Альмерия - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.02.2023

После вылета из Лиги Европы все мысли "Барселоны" только о внутренних турнирах. В Кубке короля команда Хави на следующей неделе встретится с "Реалом" - и это будет битва. Ну, а касательно "Альмерии", то она даже на подготовку к сражению не годится. На "Хуэгос Медитерранеос" каталонцы приедут с целью поменьше устать и не получить травм. В их победе никто не сомневается.

В стартовых 22 турах "Альмерия" набрала 22 очка - типичный график борца за выживание. При этом прибавлять все же надо, ведь три последних матчах команда проиграла.

Для нас наиболее памятными стали 2:6 на поле "Жироны", где феерил Виктор Цыганков. Сама же "Альмерия" больше расстроилась 2:3 дома от "Бетиса". Из 22 очков 19 южане набрали на своем поле, где навязали проблемы даже "Реалу" (1:2); выездные же провалы для них обычное дело.

"Барса" - неудобный соперник для "Альмерии", которую тащит атака (11 голов в 8 матчах после ЧМ), а вот оборона пропустила минимум дважды в 4 из 5 последних туров. Чтобы наладить тылы хозяевам придется обороняться ниже обычного, а это ударит по качеству контратак. Ну, и еще интенсивность - чтобы обыграть "Барсу", ее надо перебегать, вот только с "Реалом" все у южан вышло наоборот.

У "Барселоны" идеальное выступление в чемпионате (59 очков в 22 турах) подпортил провал в еврокубках. На неделе каталонцев из ЛЕ выбил "Манчестер Юнайтед" (1:2).

Как обычно, исход решили детали. Без Педри, Гави и Дембеле полузащита "Барсы" оказалась неконкретной на "Олд Траффорд", а Левандовский в своем стиле не затащил с топ-соперником. Бывает. Если команда Хави пройдет "Реал" в Кубке и выиграет Ла Лигу, об этом никто и не вспомнит - конечно, на "Камп Ноу" это понимают.

1 - #Barcelona ???????? have just won one of their last 15 games in Europe against teams from the top 5 European leagues (D5 L9), as many defeats as in their 50 previous such games (W31 D10 L9). Fall. pic.twitter.com/6BCmCIBpYM