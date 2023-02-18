  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

Испания
(1 голосов)

Лидер против одного из аутсайдеров

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" на неделе прервала 11-матчевую победную серию ничьей с "Манчестер Юнайтед", но сравнивать "Красных дьяволов" и "Кадис" абсолютно неприлично. Если в четверг мы видели битву равных, достойную финальных стадий ЛЧ, то завтра нас ждет банальное избиение.

Содержание

Примера. 22-й тур
19 февраля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Кадис"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

"Барселона" не проигрывает в 2023 году, а в Ла Лиге еще дольше - с середины октября, когда ее на "Бернабеу" одолел "Реал (3:1). Ее лидерство в таблице непререкаемо. Как обойти команду, которая пропустила лишь раз в 5 последних турах?

Травмы и усталость - единственные факторы, которые могут помешать каталонцам легко расправиться с "Кадисом". Других не видно. Команда Хави просто великолепно играет дома - 26 очков в 10 матчах; это лучший результат в Испании.

При этом впереди у "Барсы" ответный матч на "Олд Траффорд", и каталонцам надо сэкономить на него как можно больше сил. Как это сделать? Скорее всего, фаворит попытается решить все за 30-40 минут. Левандовский, Рафинья и Гави в строю - их должно хватить. Ну, и еще ждем очередного "сухаря" от тер Штегена, ведь "Кадис" на выезде в сезоне-2022/23 - это просто позорище.

Новости "Кадиса"

8 очков в 10 гостевых матчах набрала в текущем чемпионате "Субмарина", и это даже не кризис, а катастрофа. Если бы не приличная домашняя форма, "Кадис" бы сейчас спорил за 20-е место с "Эльче".

В последних 4 турах команда Серхио добыла 6 очков, но, опять же, все это дома. Стоило приехать в гости к "Севилье" и "Атлетику", как сразу две баранки. А ведь "Барселона" намного сильнее предыдущих оппонентов "Кадиса".

Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
Parimatch
300 ₴
Фрибет на первый депозит
Получить бонус
VBET
1500 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Гостям "Камп Ноу" не остается ничего, кроме банального "автобуса" и еще надеяться, что из-за усталости после "МЮ" у "Барсы" будет медленнее обычного ходить мяч. Это могло бы им сильно подсобить. Ну, и еще ранний гол. Страшно сказать, но "Барселона" последний раз пропускала первой во всех турнирах еще 6 ноября в Памплоне!

"Барселона" - "Кадис": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" даже играя вполсилы разбила "Кадис" 4:0 на его же поле.

А вот в прошлом сезоне была сенсация, и какая! "Кадис" отстоял 0:0 дома, а на "Камп Ноу" и подавно шокировал каталонцев - 1:0 с голом Лукаса Переса!

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023 - изображение 1

Последние матчи "Кадиса"

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барсы" точно травмированы Усман Дембеле, Педри, а Рональд Араухо дисквалифицирован. Также едва вернулся к тренировкам Серхио Бускетс - думается, его будут беречь к "МЮ".

У "Кадиса" из реально важных потерь левый защитник Альфонсо Эспино и центрфорвард Альваро Негредо - последний, правда, еще имеет небольшие шансы выйти на поле.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Алонсо, Бальде - Роберто, де Йонг, Кессье - Рафинья, Левандовский, Гави

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Арсамендия - Бонгонда, Алькарас, Эскаланте, Окампо - Гвардиола, Лосано

"Барселона" - "Кадис": ставки и коэффициенты

Favbet
1,21
6,90
16,5
Сделать ставку
Parimatch
1,21
7,00
14,5
Сделать ставку
VBET
1,22
7,10
15
Сделать ставку

"Барселона" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

"Кадис" на выезде - ну чисто "мешок", если говорить боксерской терминологией. А вы же знаете. кто в "Барсе" больше всех специализируется на "мешках"?

Поставим на гол Роберта Левандовского - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5.

По теме
yellow-arrow
Осасуна - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.02.2023
yellow-arrow
Атлетико - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023
yellow-arrow
Реал Мадрид - Эльче. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.02.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Кадис Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
18.02.2023 в 19:34
Ставлю очко оды, якобы запорожского, на победу Барсы!!!
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
18.02.2023 в 19:04
Ну ЛЕ каталонским шлемазлам по словам их почитателей совсем не нужна. Да и шансов нет. Первое место за РМ традиционно. Так что нудная ничеечка это максимум.
Ответить
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде