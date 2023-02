Барселона - Кадис. Анонс и прогноз матча Примеры на 19.02.2023

"Барселона" на неделе прервала 11-матчевую победную серию ничьей с "Манчестер Юнайтед", но сравнивать "Красных дьяволов" и "Кадис" абсолютно неприлично. Если в четверг мы видели битву равных, достойную финальных стадий ЛЧ, то завтра нас ждет банальное избиение.

"Барселона" не проигрывает в 2023 году, а в Ла Лиге еще дольше - с середины октября, когда ее на "Бернабеу" одолел "Реал (3:1). Ее лидерство в таблице непререкаемо. Как обойти команду, которая пропустила лишь раз в 5 последних турах?

Травмы и усталость - единственные факторы, которые могут помешать каталонцам легко расправиться с "Кадисом". Других не видно. Команда Хави просто великолепно играет дома - 26 очков в 10 матчах; это лучший результат в Испании.

4 - @FCBarcelona's ???????? winger Raphinha is @LaLigaEn player to has scored and assisted in more different games (four) in all competitions this season (3 for José Morales, Robert Lewandowski & Vinícius Jr). Decisive. pic.twitter.com/LMehfsjI7w