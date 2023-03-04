Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023

Уставшая, но довольная после победы в Эль Класико "Барселона" сыграет с "Валенсией" без четырех топ-игроков, и это обещает данному матчу неожиданную интригу. Будь все каталонцы здоровы, здесь можно было бы смело ставить на разгром.

Примера. 24-й тур

5 марта. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 17:15 "Валенсия"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

"Барса" вылетела из еврокубков от "МЮ", а затем проиграла "Альмерии", но удачный выезд на "Сантьяго Бернабеу" в четверг (1:0) заставил забыть эти неудачи. Пациент определенно жив.

Травмы Дембеле, Педри и Левандовского, а также дисквалификация Гави - вот главный аргумент против "Барсы" в матче с "Валенсией". В остальном каталонцы намного сильнее. У них самая надежная защита Ла Лиги (8 пропущенных в 23 турах) и лучшая домашняя статистика (29 очков в 11 матчах).

1 - Since 2010, #RealMadrid ⚪️⚪️ failed to make a single shot on target for the first time at home in all competitions, and for the first time this happens in #ElClásico since 2013/14 season. Blank. pic.twitter.com/gv13XNJTyL — OptaJose (@OptaJose) March 2, 2023

Даже в неосновном составе команда Хави будет атаковать и давить, а "Валенсия" - отбиваться и контратаковать; таков нынче расклад сил. Усталость после Класико и отсутствие ярко выраженного бомбардира будут мешать "Барсе", это правда, но на ее стороне класс, опыт, домашние стены и позитивный заряд, полученный в Мадриде. Думается, этого хватит на 1-2 гола преимущества.

Новости "Валенсии"

Если "Барса" - лучшая "домашняя" команда Ла Лиги, то "Валенсия" - одна их худших "гостевых". Доселе "Летучие мыши" набрали на чужих полях лишь 6 очков, забив 5 голов.

В прошлом туре команда Рубена Барахи воспользовалась кризисом "Реала Сосьедад" (1:0), вырвав победу в очень эмоциональном стиле. До этого у "Валенсии" была серия из 6 кряду поражений во всех турнирах - то есть, о тенденции речь не идет. На "Камп Ноу" "Летучие мыши" могут как дать бой, так и развалиться до игры.

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Мы рискнем спрогнозировать агрессивную оборону от "Валенсии" в средней зоне - со стороны Барахи было бы логично измотать и без того уставших после Класико каталонцев. Если получится - у гостей появятся шансы. Ну, и первыми пропускать тоже опасно, ведь "Барса" в этом сезоне дома почти не вынимает мяч из сетки.

"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч

В первом круге на "Месталье" "Валенсия" неожиданно мощно уперлась против "Барсы", которую выручил поздний гол Левандовского - 1:0.

Если копнуть глубже, то блаугранас выиграли 4 из 7 последних встреч с "Летучими мышами", а последний успех "Валенсии" на "Камп Ноу" датирован апрелем 2016-го.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Валенсии"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Барсы" не сыграют Педри, Гави, Дембеле и Левандовский - ее лучшие игроки атакующего плана. Конечно, это серьезная проблема.

У "Валенсии", впрочем, потерь тоже хватает - тут и капитан Гайя, и основной центрфорвард Кавани, и породистый центрбек Габриэл Паулиста. Кто бы их не заменил - станет хуже.

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Альба - де Йонг, Бускетс, Кессье - Фати, Ферран Торрес, Рафинья

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Диахаби, Тони Лато - Муса, Гильямон, Алмейда - Кастильехо, Дуро, Самуэл Лино

"Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

Внушительные кадровые потери "Барселоны" подорвали веру букмекеров в нее - и мы этим воспользуемся, поставив на прямую победу фаворита. Не мытьем, так катаньем команда Хави возьмет свое против коллектива, хронически не умеющего играть на выезде.

БК предлагают поставить на победу "Барсы" с коэффициентами от 1,5 и выше.