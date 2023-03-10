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Реал Мадрид - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.03.2023
Разминка перед "Ливерпулем"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Hernandez/Anadolu Agency
На следующей неделе "Реал" встретится сперва с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, а затем с "Барселоной" в Ла Лиге. "Эспаньол" - малозаметный промежуточный этап перед большими играми "Сливочных", и в этом главный шанс "Попугаев". Вдруг Мадрид забудет на них настроиться?
Примера. 25-й тур
11 марта. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 15:00 "Эспаньол"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Реала"
"Реал" далек от своей идеальной формы. В трех последних матчах команда ни разу не победила, причем "Барсе" (0:1) и "Бетису" (0:0) даже не смогла забить.
Травма Бензема сильно влияет на атаку "Сливочных" - возможно, с "Эспаньолом" пришла пора выпустить в старте 18-летнего столба Альваро, уже отметившегося голом в ворота "Атлетико" (1:1). Видно же, что Родриго как ложная девятка против дисциплинированных команд несостоятелен.
2 - @realmadriden have failed to score in their last two games in all competitions, as many times as in their previous 39 competitive matches. Gloomy. pic.twitter.com/pSrGqBc3Su— OptaJose (@OptaJose) March 5, 2023
При этом с "Попугаями" Мадрид обязательно будет атаковать. В текущей Ла Лиге он набрал 25 очков в 11 домашних матчах и ни разу не проиграл. "Мой дом - моя крепость", - это про "Реал". И не ждите никакой ротации перед "Ливерпулем". Во-первых, там есть крупный задел после гостевых 5:2, а во-вторых, Мадрид и так критично отстал от "Барсы" в таблице; еще одна осечка - и будущее Класико потеряет свой смысл.
Новости "Эспаньола"
У "Эспаньола" довольно странная ситуация. Он идет на вполне респектабельном для своего статуса 13-м месте, но при этом опережает зону вылета всего на 2 очка.
В трех последних матчах "Попугаи" дважды победили, но это было на поле ужасного "Эльче" (1:0) и дома с "невыездной" "Мальоркой" (2:1). Чувствуете уровень? Ну, а окончательно добили впечатление от успехов команды Диего Мартинеса 1:2 в Вальядолиде недельной давности.
Да, "Эспаньол" может укусить любого за счет бомбардирских качеств Хоселу и резвости Брейтуэйта, но его защита с конца января не пропустила только от уже упомянутого "Эльче", а Денис Суарес еще не вписался как следует в полузащиту и постоянно выпадает. "Попугаи" никого не боятся, это их козырь, но нужно много везения, чтобы они в нынешнем виде выстояли в Мадриде.
"Реал" - "Эспаньол": статистика личных встреч
В первом круге Мадрид помучился на "Корнелье", но вырвал победу в концовке (3:1) благодаря голевому чутью Бензема.
Если же копнуть дальше, то "Реал" выиграл 13 из 15 последних матчей против "Эспаньола", а на поле "Сливочных" каталонцы не побеждают с далекого 1996 года.
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Эспаньола"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Реала" опять не сыграет Бензема - и это самая болезненная из потерь, ведь адекватной замены ему нет; придется атаковать окольными путями. Также вне игры защитники Ферлан Менди и Давид Алаба.
У "Эспаньола" всего две заметных потери - это фланговые защитники Адрия Педроса и Бриан Оливан.
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Камавинга - Себальос, Чуамени, Кроос - Асенсио, Альваро, Винисиус
"Эспаньол": Пачеко - Хиль, Монтес, Серхи Гомес, Пьер-Габриэль - Дардер, Винисиус Соуза - Пуадо, Денис Суарес, Брейтуэйт - Хоселу
"Реал Мадрид" - "Эспаньол": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "Эспаньол": прогноз от UA-Футбол
"Реалу" пора реабилитироваться за три подряд осечки, он побежит вперед и, вероятно, забьет. При этом и контратаки "Эспаньола" тоже недооценивать не стоит, Брейтуэйт в классной форме.
Рискнем поставить здесь на "верх". БК предлагают ставку ТБ 2,5 с коэффициентами 1,65 и выше.
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