Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз Эль Класико на 19.03.2023

Уже четвертое Эль Класико в текущем сезоне, однако эти матчи просто не могут надоесть, ведь у каждого своя интрига и своя история.

Так, завтра будет решаться судьба чемпионства в Испании. После 25 туров Мадрид отстает от "Барсы" на 9 очков, и если каталонцы выстоят, то все кончено. Только победа "Реала" может запустить заново гонку за титул, но добиться ее будет ой как нелегко.

Примера. 26-й тур

19 марта. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO, Volia TV

Новости "Барселоны"

"Барселона" бездарно вылетела из еврокубков, но при этом доминирует в Испании, где пропустила в 25 турах лишь 8 голов. Это рекорд соревнований, между прочим.

В трех последних матчах команда Хави победила со счетом 1:0, не показав истинно каталонского футбола. Наоборот - были и выносы, и нервы, и многочисленные спасения от Марка-Андре тер Штегена. Без Педри наладить нужную интенсивность в центре не удавалось, и "Кулес" сильно повезет, если хавбек восстановится к Классико, как пишут СМИ. С ним "Барса" заиграет сильнее.

19 - Marc-André ter Stegen is the first goalkeeper to keep 19 clean sheets in the first 25 games of a single season in the history of LaLiga, surpassing the previous record set by Francisco Liaño with Deportivo La Coruña in 1993/94 (18). Reliability. pic.twitter.com/GObx9sxt1y — OptaJose (@OptaJose) March 13, 2023

Также козыри "Барсы" - ее домашняя форма (32 очка в 12 матчах), положительная статистика Хави в матчах с Анчелотти (3 победы из 5), а еще полная неделя отдыха перед Класико. Пока "Реал" гонялся за Салахом в ЛЧ, каталонцы ходили на массажи и поддерживали ритм на тренировках. Понимаете, что это значит? "Барса" обязательно врубит топ-скорости. Она их выдержит, а вот по "Реалу" есть вопросы.

Новости "Реала"

Если "Барса" завалила еврокубки и блещет в Ла Лиге, то у Мадрида все наоборот. Он хорош, прежде всего, в больших матчах, и на это наибольшие надежды поклонников "Сливочных".

На неделе "Реал" на запчасти разобрал "Ливерпуль" (1:0), но до этого не пробил "Бетис" (0:0) - так выглядят его выступления. Как будет с "Барсой"? В этом сезоне случалось всякое. Мадрид и бил каталонцев без шансов (3:1), и так же без шансов уступал (1:3), и даже упирался в сенсационный каталонский "автобус" (0:1). Предсказать здесь что-либо сложно.

19 - @realmadriden have qualified for the @ChampionsLeague quarter-finals for the 19th time and only Bayern Munich have done so more in the history of the competition (21, including this edition).



Habit.#RMALIV pic.twitter.com/8bSFeZpPy1 — OptaJose (@OptaJose) March 15, 2023

Готовность Бензема - лучшая новость для Мадрида, ведь ему надо атаковать, а других центрфорвардов нет. Также Анчелотти важно нащупать баланс между стариками и молодежью в полузащите и найти противоядие Рафинье на фланге - он последнее время забивает в "Барсе" чаще всех. У "Реала" аж 19 пропущенных в 25 турах, это его уязвимое место. Ну, а выездов как таковых Мадрид не боится - в гостях он набрал те же 28 очков, что и дома.

"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч

Конкретно в текущем сезоне преимущество у каталонцев - два последних матча завершились их победами.

Если же копнуть в историю, то последний раз "Барса" побеждала "Реал" на своем "Камп Ноу" аж в октябре 2018-го, зато как! 5:1 с хет-триком Суареса вы наверняка помните до сих пор.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" из позитива выздоровление Педри и возвращение после дисквалификации Араухо, но в старте ждем только Рональда. Также вне игры Дембеле - он вернется уже после международной паузы.

У "Реала" избежал травмы в матче с "Ливерпулем" Бензема - и это лучшая из новостей. Также отмечаем возвращение к тренировкам Ферлана Менди, но он давно не играл и вряд ли готов даже на 70%. Ну, а Давид Алаба все еще лечится.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде - де Йонг, Бускетс, Кессье - Рафинья, Левандовский, Гави

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус

"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

У Мадрида нет выбора - для сохранения шансов на титул ему надо побеждать. Следовательно, он будет раскрываться, а это означает моменты у обоих ворот.

Наша ставка - "обе забьют". БК предлагают этот вариант с коэффициентами от 1,7.