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Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

Испания
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Атлетическое дерби за место в зоне ЛЧ

Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pablo Garcia/DAX Images/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После 21 тура "Атлетико" замыкает ТОП-4, а "Атлетик" мечтает в нее попасть, но пока отстает на 6 очков. Победа в лобовом противостоянии может сильно помочь баскам, поражение же окончательно отбросит в середину таблицы. Какие тут варианты? Надо атаковать - и это против "Матрасников", которые обожают играть от обороны.

Содержание

Примера. 22-й тур
19 февраля. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"
"Атлетико" 19:30 "Атлетик"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Атлетико"

"Атлетико" набрал 11 очков в 5 последних турах - это один из лучших отрезков для команды с начала сезона. При этом к качеству игры подопечных Диего Симеоне вопросы остаются.

Минимальные победы над "Осасуной" (1:0) и "Сельтой" были добыты при равной игре, когда соперники создавали не меньше за "Атлетико". С "Хетафе" тот же фокус не прошел - 1:1. Трусливый вылет от "Реала" в Кубке (1:3) тоже в плюс записать сложно. И что остается? Только с "Вальядолидом" (3:0) 21 января "Матрасники" играли действительно здорово.

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Гризманн - пока главное светлое пятно у "Атлетико". Также нравится, как работает Мората, взросление Барриоса, подключения Молины. Однако проблем еще больше. 4 сухих матчах в 10 последних турах - не стиль Симеоне. Да и 15 очков в 10 домашних турах - тоже.

Новости "Атлетика"

У Бильбао дела примерно, как и у "Атлетико". С одной стороны, 3 победы в 4 последних матчах. С другой - вопросов и неразрешенных проблем море.

Вот кого били баски за этот месяц? Две победы над мертвой "Валенсией" и одна над "Кадисом", который на выезде даже не изображает борьбу? Это несерьезно. Параллельно со стоящими оппонентами у "Львов" проблемы. В 2023 году их били "Сельта" (0:1), "Реал Сосьедад" (1:3), а с "Реалом" даже борьбу навязать на вышло (0:2).

Турнирное положение вынудит басков атаковать в Мадриде, но делать это им выгоднее в быстрой игре. Братья Уильямс и Сансет сильны на пространстве. Как вынудить "Атлетико" его дать? Идеально подошел бы быстрый гол. Также можно рискнуть сбиться на фолы, превратить матч в корриду, но "Львы" горячи и могут попасться в собственную ловушку. В этом сезоне "Атлетик" нестабилен на выездах - 3 победы и 4 поражения в 10 турах. Но есть и хорошая новость - баски любят и умеют играть с "Атлетико".

"Атлетико" - "Атлетик": статистика личных встреч

Три из пяти последних матчей между командами заканчивались победами именно басков; еще один завершился вничью, и только раз - 15 октября 2022-го - "Атлетико" удалось взять три очка благодаря техничному удару Антуана Гризманна.

Последние матчи "Атлетико"

Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023 - изображение 1

Последние матчи "Атлетика"

Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Атлетико" очередную дисквалификацию из-за удаления отбывает Стефан Савич, которого почти наверняка заменит Хосе Хименес. Может, это даже к лучшему для Симеоне.

У "Атлетика" дисквалифицирован основной левый бек Юри Берчиче, которого заменит Иньиго Лекуэ. Также продолжают лечиться ветераны Иньиго Мартинес и Андер Эррера - обе потери болезненные, но к ним уже привыкли.

"Атлетико": Облак - Рейнилду, Хименес, Эрмосо - Молина, Льоренте, Коке, де Пауль, Карраско - Гризманн, Мората

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Йерай, Лекуэ - Сансет, Весга - Нико Уильямс, Муньяин, Беренгер - Иньяки Уильямс

"Атлетико" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

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"Атлетико" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Учитывая, что обе команды не феерят и лишь ищут свою игру, а Бильбао здорово действует в большинстве матчей с "Атлетико", рискнем поставить на то, что баски не проиграют. Ставку 2Х букмекеры предлагают с коэффициентами от 1,8.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Прогнозы
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