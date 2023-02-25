Альмерия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2023

После вылета из Лиги Европы все мысли "Барселоны" только о внутренних турнирах. В Кубке короля команда Хави на следующей неделе встретится с "Реалом" - и это будет битва. Ну, а касательно "Альмерии", то она даже на подготовку к сражению не годится. На "Хуэгос Медитерранеос" каталонцы приедут с целью поменьше устать и не получить травм. В их победе никто не сомневается.

Примера. 23-й тур

26 февраля. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" 19:30 "Барселона"

Арбитр: Мигель Ортис Ариас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Альмерии"

В стартовых 22 турах "Альмерия" набрала 22 очка - типичный график борца за выживание. При этом прибавлять все же надо, ведь три последних матчах команда проиграла.

Для нас наиболее памятными стали 2:6 на поле "Жироны", где феерил Виктор Цыганков. Сама же "Альмерия" больше расстроилась 2:3 дома от "Бетиса". Из 22 очков 19 южане набрали на своем поле, где навязали проблемы даже "Реалу" (1:2); выездные же провалы для них обычное дело.

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"Барса" - неудобный соперник для "Альмерии", которую тащит атака (11 голов в 8 матчах после ЧМ), а вот оборона пропустила минимум дважды в 4 из 5 последних туров. Чтобы наладить тылы хозяевам придется обороняться ниже обычного, а это ударит по качеству контратак. Ну, и еще интенсивность - чтобы обыграть "Барсу", ее надо перебегать, вот только с "Реалом" все у южан вышло наоборот.

Новости "Барселоны"

У "Барселоны" идеальное выступление в чемпионате (59 очков в 22 турах) подпортил провал в еврокубках. На неделе каталонцев из ЛЕ выбил "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Как обычно, исход решили детали. Без Педри, Гави и Дембеле полузащита "Барсы" оказалась неконкретной на "Олд Траффорд", а Левандовский в своем стиле не затащил с топ-соперником. Бывает. Если команда Хави пройдет "Реал" в Кубке и выиграет Ла Лигу, об этом никто и не вспомнит - конечно, на "Камп Ноу" это понимают.

1 - #Barcelona ???????? have just won one of their last 15 games in Europe against teams from the top 5 European leagues (D5 L9), as many defeats as in their 50 previous such games (W31 D10 L9). Fall. pic.twitter.com/6BCmCIBpYM — OptaJose (@OptaJose) February 23, 2023

Таким образом, с "Альмерией" никаких "спустя рукава" не будет - "Барсе" обязательно надо брать очки. Левандовский, Гави, Араухо - все, кто здоров и готов, выйдут на поле. Каталонцы выиграли все 7 последних матчей в Ла Лиге, и магия "Хуэгос Медитерранеос", если и существует, не должна их впечатлить.

"Альмерия" - "Барселона": статистика личных встреч

В первом круге на "Камп Ноу" каталонцы дожали андердога во втором тайме усилиями Дембеле и де Йонга (2:0). Это была первая встреча команд за 7,5 лет.

Если копнуть в историю, то "Барса" выиграла 9 последних матчей с "Альмерией", а последняя осечка случалась в марте 2010-го (0:0).

Последние матчи "Альмерии"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Педри и Дембеле продолжают лечиться у "Барсы", а вот Рональд Араухо, кажется, избежал травмы на "Олд Траффорд" - его замена, по словам Хави, была мерой предосторожности.

У "Альмерии" кадровая ситуация и того лучше - вне состава только правый краек Алехандро Посо.

"Альмерия": Фернандо Мартинес - Мендес, Родриго Эли, Бабич, Акиеме - Робертоне, де ла Хос, Мелеро - Рамазани, Суарес, Туре

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Альба - Гави, Бускетс, де Йонг - Ферран Торрес, Левандовский, Фати

"Альмерия" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Альмерия" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Как и в прошлом туре, рискнем поставить на гол того, кто лучше всех в Испании (а может, и в Европе) громит слабаков - то есть, Роберта Левандовского. БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65.