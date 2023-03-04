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Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023

Испания
(1 голосов)

Нехватка кадров против нехватки класса

Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Aliaga/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Уставшая, но довольная после победы в Эль Класико "Барселона" сыграет с "Валенсией" без четырех топ-игроков, и это обещает данному матчу неожиданную интригу. Будь все каталонцы здоровы, здесь можно было бы смело ставить на разгром.

Содержание

Примера. 24-й тур
5 марта. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Валенсия"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

"Барса" вылетела из еврокубков от "МЮ", а затем проиграла "Альмерии", но удачный выезд на "Сантьяго Бернабеу" в четверг (1:0) заставил забыть эти неудачи. Пациент определенно жив.

Травмы Дембеле, Педри и Левандовского, а также дисквалификация Гави - вот главный аргумент против "Барсы" в матче с "Валенсией". В остальном каталонцы намного сильнее. У них самая надежная защита Ла Лиги (8 пропущенных в 23 турах) и лучшая домашняя статистика (29 очков в 11 матчах).

Даже в неосновном составе команда Хави будет атаковать и давить, а "Валенсия" - отбиваться и контратаковать; таков нынче расклад сил. Усталость после Класико и отсутствие ярко выраженного бомбардира будут мешать "Барсе", это правда, но на ее стороне класс, опыт, домашние стены и позитивный заряд, полученный в Мадриде. Думается, этого хватит на 1-2 гола преимущества.

Новости "Валенсии"

Если "Барса" - лучшая "домашняя" команда Ла Лиги, то "Валенсия" - одна их худших "гостевых". Доселе "Летучие мыши" набрали на чужих полях лишь 6 очков, забив 5 голов.

В прошлом туре команда Рубена Барахи воспользовалась кризисом "Реала Сосьедад" (1:0), вырвав победу в очень эмоциональном стиле. До этого у "Валенсии" была серия из 6 кряду поражений во всех турнирах - то есть, о тенденции речь не идет. На "Камп Ноу" "Летучие мыши" могут как дать бой, так и развалиться до игры.

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Мы рискнем спрогнозировать агрессивную оборону от "Валенсии" в средней зоне - со стороны Барахи было бы логично измотать и без того уставших после Класико каталонцев. Если получится - у гостей появятся шансы. Ну, и первыми пропускать тоже опасно, ведь "Барса" в этом сезоне дома почти не вынимает мяч из сетки.

"Барселона" - "Валенсия": статистика личных встреч

В первом круге на "Месталье" "Валенсия" неожиданно мощно уперлась против "Барсы", которую выручил поздний гол Левандовского - 1:0.

Если копнуть глубже, то блаугранас выиграли 4 из 7 последних встреч с "Летучими мышами", а последний успех "Валенсии" на "Камп Ноу" датирован апрелем 2016-го.

Последние матчи "Барселоны"

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Последние матчи "Валенсии"

Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Валенсия. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Барсы" не сыграют Педри, Гави, Дембеле и Левандовский - ее лучшие игроки атакующего плана. Конечно, это серьезная проблема.

У "Валенсии", впрочем, потерь тоже хватает - тут и капитан Гайя, и основной центрфорвард Кавани, и породистый центрбек Габриэл Паулиста. Кто бы их не заменил - станет хуже.

"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Кристенсен, Альба - де Йонг, Бускетс, Кессье - Фати, Ферран Торрес, Рафинья

"Валенсия": Мамардашвили - Фулькье, Джемерт, Диахаби, Тони Лато - Муса, Гильямон, Алмейда - Кастильехо, Дуро, Самуэл Лино

"Барселона" - "Валенсия": ставки и коэффициенты

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"Барселона" - "Валенсия": прогноз от UA-Футбол

Внушительные кадровые потери "Барселоны" подорвали веру букмекеров в нее - и мы этим воспользуемся, поставив на прямую победу фаворита. Не мытьем, так катаньем команда Хави возьмет свое против коллектива, хронически не умеющего играть на выезде.

БК предлагают поставить на победу "Барсы" с коэффициентами от 1,5 и выше.

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В статье: Барселона Валенсия Прогнозы
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Комментарии (11)
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Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 19:54
Впевнена поразка барсілони 1-2...
Ответить
+1
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2023 в 20:08
Прогноз от пьяного свинопаса. В четверг соснул со своими 4-1, соснешь и завтра.))
Ответить
+4
-2
Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 20:17
Сосеш тільки ти, бидло...Нагадати Ліверпуль, Рому, Айн-трахт?
+1
-5
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2023 в 20:36
Пойди проспись свинота и помойся, воняешь на весь сайт.
+4
-2
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2023 в 20:38
К Ливерпулю и другим вы никакого отношения не имеете, а вас Барса за щеку накормила и еще добавки даст
+3
-2
Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 20:43
Тварюко, ти взагалі відношення до людства не маєш, смердючка шарлатанська...
+1
-4
Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 20:45
Нагадай нам, як справи барсілони в ЛЧ, смердючко?
+1
-4
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2023 в 20:57
Паси свиней пьянь и не забивай пустую голову всякой ерундой
+3
-1
Algrab (Костопiль)
04.03.2023 в 21:03
Молодець, смердючко, відгукуєшся на своє ім'я...
0
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.03.2023 в 21:36
чарли, зырь, как эта овца откликается))) это с ветки про "сенсацию" ингульца с твоими любимцами))) TIRAN (Донецк (Украина!)) 04.03.2023 в 16:48через алжирскую рабыню - она передаст!)))) +1 -1 Algrab (Костопiль) 04.03.2023 в 16:51 (с)
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.03.2023 в 21:51
TIRAN (Донецк (Украина!)) Все мадридисты передасты
0
0

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