Ждем дебюта Цыганкова. Жирона - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.01.2023

"Барселона" и "Жирона" - команды с разными амбициями и возможностями, но статус дерби почти гарантирует матчу некоторую напряженность. Без боя хозяева точно не сольются.

Для украинских же болельщиков матч будет таить дополнительную интригу, ведь с большой вероятностью именно завтра за "Жирону" дебютирует экс-лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Вряд ли он готов бегать со старта, а вот на замену выйти должен. Чем не повод включить телевизор в 17:15?

Примера. 19-й тур

28 января. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Муньис Руис

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Жироны"

"Жирона" сейчас на ходу - у команды лишь 2 поражения в 10 последних турах Примеры. Очевидно, что ее адаптация в элите завершена. Все сильные и слабые стороны команды Мичела определены.

Сильная - это смелость играть в свой футбол даже против грандов. "Реал", к примеру, "Жирону" не обыграл - 1:1. Есть в списке жертв новичка элиты "Севилья" (2:1) и "Атлетик" (2:1). Также отмечаем, что команда Мичела сильна дома - 15 из 21 очка она набрала именно на "Монтиливи". При этом на данный момент "Жирона" оторвалась от зоны вылета лишь на 4 очка из-за ужасной обороны - у нее ноль сухих матчей.

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В "Жироне" знают - чтобы брать очки с забивной "Блауграной" им надо самим забить 1-2 раза, поэтому андердог будет активен. Никакого "автобуса" - в исполнении "Жироны" он напоминает решето. Цыганков? Вероятно, выйдет на замену, чтобы поддержать активность на фланге, ведь Тони Вилью хватает на 55-60 минут. Вряд ли украинец уже набрал форму, чтобы бегать дольше.

Новости "Барселоны"

Если "Жирона" дома набрала 15 очков, то "Барса" на чужих полях - сразу 21. Впрочем, это неудивительно, ведь команда Хави - лидер чемпионата.

Сине-гранатовые не проигрывают 12 матчей во всех турнирах; на этом отрезке выиграли Суперкубок, одолев "Реал"; также на этой неделе ими был выбит с Кубка короля "Реал Сосьедад" (1:0) - третья сила Ла Лиги на данный момент. Тер Штеген отбивает все, что летит - и только скажите, что это не впечатляет!

18 - Marc-André ter Stegen has saved 18 of the 21 shots on target he has faced for Barcelona since the start of 2023 in all competitions (three goals conceded). Guardian. pic.twitter.com/wRdL7mxzQP — OptaJose (@OptaJose) January 25, 2023

Так хорошо "Барса" не играла уже давно. Если в матче с "Жироной" она покажет свой обычный футбол образца этой зимы, то его с лихвой хватит для победы. Помешать могут лишь два фактора - во-первых, отсутствие Левандовского из-за дисквалификации; во-вторых - накопленная усталость, ведь победа над "Ла Реалом" была в равной степени престижной и изнурительной. "Жирона" же полную неделю отдыхала; таким образом, у хозяев будет шанс банально перебегать гостей.

"Жирона" - "Барселона": статистика личных встреч

Команды встречались между собой лишь в 2017-19 годах, когда "Жирона" играла в элите, и из тех 4 матчей "Барса" выиграла три, а еще одна встреча - на "Камп Ноу" - завершилась вничью 2:2.

Последние матчи "Жироны"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Жироны" проблемы в защите, где Давид Лопес травмирован, а Сантьяго Буэно отбывает дисквалификацию. Возможно, перуанцу Кальенсу из МЛС придется дебютировать с колес.

У "Барселоны" последние игры дисквалификаций отсидят Левандовский и Ферран Торрес - конечно, поляка будет не хватать куда больше, чем зятя Луиса Энрике. Также ожидаем некоторую ротацию в защите, ведь на неделе с "Сосьедадом" играла вся основа.

"Жирона": Гассанига - Арнау, Хави Эрнандес, Эспиноса, Гутьеррес - Ромеу, Алейш Гарсия - Вилья, Мартин, Рикельме - Кастильянос

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Араухо, Эрик Гарсия, Альба - Педри, Бускетс, де Йонг - Дембеле, Фати, Рафинья

"Жирона" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Жирона" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Раз уж БК настолько не верят в "Барсу", что предлагают ставить на ее победу с коэффициентами выше 1,6, этим надо пользоваться. В текущем сезоне команда Хави с аутсайдерами ошибается по большим праздникам.