Вильярреал - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 12.02.2023

Не так много стадионов в Ла Лиге, где можно ждать осечки от "Барселоны", но "Эль Мадригал" - именно такое место. Местный "Вильярреал" хоть и нестабилен, но умеет бодаться с топами, в чем уже убедился "Реал" в прошлом месяце.

Думаете, каталонцам будет проще? Если так, то зря думаете. Кике Сетьен наверняка не забыл, как его провожал "Камп Ноу", и захочет отомстить.

"Вильярреал" сейчас на 4 очка отстает от зоны ЛЧ и на 3 очка опережает 10-е место. Такое вот положение - один результат может изменить все.

Еще в январе казалось, что Кике Сетьену удалось найти баланс. На том отрезке "Желтая субмарина" добыла 4 победы в 5 турах, прихлопнув даже "Реал" (2:1). Мощь! Вот только надорвались тогда "Подводники", и вскоре выбыли из Кубка, а еще дважды кряду проиграли в Ла Лиге - "Райо" (0:1) и "Эльче" (1:3).

Очевидно побеждать в каждой игре "Вильярреал" не готов - класса не хватает. Против контратак аутсайдеров он уязвим. Другое дело - противостояние грандам; тут команде Кике Сетьена есть что предложить. Она классно атакует пространство, преодолевает высокий прессинг, цепкая в отборе. Ну, и еще одно преимущество "Подводников" - домашние стены; на "Мадригале" команда набрала 19 очков в 9 турах; это 4-й лучший показатель лиги.

Если "Вильярреал" тщетно ищет стабильность, то "Барса" ее давно обрела. Ее последнее поражение случилось 16 октября, а 10 последних матчей во всех турнирах команда Хави выиграла.

Как ни странно, главный козырь каталонцев - ее оборона; 7 пропущенных голов в 20 турах впечатляют. В нападении очень многое зависит от лучшего бомбардира лиги Левандовского (14 голов), а также хавбеков. Вингеры - самое ненадежное звено, хотя порой и они выстреливают. Так, в прошлом туре с "Севильей" 1+1 оформил Рафинья.

8 - @FCBarcelona´s winger Raphinha ???????? has been involved in more goals than any other #LaLiga player in all competitions in 2023 (8 – four goals and four assists). Inspired. pic.twitter.com/SKmZ49f3s6