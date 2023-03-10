Реал Мадрид - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.03.2023

На следующей неделе "Реал" встретится сперва с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, а затем с "Барселоной" в Ла Лиге. "Эспаньол" - малозаметный промежуточный этап перед большими играми "Сливочных", и в этом главный шанс "Попугаев". Вдруг Мадрид забудет на них настроиться?

Примера. 25-й тур

11 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 15:00 "Эспаньол"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Реала"

"Реал" далек от своей идеальной формы. В трех последних матчах команда ни разу не победила, причем "Барсе" (0:1) и "Бетису" (0:0) даже не смогла забить.

Травма Бензема сильно влияет на атаку "Сливочных" - возможно, с "Эспаньолом" пришла пора выпустить в старте 18-летнего столба Альваро, уже отметившегося голом в ворота "Атлетико" (1:1). Видно же, что Родриго как ложная девятка против дисциплинированных команд несостоятелен.

2 - @realmadriden have failed to score in their last two games in all competitions, as many times as in their previous 39 competitive matches. Gloomy. pic.twitter.com/pSrGqBc3Su — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2023

При этом с "Попугаями" Мадрид обязательно будет атаковать. В текущей Ла Лиге он набрал 25 очков в 11 домашних матчах и ни разу не проиграл. "Мой дом - моя крепость", - это про "Реал". И не ждите никакой ротации перед "Ливерпулем". Во-первых, там есть крупный задел после гостевых 5:2, а во-вторых, Мадрид и так критично отстал от "Барсы" в таблице; еще одна осечка - и будущее Класико потеряет свой смысл.

Новости "Эспаньола"

У "Эспаньола" довольно странная ситуация. Он идет на вполне респектабельном для своего статуса 13-м месте, но при этом опережает зону вылета всего на 2 очка.

В трех последних матчах "Попугаи" дважды победили, но это было на поле ужасного "Эльче" (1:0) и дома с "невыездной" "Мальоркой" (2:1). Чувствуете уровень? Ну, а окончательно добили впечатление от успехов команды Диего Мартинеса 1:2 в Вальядолиде недельной давности.

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Да, "Эспаньол" может укусить любого за счет бомбардирских качеств Хоселу и резвости Брейтуэйта, но его защита с конца января не пропустила только от уже упомянутого "Эльче", а Денис Суарес еще не вписался как следует в полузащиту и постоянно выпадает. "Попугаи" никого не боятся, это их козырь, но нужно много везения, чтобы они в нынешнем виде выстояли в Мадриде.

"Реал" - "Эспаньол": статистика личных встреч

В первом круге Мадрид помучился на "Корнелье", но вырвал победу в концовке (3:1) благодаря голевому чутью Бензема.

Если же копнуть дальше, то "Реал" выиграл 13 из 15 последних матчей против "Эспаньола", а на поле "Сливочных" каталонцы не побеждают с далекого 1996 года.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Эспаньола"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" опять не сыграет Бензема - и это самая болезненная из потерь, ведь адекватной замены ему нет; придется атаковать окольными путями. Также вне игры защитники Ферлан Менди и Давид Алаба.

У "Эспаньола" всего две заметных потери - это фланговые защитники Адрия Педроса и Бриан Оливан.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Себальос, Чуамени, Кроос - Асенсио, Альваро, Винисиус

"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес, Пьер-Габриэль - Дардер, Винисиус Соуза - Пуадо, Денис Суарес, Брейтуэйт - Хоселу

"Реал Мадрид" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол

"Реалу" пора реабилитироваться за три подряд осечки, он побежит вперед и, вероятно, забьет. При этом и контратаки "Эспаньола" тоже недооценивать не стоит, Брейтуэйт в классной форме.

Рискнем поставить здесь на "верх". БК предлагают ставку ТБ 2,5 с коэффициентами 1,65 и выше.