Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

"Барселона" на неделе прервала 11-матчевую победную серию ничьей с "Манчестер Юнайтед", но сравнивать "Красных дьяволов" и "Кадис" абсолютно неприлично. Если в четверг мы видели битву равных, достойную финальных стадий ЛЧ, то завтра нас ждет банальное избиение.

Примера. 22-й тур

19 февраля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Кадис"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

"Барселона" не проигрывает в 2023 году, а в Ла Лиге еще дольше - с середины октября, когда ее на "Бернабеу" одолел "Реал (3:1). Ее лидерство в таблице непререкаемо. Как обойти команду, которая пропустила лишь раз в 5 последних турах?

Травмы и усталость - единственные факторы, которые могут помешать каталонцам легко расправиться с "Кадисом". Других не видно. Команда Хави просто великолепно играет дома - 26 очков в 10 матчах; это лучший результат в Испании.

4 - @FCBarcelona's ???????? winger Raphinha is @LaLigaEn player to has scored and assisted in more different games (four) in all competitions this season (3 for José Morales, Robert Lewandowski & Vinícius Jr). Decisive. pic.twitter.com/LMehfsjI7w — OptaJose (@OptaJose) February 16, 2023

При этом впереди у "Барсы" ответный матч на "Олд Траффорд", и каталонцам надо сэкономить на него как можно больше сил. Как это сделать? Скорее всего, фаворит попытается решить все за 30-40 минут. Левандовский, Рафинья и Гави в строю - их должно хватить. Ну, и еще ждем очередного "сухаря" от тер Штегена, ведь "Кадис" на выезде в сезоне-2022/23 - это просто позорище.

Новости "Кадиса"

8 очков в 10 гостевых матчах набрала в текущем чемпионате "Субмарина", и это даже не кризис, а катастрофа. Если бы не приличная домашняя форма, "Кадис" бы сейчас спорил за 20-е место с "Эльче".

В последних 4 турах команда Серхио добыла 6 очков, но, опять же, все это дома. Стоило приехать в гости к "Севилье" и "Атлетику", как сразу две баранки. А ведь "Барселона" намного сильнее предыдущих оппонентов "Кадиса".

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Гостям "Камп Ноу" не остается ничего, кроме банального "автобуса" и еще надеяться, что из-за усталости после "МЮ" у "Барсы" будет медленнее обычного ходить мяч. Это могло бы им сильно подсобить. Ну, и еще ранний гол. Страшно сказать, но "Барселона" последний раз пропускала первой во всех турнирах еще 6 ноября в Памплоне!

"Барселона" - "Кадис": статистика личных встреч

В первом круге "Барса" даже играя вполсилы разбила "Кадис" 4:0 на его же поле.

А вот в прошлом сезоне была сенсация, и какая! "Кадис" отстоял 0:0 дома, а на "Камп Ноу" и подавно шокировал каталонцев - 1:0 с голом Лукаса Переса!

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Кадиса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" точно травмированы Усман Дембеле, Педри, а Рональд Араухо дисквалифицирован. Также едва вернулся к тренировкам Серхио Бускетс - думается, его будут беречь к "МЮ".

У "Кадиса" из реально важных потерь левый защитник Альфонсо Эспино и центрфорвард Альваро Негредо - последний, правда, еще имеет небольшие шансы выйти на поле.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Алонсо, Бальде - Роберто, де Йонг, Кессье - Рафинья, Левандовский, Гави

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Луис Эрнандес, Арсамендия - Бонгонда, Алькарас, Эскаланте, Окампо - Гвардиола, Лосано

"Барселона" - "Кадис": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Кадис": прогноз от UA-Футбол

"Кадис" на выезде - ну чисто "мешок", если говорить боксерской терминологией. А вы же знаете. кто в "Барсе" больше всех специализируется на "мешках"?

Поставим на гол Роберта Левандовского - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,5.