернулся в общую группу. Также ждем первый выход в основе Мемфиса Депая - его ведь брали у "Барсы" именно для таких матчей.

"Реал": Куртуа - Начо, Рюдигер, Алаба, Менди - Модрич, Камавинга, Кроос - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Атлетико": Облак - Молина, Савич, Эрмосо, Рейнилду - Льоренте, де Пауль, Кондогбья, Карраско - Гризманн, Депай

"Реал" - "Атлетико": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол

Ставка необычная для этих команд, но в текущем сезоне, что "Реал", что "Атлетико" паршиво выглядят в защите. Поставим на "обе забьют" - БК предлагают это событие с коэффициентами от 1,85.