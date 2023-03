Бетис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 5.03.2023

"Реал" после поражения в Эль Класико едет в гости к претенденту на ТОП-4, который, однако, остался без двух своих лидеров. Ждем здесь борьбы, нервов, жесткости. Голы? Это как повезет, но в любом случае это точно центральный матч уик-энда на Пиренеях.

"Бетис" выиграл три последних матча, но ничуть не убедил. Соперники - скромные "Альмерия", "Эльче" и "Вальядолид" - создали севильцам уйму проблем.

А если они чуть не взяли очки, то чего ждать от "Реала"? К тому же "Бетис" сыграет с Мадридом без травмированных лидеров Набиля Фекира и Серхио Каналеса, определяющих лицо команды не первый год. Как без них создавать моменты? Как выходить из обороны? Заигрывать Айосе Переса в позиции десятки?

Зелено-полосатым придется адаптироваться по ходу. Вероятно, они даже изменят своей тактике контроля мяча и перейдут на контратаки - так останавливать Винисиуса будет проще. Ну, и сбивать темп - всегдашняя уловка всех андердогов должна быть задействована по полной. Нельзя дать "Реалу" поймать ритм…

…Ведь если он его поймает, то произойдет то, что было на "Энфилде". Все помнят тот погром? В то же время "Атлетико" и "Барса", сыгравшие с Мадридом от обороны, имели успех.

Фиаско в Эль Класико (0:1) - главный аргумент против "Реала" перед выездом в Севилью, ведь произошло это в четверг, и "Сливочные" серьезно вымотались, пока "Бетис" отдыхал. Также не забываем, что все три поражения в текущей Ла Лиге Мадрид схлопотал на выезде.

1 - Since 2010, #RealMadrid ⚪️⚪️ failed to make a single shot on target for the first time at home in all competitions, and for the first time this happens in #ElClásico since 2013/14 season. Blank. pic.twitter.com/gv13XNJTyL