Реал Мадрид - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.04.2023

"Реалу" повезло с календарем. Позади у него международный перерыв, где многие сборники устали; впереди - решающий полуфинал Кубка против "Барселоны". То есть, сыграть надо не на максимуме.

Сильный соперник за такое отношение обязательно наказал бы, но "Вальядолид"? Это одна из слабейших гостевых команд лиги, и даже против пешего "Реала" они вряд ли способны на сенсацию.

"Реал" весной теряет очки исключительно с топами. "Сливочные" не победили в дерби "Атлетико" (1:1), дважды уступили в Кубке (0:1) и чемпионате (1:2) "Барселоне". Но "Вальядолид" - это другое, верно?

С аутсайдерами, да еще и на своем поле, у команды Карло Анчелотти проблем не было еще с 10 октября прошлого года, когда в Мадриде зацепилась за очки "Жирона". Не всегда ярко, но "Реал" дожимает тех, кто приезжает только обороняться - отсюда солидные 28 баллов в 12 домашних турах.

1 - After the World Cup, no other player has attempted (127) and completed (45) more dribbles than @realmadriden ⚪️⚪️ player @vinijr ???????? among all the players from the Top 5 European leagues. Gambler. pic.twitter.com/kg1Xm3htn8