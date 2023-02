Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

После 21 тура "Атлетико" замыкает ТОП-4, а "Атлетик" мечтает в нее попасть, но пока отстает на 6 очков. Победа в лобовом противостоянии может сильно помочь баскам, поражение же окончательно отбросит в середину таблицы. Какие тут варианты? Надо атаковать - и это против "Матрасников", которые обожают играть от обороны.

"Атлетико" набрал 11 очков в 5 последних турах - это один из лучших отрезков для команды с начала сезона. При этом к качеству игры подопечных Диего Симеоне вопросы остаются.

Минимальные победы над "Осасуной" (1:0) и "Сельтой" были добыты при равной игре, когда соперники создавали не меньше за "Атлетико". С "Хетафе" тот же фокус не прошел - 1:1. Трусливый вылет от "Реала" в Кубке (1:3) тоже в плюс записать сложно. И что остается? Только с "Вальядолидом" (3:0) 21 января "Матрасники" играли действительно здорово.

Гризманн - пока главное светлое пятно у "Атлетико". Также нравится, как работает Мората, взросление Барриоса, подключения Молины. Однако проблем еще больше. 4 сухих матчах в 10 последних турах - не стиль Симеоне. Да и 15 очков в 10 домашних турах - тоже.

У Бильбао дела примерно, как и у "Атлетико". С одной стороны, 3 победы в 4 последних матчах. С другой - вопросов и неразрешенных проблем море.

Вот кого били баски за этот месяц? Две победы над мертвой "Валенсией" и одна над "Кадисом", который на выезде даже не изображает борьбу? Это несерьезно. Параллельно со стоящими оппонентами у "Львов" проблемы. В 2023 году их били "Сельта" (0:1), "Реал Сосьедад" (1:3), а с "Реалом" даже борьбу навязать на вышло (0:2).

8 - Most goals produced (goals + assists) with @Athletic_en in @LaLigaEN 2022/2023:



8 - Nico Williams (4+4)

7 - Oihan Sancet (7+0)

6 - Iñaki Williams (5+1)

5 - Gorka Guruzeta (5+0)



Lezama. pic.twitter.com/fUC2Xu3Wxb