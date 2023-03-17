Цыганков, спасай! Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.03.2023

В субботу на окраине Мадрида Виктора Цыганкова и его "Жирону" ждет настоящее испытание. "Райо" силен в родных стенах и к тому же не побеждал в пяти кряду поединках - он точно будет переть в атаку. Тем временем каталонцы приедут на "Вальекас" без своего ведущего центрального полузащитника.

Примера. 26-й тур

18 марта. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 17:15 "Жирона"

Арбитр: Пабло Гонсалес Фуэртес

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Райо Вальекано"

"Райо" провел мощную первую половину сезона, но уже в последних пяти турах ни разу не победил, хотя играл не с топами и местами даже неплохо.

Мадридцев топит их собственная расхлябанности - вероятно, из-за потери мотивации, ведь других задач, кроме сохранения прописки, нет. Под рукой Андони Ираолы сразу три солидных форварда - Камельо, Фалькао и де Томас, но они не забивают с 30 января. Защита только раз в последних 5 матчах ушла с поля без пропущенного гола. Паласон и Альваро - два самых крутых исполнителя - и те подсели.

4 - Florian Lejeune is the defender has scored the most goals in LaLiga 2022/23 (4) and the Rayo Vallecano defender with the most goals scored in a single season in the competition since Sergio Corino in 2001/02 (5). New. pic.twitter.com/jJa0VucRkU — OptaJose (@OptaJose) February 19, 2023

Это уже напоминает кризис, и на сильного соперника "Райо" вряд ли бы собрался. Впрочем, Ираоле повезло, ведь завтра на "Вальекас" приедет не гранд, а одна из худших выездных команд Ла Лиги, да еще и без своего "мозгового центра".

Новости "Жироны"

Да-да, речь про Алейша Гарсию - экс-хавбека "Ман Сити", который в текущей Ла Лиге входит в ТОП-3 по созданным моментам. Без него "Жирона" - не "Жирона".

Очевидно, что в центр перейдет Рикельме, но это другой уровень отбора и черновой работы, поэтому "Жироне" будет сложнее играть в контроль, без которого она результат добывать не умеет. Защиты-то нет - лишь один "сухарь" в 25 турах! Вдобавок каталонцы набрали лишь 9 очков в 12 выездных матчах этого сезона; они слишком часто теряют голову вдали от дома.

Aleix García (Girona FC) es actualmente el 10° jugador con la mejor puntuación media, según cálculo de datos estadísticos, de las 5 Ligas Top europeas y el 2°, tras Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) de #LaLiga, según tabla que elabora @SofascoreINT pic.twitter.com/C043Ut9oSh — Ivan Quirós (@QuirosRuiz) March 15, 2023

И как быть? Нам ясно одно - кто-то должен решать для команды эпизоды, пока Алейш лечится. Цыганков и Рикельме - главные претенденты на роль лидера и, конечно, нам бы хотелось, чтобы блеснул именно украинец.

"Райо Вальекано" - "Жирона": статистика личных встреч

В первом круге на поле "Жироны" команды расписали веселую и справедливую ничью 2:2.

Ну, а если копнуть чуть глубже, то у каталонцев есть свежий опыт побед на "Вальекасе" - было это в июне 2021-го в рамках Сегунды (2:1).

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Помимо уже упомянутого Алейша Гарсии "Жироне" не помогут бокс-ту-бокс Янхель Эррера, фланговый бек Коуто и юный вингер Жоэль Рока.

У "Райо" из заметных потерь только албанский правый бек Иван Балью, и поскольку лавка у Ираолы короткая, то придется заглядывать в глубокий резерв.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Марио Эрнандес, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс, Валентин - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Камельо

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Гутьеррес - Ромеу, Борха Гарсия, Рикельме - Цыганков, Кастельянос, Валери

"Райо Вальекано" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

В 4 из 5 последних выездных матчей "Жирона" пропускала минимум дважды, а "Райо" - команда домашняя, и в последних 10 поединках "на "Вальекасе" проиграла всего два раза.

Мы, конечно, верим в Цыганкова, но вот в защитников "Жироны" - нет, поэтому поставим на индивидуальный тотал хозяев больше 1,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 2,2.