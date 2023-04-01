Реал Мадрид - Вальядолид. Анонс и прогноз матча Примеры на 2.04.2023

"Реалу" повезло с календарем. Позади у него международный перерыв, где многие сборники устали; впереди - решающий полуфинал Кубка против "Барселоны". То есть, сыграть надо не на максимуме.

Сильный соперник за такое отношение обязательно наказал бы, но "Вальядолид"? Это одна из слабейших гостевых команд лиги, и даже против пешего "Реала" они вряд ли способны на сенсацию.

Примера. 27-й тур

2 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Вальядолид"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" весной теряет очки исключительно с топами. "Сливочные" не победили в дерби "Атлетико" (1:1), дважды уступили в Кубке (0:1) и чемпионате (1:2) "Барселоне". Но "Вальядолид" - это другое, верно?

С аутсайдерами, да еще и на своем поле, у команды Карло Анчелотти проблем не было еще с 10 октября прошлого года, когда в Мадриде зацепилась за очки "Жирона". Не всегда ярко, но "Реал" дожимает тех, кто приезжает только обороняться - отсюда солидные 28 баллов в 12 домашних турах.

1 - After the World Cup, no other player has attempted (127) and completed (45) more dribbles than @realmadriden ⚪️⚪️ player @vinijr ???????? among all the players from the Top 5 European leagues. Gambler. pic.twitter.com/kg1Xm3htn8 — OptaJose (@OptaJose) March 30, 2023

Вне сомнений, по такому же сценарию пройдет и матч с "Пуселой". У гостей нет потенциала играть с "Реалом" на равных, поэтому они будут защищаться числом. Не сказать, что Мадрид любит такой футбол, но у его игроков много талантов, и как правило "автобус" удается расшатать. Что может помешать? Ротация. Чемпионат уже проигран, а впереди Кубок против "Барсы, и силы надо приберечь…

Новости "Вальядолида"

…ну, а других аргументов в пользу "Вальядолида" особенно и не видно.

Команда Пачеты имеет 4-й худший выездной показатель в Ла Лиге - у нее всего 2 победы в 12 матчах. Также "Вальядолид" пребывает на дне формы - у него лишь 1 победа в 6 последних турах, и это несмотря на геройства - говорим без сарказма - Кайла Ларина, который забил уже 5 голов после трансфера в январе.

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Наконец, "Вальядолид" не умеет играть с топами - у него сплошные провалы против "Барсы" (0:4), "Атлетико" (0:3), "Вильярреала" (0:3), даже "Атлетика" (1:3 и 0:3). Думаете, они покажут что-то другое на "Бернабеу"? Тогда вы или большой оптимист, или просто не любите "Реал".

"Реал" - "Вальядолид": статистика личных встреч

На своем поле зимой "Пусела" как могла сопротивлялась, но в концовке все равно пропустила дважды от Бензема (0:2).

Также "Реал" минимально выиграл оба матча против "Вальядолида" в позапрошлом сезоне. Ну, а последний непроигрыш андердога в Мадриде датирован 2019 годом - тогда на гол Бензема ответил Серхи Гвардиола, и это была нереальная сенсация.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вальядолида"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Ферлан Менди все еще лечится, а Начо пропустит игру из-за перебора карточек - это потери. Параллельно уже вернулся в строй и даже сыграл за сборную Давид Алаба - и это важное усиление.

У "Вальядолида" дисквалификацию отбывает центрбек Хави Санчес, а из-за повреждений не могут играть вингер Дарвин Мачис и основной вратарь Жорди Масип. Именно последний - наибольшая потеря для команды.

"Реал": Куртуа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Карвахаль - Кроос, Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Винисиус

"Вальядолид": Асенхо - Фреснеда, Луис Перес, Эль-Ямик, Оласа - Агуадо, Иван Санчес, Мончу - Плата, Ларин, Плано

"Реал" - "Вальядолид": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Вальядолид": прогноз от UA-Футбол

Ставка рискованная, ведь защита у Мадрида в этом сезоне далеко не железобетонная, однако и "Вальядолид" за весь сезон забил лишь 8 голов на выезде.

Мы поставим на "индивидуальный тотал гостей < 0,5" - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,9 и выше.