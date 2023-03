Цыганков, спасай! Райо Вальекано - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 18.03.2023

В субботу на окраине Мадрида Виктора Цыганкова и его "Жирону" ждет настоящее испытание. "Райо" силен в родных стенах и к тому же не побеждал в пяти кряду поединках - он точно будет переть в атаку. Тем временем каталонцы приедут на "Вальекас" без своего ведущего центрального полузащитника.

"Райо" провел мощную первую половину сезона, но уже в последних пяти турах ни разу не победил, хотя играл не с топами и местами даже неплохо.

Мадридцев топит их собственная расхлябанности - вероятно, из-за потери мотивации, ведь других задач, кроме сохранения прописки, нет. Под рукой Андони Ираолы сразу три солидных форварда - Камельо, Фалькао и де Томас, но они не забивают с 30 января. Защита только раз в последних 5 матчах ушла с поля без пропущенного гола. Паласон и Альваро - два самых крутых исполнителя - и те подсели.

4 - Florian Lejeune is the defender has scored the most goals in LaLiga 2022/23 (4) and the Rayo Vallecano defender with the most goals scored in a single season in the competition since Sergio Corino in 2001/02 (5). New. pic.twitter.com/jJa0VucRkU