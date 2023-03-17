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Цыганков, спасай! Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.03.2023
Сложный выезд для каталонцев
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
В субботу на окраине Мадрида Виктора Цыганкова и его "Жирону" ждет настоящее испытание. "Райо" силен в родных стенах и к тому же не побеждал в пяти кряду поединках - он точно будет переть в атаку. Тем временем каталонцы приедут на "Вальекас" без своего ведущего центрального полузащитника.
- Новости "Райо Вальекано"
- Новости "Жироны"
- "Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч
- Последние матчи "Райо Вальекано"
- Последние матчи "Жироны"
- Турнирное положение команд
- Ориентировочные составы
- "Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты
- "Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
Примера. 26-й тур
18 марта. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" 17:15 "Жирона"
Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Новости "Райо Вальекано"
"Райо" провел мощную первую половину сезона, но уже в последних пяти турах ни разу не победил, хотя играл не с топами и местами даже неплохо.
Мадридцев топит их собственная расхлябанности - вероятно, из-за потери мотивации, ведь других задач, кроме сохранения прописки, нет. Под рукой Андони Ираолы сразу три солидных форварда - Камельо, Фалькао и де Томас, но они не забивают с 30 января. Защита только раз в последних 5 матчах ушла с поля без пропущенного гола. Паласон и Альваро - два самых крутых исполнителя - и те подсели.
4 - Florian Lejeune is the defender has scored the most goals in LaLiga 2022/23 (4) and the Rayo Vallecano defender with the most goals scored in a single season in the competition since Sergio Corino in 2001/02 (5). New. pic.twitter.com/jJa0VucRkU— OptaJose (@OptaJose) February 19, 2023
Это уже напоминает кризис, и на сильного соперника "Райо" вряд ли бы собрался. Впрочем, Ираоле повезло, ведь завтра на "Вальекас" приедет не гранд, а одна из худших выездных команд Ла Лиги, да еще и без своего "мозгового центра".
Новости "Жироны"
Да-да, речь про Алейша Гарсию - экс-хавбека "Ман Сити", который в текущей Ла Лиге входит в ТОП-3 по созданным моментам. Без него "Жирона" - не "Жирона".
Очевидно, что в центр перейдет Рикельме, но это другой уровень отбора и черновой работы, поэтому "Жироне" будет сложнее играть в контроль, без которого она результат добывать не умеет. Защиты-то нет - лишь один "сухарь" в 25 турах! Вдобавок каталонцы набрали лишь 9 очков в 12 выездных матчах этого сезона; они слишком часто теряют голову вдали от дома.
Aleix García (Girona FC) es actualmente el 10° jugador con la mejor puntuación media, según cálculo de datos estadísticos, de las 5 Ligas Top europeas y el 2°, tras Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) de #LaLiga, según tabla que elabora @SofascoreINT pic.twitter.com/C043Ut9oSh— Ivan Quirós (@QuirosRuiz) March 15, 2023
И как быть? Нам ясно одно - кто-то должен решать для команды эпизоды, пока Алейш лечится. Цыганков и Рикельме - главные претенденты на роль лидера и, конечно, нам бы хотелось, чтобы блеснул именно украинец.
"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч
В первом круге на поле "Жироны" команды расписали веселую и справедливую ничью 2:2.
Ну, а если копнуть чуть глубже, то у каталонцев есть свежий опыт побед на "Вальекасе" - было это в июне 2021-го в рамках Сегунды (2:1).
Последние матчи "Райо Вальекано"
Последние матчи "Жироны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Помимо уже упомянутого Алейша Гарсии "Жироне" не помогут бокс-ту-бокс Янхель Эррера, фланговый бек Коуто и юный вингер Жоэль Рока.
У "Райо" из заметных потерь только албанский правый бек Иван Балью, и поскольку лавка у Ираолы короткая, то придется заглядывать в глубокий резерв.
"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс, Валентин - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Камельо
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес - Ромеу, Борха Гарсия, Рикельме - Цыганков, Кастельянос, Валери
"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты
"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол
В 4 из 5 последних выездных матчей "Жирона" пропускала минимум дважды, а "Райо" - команда домашняя, и в последних 10 поединках "на "Вальекасе" проиграла всего два раза.
Мы, конечно, верим в Цыганкова, но вот в защитников "Жироны" - нет, поэтому поставим на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2.
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