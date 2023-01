Бетис - Барселона. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 1.02.2023

Вообще этот матч должен был пройти в начале января, но "Бетис" и "Барселона" в то время поехали в Саудовскую Аравию на Суперкубок - отсюда и перенос.

Впрочем, дата не повлияет влияет на содержание. Каталонцы быстро движутся к чемпионству, в то время, как севильцы ведут яростную борьбу за зону ЛЧ. У этих команд есть качество и амбиции. Нас ждет упорное противостояние.

Севильцы бодро стартовали после ЧМ, но дальше пошли Суперкубок и Кубок короля, где оказалось, что команда совершенно не умеет бить пенальти. Сперва "Барса", а затем и "Осасуна" этим воспользовались.

В Ла Лиге дела у команды Мануэля Пеллегрини получше. Да, было бесцветное поражение "Эспаньолу" (0:1), но уже на прошлых выходных "Бетис" исправился, пробив "автобус" "Хетафе" (1:0). Выходы Хуанми и, особенно, Фекира после травм многое решили в том матче.

Прямо сейчас "Бетис" лишь на три очка отстает от 4-го места, поэтому его мотивация зашкаливает. Но вот где взять силы? Из-за хронического безденежья зелено-полосатые играют обоймой из 14-15 игроков. Также есть некоторые сомнения в обороне (1 "сухарь" в 6 последних матчах) и бомбардире Борхе Иглесиасе, который с октября не забивает с игры. Козыри? Одна из лучших полузащит в Ла Лиге. Карвалью, Гвидо, Фекир и Каналес, если они в тонусе, могут надолго забрать мяч даже у "Барсы".

Каталонцы обыграли "Бетис" в Суперкубке две недели назад, но лишь по пенальти; на поле им было явно неуютно. "Барса" не привыкла, что ей бросают вызов в борьбе за мяч, а Пеллегрини именно это и сделал. Думаете, он поменяет тактику в Ла Лиге?

Конечно, нет. "Бетис" будет активен, напорист в нападении. "Барсе" пригодятся навыки высокого прессинга и контратак, а еще мастерство тер Штегена. В том, что команда пропустила лишь 6 голов в 18 турах, заслуга немца очень велика, ведь оборона не была безгрешной.

1980 - @FCBarcelona have won three consecutive games in all competitions by a 1-0 score for the first time since April 1980 (vs Atlético de Madrid, Las Palmas and Athletic Club, all three in @LaLigaEN) under Helenio Herrera. Enough. pic.twitter.com/9iARYjW6XG