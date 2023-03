Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз Эль Класико на 19.03.2023

Уже четвертое Эль Класико в текущем сезоне, однако эти матчи просто не могут надоесть, ведь у каждого своя интрига и своя история.

Так, завтра будет решаться судьба чемпионства в Испании. После 25 туров Мадрид отстает от "Барсы" на 9 очков, и если каталонцы выстоят, то все кончено. Только победа "Реала" может запустить заново гонку за титул, но добиться ее будет ой как нелегко.

"Барселона" бездарно вылетела из еврокубков, но при этом доминирует в Испании, где пропустила в 25 турах лишь 8 голов. Это рекорд соревнований, между прочим.

В трех последних матчах команда Хави победила со счетом 1:0, не показав истинно каталонского футбола. Наоборот - были и выносы, и нервы, и многочисленные спасения от Марка-Андре тер Штегена. Без Педри наладить нужную интенсивность в центре не удавалось, и "Кулес" сильно повезет, если хавбек восстановится к Классико, как пишут СМИ. С ним "Барса" заиграет сильнее.

19 - Marc-André ter Stegen is the first goalkeeper to keep 19 clean sheets in the first 25 games of a single season in the history of LaLiga, surpassing the previous record set by Francisco Liaño with Deportivo La Coruña in 1993/94 (18). Reliability. pic.twitter.com/GObx9sxt1y