Бетис - Барселона. Анонс и прогноз перенесенного матча Примеры на 1.02.2023

Вообще этот матч должен был пройти в начале января, но "Бетис" и "Барселона" в то время поехали в Саудовскую Аравию на Суперкубок - отсюда и перенос.

Впрочем, дата не повлияет влияет на содержание. Каталонцы быстро движутся к чемпионству, в то время, как севильцы ведут яростную борьбу за зону ЛЧ. У этих команд есть качество и амбиции. Нас ждет упорное противостояние.

Примера. 17-й тур

1 февраля. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Бетиса"

Севильцы бодро стартовали после ЧМ, но дальше пошли Суперкубок и Кубок короля, где оказалось, что команда совершенно не умеет бить пенальти. Сперва "Барса", а затем и "Осасуна" этим воспользовались.

В Ла Лиге дела у команды Мануэля Пеллегрини получше. Да, было бесцветное поражение "Эспаньолу" (0:1), но уже на прошлых выходных "Бетис" исправился, пробив "автобус" "Хетафе" (1:0). Выходы Хуанми и, особенно, Фекира после травм многое решили в том матче.

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Прямо сейчас "Бетис" лишь на три очка отстает от 4-го места, поэтому его мотивация зашкаливает. Но вот где взять силы? Из-за хронического безденежья зелено-полосатые играют обоймой из 14-15 игроков. Также есть некоторые сомнения в обороне (1 "сухарь" в 6 последних матчах) и бомбардире Борхе Иглесиасе, который с октября не забивает с игры. Козыри? Одна из лучших полузащит в Ла Лиге. Карвалью, Гвидо, Фекир и Каналес, если они в тонусе, могут надолго забрать мяч даже у "Барсы".

Новости "Барселоны"

Каталонцы обыграли "Бетис" в Суперкубке две недели назад, но лишь по пенальти; на поле им было явно неуютно. "Барса" не привыкла, что ей бросают вызов в борьбе за мяч, а Пеллегрини именно это и сделал. Думаете, он поменяет тактику в Ла Лиге?

Конечно, нет. "Бетис" будет активен, напорист в нападении. "Барсе" пригодятся навыки высокого прессинга и контратак, а еще мастерство тер Штегена. В том, что команда пропустила лишь 6 голов в 18 турах, заслуга немца очень велика, ведь оборона не была безгрешной.

1980 - @FCBarcelona have won three consecutive games in all competitions by a 1-0 score for the first time since April 1980 (vs Atlético de Madrid, Las Palmas and Athletic Club, all three in @LaLigaEN) under Helenio Herrera. Enough. pic.twitter.com/9iARYjW6XG — OptaJose (@OptaJose) January 30, 2023

Последние три матча "Барса" выиграла со счетом 1:0, но, думается, возвращение Левандовского после дисквалификации исправит это - от Роберта ждем голов всегда. Также предскажем смещение акцента атак Блауграны с правого фланга на левый, ведь в отсутствие травмированного Дембеле самым эффективным крайком "Барсы" становится Альба, что он уже доказал на выходных в Жироне.

"Бетис" - "Барселона": статистика личных встреч

12 января в Суперкубке Испании команды завершили 120 минут со счетом 2:2, после чего "Барса" легко победила в серии пенальти, не допустив ни единой ошибки.

И, знаете, это немного напоминает комплекс. В 8 последних встречах "Барса" побеждала 7 раз, и лишь в декабре 2021-го "Бетис" торжествовал благодаря голу Хуанми.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, "Барсе" не поможет Дембеле - он пропустит до месяца. В то же время Левандовский и Ферран Торрес возвращаются после длительных дисквалификаций.

У "Бетиса" тоже хороших новостей больше. Да, еще с октября лечится перспективный вингер Крус, но главное не это, а возвращение в строй Хуанми и Фекира - лидеров прошлого сезона.

"Бетис": Руи Силва - Сабали, Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Гвидо Родригес, Карвалью - Луис Энрике, Фекир, Родри - Борха Иглесиас

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - Гави, де Йонг, Педри - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес

"Бетис" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Суперкубок в Саудовской Аравии - турнир почти выставочный, а вот в Ла Лиге и "Бетис", и "Барса" играют суховато. У зелено-полосатых три матча с ТМ 1,5 из последних четырех; каталонцы, как уже говорилось, три последних встречи выиграли со счетом 1:0.

Рискнем и в их очном матче тоже поставить на "низ" - БК предлагают ставку ТМ 2,5 с коэффициентами от 2,0.