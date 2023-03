Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023

Уставшая, но довольная после победы в Эль Класико "Барселона" сыграет с "Валенсией" без четырех топ-игроков, и это обещает данному матчу неожиданную интригу. Будь все каталонцы здоровы, здесь можно было бы смело ставить на разгром.

"Барса" вылетела из еврокубков от "МЮ", а затем проиграла "Альмерии", но удачный выезд на "Сантьяго Бернабеу" в четверг (1:0) заставил забыть эти неудачи. Пациент определенно жив.

Травмы Дембеле, Педри и Левандовского, а также дисквалификация Гави - вот главный аргумент против "Барсы" в матче с "Валенсией". В остальном каталонцы намного сильнее. У них самая надежная защита Ла Лиги (8 пропущенных в 23 турах) и лучшая домашняя статистика (29 очков в 11 матчах).

1 - Since 2010, #RealMadrid ⚪️⚪️ failed to make a single shot on target for the first time at home in all competitions, and for the first time this happens in #ElClásico since 2013/14 season. Blank. pic.twitter.com/gv13XNJTyL