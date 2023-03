Реал Мадрид - Эспаньол. Анонс и прогноз матча Примеры на 11.03.2023

На следующей неделе "Реал" встретится сперва с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов, а затем с "Барселоной" в Ла Лиге. "Эспаньол" - малозаметный промежуточный этап перед большими играми "Сливочных", и в этом главный шанс "Попугаев". Вдруг Мадрид забудет на них настроиться?

"Реал" далек от своей идеальной формы. В трех последних матчах команда ни разу не победила, причем "Барсе" (0:1) и "Бетису" (0:0) даже не смогла забить.

Травма Бензема сильно влияет на атаку "Сливочных" - возможно, с "Эспаньолом" пришла пора выпустить в старте 18-летнего столба Альваро, уже отметившегося голом в ворота "Атлетико" (1:1). Видно же, что Родриго как ложная девятка против дисциплинированных команд несостоятелен.

2 - @realmadriden have failed to score in their last two games in all competitions, as many times as in their previous 39 competitive matches. Gloomy. pic.twitter.com/pSrGqBc3Su