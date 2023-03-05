Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023

"Реал" после поражения в Эль Класико едет в гости к претенденту на ТОП-4, который, однако, остался без двух своих лидеров. Ждем здесь борьбы, нервов, жесткости. Голы? Это как повезет, но в любом случае это точно центральный матч уик-энда на Пиренеях.

Примера. 24-й тур

5 марта. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Бетиса"

"Бетис" выиграл три последних матча, но ничуть не убедил. Соперники - скромные "Альмерия", "Эльче" и "Вальядолид" - создали севильцам уйму проблем.

А если они чуть не взяли очки, то чего ждать от "Реала"? К тому же "Бетис" сыграет с Мадридом без травмированных лидеров Набиля Фекира и Серхио Каналеса, определяющих лицо команды не первый год. Как без них создавать моменты? Как выходить из обороны? Заигрывать Айосе Переса в позиции десятки?

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Зелено-полосатым придется адаптироваться по ходу. Вероятно, они даже изменят своей тактике контроля мяча и перейдут на контратаки - так останавливать Винисиуса будет проще. Ну, и сбивать темп - всегдашняя уловка всех андердогов должна быть задействована по полной. Нельзя дать "Реалу" поймать ритм…

Новости "Реала"

…Ведь если он его поймает, то произойдет то, что было на "Энфилде". Все помнят тот погром? В то же время "Атлетико" и "Барса", сыгравшие с Мадридом от обороны, имели успех.

Фиаско в Эль Класико (0:1) - главный аргумент против "Реала" перед выездом в Севилью, ведь произошло это в четверг, и "Сливочные" серьезно вымотались, пока "Бетис" отдыхал. Также не забываем, что все три поражения в текущей Ла Лиге Мадрид схлопотал на выезде.

1 - Since 2010, #RealMadrid ⚪️⚪️ failed to make a single shot on target for the first time at home in all competitions, and for the first time this happens in #ElClásico since 2013/14 season. Blank. pic.twitter.com/gv13XNJTyL — OptaJose (@OptaJose) March 2, 2023

Несмотря на все проблемы "Бетиса", легкой победой чемпиона здесь и не пахнет. "Реал" несомненно будет играть первым номером, но все будет зависеть от темпа его атак. В последних матчах его у чемпиона не было, и где его взять? Не Азара же поднимать со скамейки с его-то весом. Нужен Х-фактор, иначе очки будут потеряны.

"Бетис" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

В первом круге "Реал" дома с трудом одолел "Бетис" благодаря голу Родриго (2:1).

При этом ранее Мадрид трижды подряд играл дома с зелено-полосатыми 0:0, а в марте 2020-го проиграл на "Бенито Вильямарин" 1:2. Неудобный соперник.

Последние матчи "Бетиса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Про Фекира и Каналеса мы уже вспоминали. Также у "Бетиса" под вопросом из-за микротравмы вратарь Руи Силва и защитник Эдгар Гонсалес.

У "Реала" отмечаем дисквалификацию Модрича за перебор карточек, а также продолжающееся лечение Ферлана Менди и Давида Алабы, из-за которого слева, вероятно, опять придется играть Начо.

"Бетис": Браво - Руибаль, Песселья, Луис Фелипе, Миранда - Карвалью, Гвидо Родригес - Луис Энрике, Айосе Перес, Хуанми - Борха Иглесиас

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Себальос, Чуамени, Вальверде - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Бетис" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Бетис" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Бетис" годами сушит матчи против "Реала" - причем делает это весьма успешно, а тут он вдобавок будет играть без двух главных атакующих талантов. Как считаете, он будет раскрываться?

Поставим на ТМ 2,5 - БК предлагают "низ" с приличными коэффициентами от 1,95.