Ждем дебюта Цыганкова. Жирона - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2023

"Барселона" и "Жирона" - команды с разными амбициями и возможностями, но статус дерби почти гарантирует матчу некоторую напряженность. Без боя хозяева точно не сольются.

Для украинских же болельщиков матч будет таить дополнительную интригу, ведь с большой вероятностью именно завтра за "Жирону" дебютирует экс-лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Вряд ли он готов бегать со старта, а вот на замену выйти должен. Чем не повод включить телевизор в 17:15?

"Жирона" сейчас на ходу - у команды лишь 2 поражения в 10 последних турах Примеры. Очевидно, что ее адаптация в элите завершена. Все сильные и слабые стороны команды Мичела определены.

Сильная - это смелость играть в свой футбол даже против грандов. "Реал", к примеру, "Жирону" не обыграл - 1:1. Есть в списке жертв новичка элиты "Севилья" (2:1) и "Атлетик" (2:1). Также отмечаем, что команда Мичела сильна дома - 15 из 21 очка она набрала именно на "Монтиливи". При этом на данный момент "Жирона" оторвалась от зоны вылета лишь на 4 очка из-за ужасной обороны - у нее ноль сухих матчей.

В "Жироне" знают - чтобы брать очки с забивной "Блауграной" им надо самим забить 1-2 раза, поэтому андердог будет активен. Никакого "автобуса" - в исполнении "Жироны" он напоминает решето. Цыганков? Вероятно, выйдет на замену, чтобы поддержать активность на фланге, ведь Тони Вилью хватает на 55-60 минут. Вряд ли украинец уже набрал форму, чтобы бегать дольше.

Если "Жирона" дома набрала 15 очков, то "Барса" на чужих полях - сразу 21. Впрочем, это неудивительно, ведь команда Хави - лидер чемпионата.

Сине-гранатовые не проигрывают 12 матчей во всех турнирах; на этом отрезке выиграли Суперкубок, одолев "Реал"; также на этой неделе ими был выбит с Кубка короля "Реал Сосьедад" (1:0) - третья сила Ла Лиги на данный момент. Тер Штеген отбивает все, что летит - и только скажите, что это не впечатляет!

18 - Marc-André ter Stegen has saved 18 of the 21 shots on target he has faced for Barcelona since the start of 2023 in all competitions (three goals conceded). Guardian. pic.twitter.com/wRdL7mxzQP