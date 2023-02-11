Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2023

Не так много стадионов в Ла Лиге, где можно ждать осечки от "Барселоны", но "Эль Мадригал" - именно такое место. Местный "Вильярреал" хоть и нестабилен, но умеет бодаться с топами, в чем уже убедился "Реал" в прошлом месяце.

Думаете, каталонцам будет проще? Если так, то зря думаете. Кике Сетьен наверняка не забыл, как его провожал "Камп Ноу", и захочет отомстить.

Примера. 21-й тур

12 февраля. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Алехандро Эрнандес Эрнандес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Вильярреала"

"Вильярреал" сейчас на 4 очка отстает от зоны ЛЧ и на 3 очка опережает 10-е место. Такое вот положение - один результат может изменить все.

Еще в январе казалось, что Кике Сетьену удалось найти баланс. На том отрезке "Желтая субмарина" добыла 4 победы в 5 турах, прихлопнув даже "Реал" (2:1). Мощь! Вот только надорвались тогда "Подводники", и вскоре выбыли из Кубка, а еще дважды кряду проиграли в Ла Лиге - "Райо" (0:1) и "Эльче" (1:3).

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Очевидно побеждать в каждой игре "Вильярреал" не готов - класса не хватает. Против контратак аутсайдеров он уязвим. Другое дело - противостояние грандам; тут команде Кике Сетьена есть что предложить. Она классно атакует пространство, преодолевает высокий прессинг, цепкая в отборе. Ну, и еще одно преимущество "Подводников" - домашние стены; на "Мадригале" команда набрала 19 очков в 9 турах; это 4-й лучший показатель лиги.

Новости "Барселоны"

Если "Вильярреал" тщетно ищет стабильность, то "Барса" ее давно обрела. Ее последнее поражение случилось 16 октября, а 10 последних матчей во всех турнирах команда Хави выиграла.

Как ни странно, главный козырь каталонцев - ее оборона; 7 пропущенных голов в 20 турах впечатляют. В нападении очень многое зависит от лучшего бомбардира лиги Левандовского (14 голов), а также хавбеков. Вингеры - самое ненадежное звено, хотя порой и они выстреливают. Так, в прошлом туре с "Севильей" 1+1 оформил Рафинья.

8 - @FCBarcelona´s winger Raphinha ???????? has been involved in more goals than any other #LaLiga player in all competitions in 2023 (8 – four goals and four assists). Inspired. pic.twitter.com/SKmZ49f3s6 — OptaJose (@OptaJose) February 5, 2023

Вероятно, он выйдет справа в атаке и на "Вильярреал". Слева уже обжился Гави. В центре позицию травмированного Бускетса займет Кессье, который добавит "Барсе" физики и мощи - это важно против Парехо и Капу. От владения "Барса", конечно, не откажется, но на выезде Хави бывает гибок и заманивает соперника, отдавая ему мяч на некоторое время. В недавнем Класико мы видели результат такого подхода. Ну и вообще Блауграна на выездах сильна - 27 очков в 10 турах!

"Вильярреал" - "Барселона": статистика личных встреч

"Вильярреал" годами считался сладкой булочкой для "Барселоны", и в первом круге текущего чемпионата подтвердил свое реноме, проиграв на "Камп Ноу" 0:3.

Единственный раз за последние 4 года "Подводники" сумели огрызнуться в концовке минувшей Ла Лиги, когда на "Камп Ноу" обыграли худшую версию "Барсы" 2:0.

Последние матчи "Вильярреала"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Вильярреала" возвращается в строй лидер обороны Пау Торрес. В то же время продолжают лечиться игроки ротации Николя Жексон, Альфонсо Педраса и Джованни Ло Чельсо.

У "Барселоны" вне игры до середины марта Усман Дембеле. Также не может тренироваться из-за травмы Серхио Бускетс - по нему сроков возвращения еще не давали.

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Мохика - Капу, Парехо - Чуквезе, Баэна, Пино - Жерар Морено

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Альба - Педри, Кессье, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Гави

"Вильярреал" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Вильярреал" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У "Барсы" совсем скоро встреча с "МЮ" в Лиге Европы, но Жоан Лапорта четко расставил приоритеты - после вылета из ЛЧ главным турниром для команды стала Ла Лига. Именно тут каталонцы приложат наибольшие усилия.

И, знаете, в такой ситуации "Вильярреалу", невзирая на весь его настрой, будет очень трудно. Мы в него не верим и поставим на победу фаворита - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,8.