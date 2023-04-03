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В тени Класико. Атлетик - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Испании на 4.04.2023
Определят соперника "Барсе" или "Реалу"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba/Quality Sport Images
Баскское дерби в полуфинале Кубка короля попало в густую тень Эль Класико, но совсем забывать про него не стоит. В конце концов, одна из этих команд будет играть в финале.
Первый матч на "Эль Садаре" завершился минимально победой "Осасуны" 1:0, но, конечно, это еще не гарантия прохода. Уровень команд примерно равный, так что возможно еще абсолютно все.
Кубок короля. 1/2 финала, ответный матч
4 апреля. Бильбао. "Сан Мамес"
"Атлетик" 22:00 "Осасуна"
Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде
Трансляция: MEGOGO Футбол 3
Новости "Атлетика"
"Атлетик" хочет вернуться в еврокубки, но в Ла Лиге баски попали в затяжной кризис и опустились на 7-е место. Кубок - их последний шанс.
Исторически "Атлетик" обожает именно этот турнир. Здесь у него аж 23 трофея - больше даже чем у "Реала". Только за последние пять лет баски дважды выходили в финал Кубка - правда, оба раза там проиграли.
Можете не сомневаться - настрой на "Осасуну" будет запредельный. На выходных "Атлетик" даже не выставил основу на "Хетафе" - отсюда и скучные 0:0. Другое дело, что "свежесть" не означает "качество". В 2023 году "Львы" побеждали только слабаков - "Кадис", "Валенсию", "Вальядолид", "Эспаньол". Ни единой победы над приличным оппонентом за три месяца! Это не похоже на случайность.
Новости "Осасуны"
В таблице Ла Лиги "Осасуна" отстает от "Атлетика" лишь на 2 очка, да и по игре не выглядит слабее. Скорее уж, это команды равного класса и потенциала.
"Атлетик" лучше держит мяч и атакует позиционно, но "Осасуна" хорошо перекрывает зоны. У нее сильный кулак из трех опорных в центре поля, а лидер защиты Давид Гарсия заслужил вызов в сборную. Им под силу сдерживать даже очень мощное давление.
1 - David García has made more clearances (331) and more headed clearances (570) than any other player in LaLiga in the last 4 seasons, also becoming the defender with the most aerial duels won (520) since then. Titan. pic.twitter.com/hH0Kh47adW— OptaJose (@OptaJose) March 22, 2023
Минусы? Опять же, форма. Как и баски, Памплона сейчас хромает - лишь 2 победы в 10 последних матчах. Также по команде Ягобы Аррасате бьет травма Чими Авилы - ее лучшего бомбардира (8 голов) и просто наиболее качественного игрока атаки. Есть опасения, что без аргентинца "Осасуна" на "Сан Мамесе" не сможет наладить контригру и ей придется парковать "автобус".
"Атлетик" - "Осасуна": статистика личных встреч
Как уже говорилось, первый полуфинал в Памплоне прошел в очень нервной, жесткой обстановке и завершился победой "Осасуны" 1:0 - гол в сольном проходе забил Абде.
До этого в рамках чемпионата на "Сан Мамесе" команды расписали ничью 0:0. Ну, а в прошлом сезоне с Марселино "Атлетик" выиграл у "Осасуны" оба матча - 2:0 дома и 3:1 на выезде.
Последние матчи "Атлетика"
Последние матчи "Осасуны"
Ориентировочные составы
У "Атлетика" точно известно, что не сыграют из-за травм Андер Эррера и Иньиго Лекуэ - оба лечатся уже давно, так что без сенсаций.
У "Осасуны" помимо уже упомянутого Авилы лечится правый бек Рубен Пенья. Из хороших новостей - возвращение после дисквалификации центрального хавбека Дарко Брашанаца - он точно пригодится если не в старте, то на замене.
"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Нико Уильямс, Сансет, Иньяки Уильямс - Рауль Гарсия
"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро, Мой Гомес, Орос - Рауль Гарсия, Будимир, Абде
"Атлетик" - "Осасуна": ставки и коэффициенты
"Атлетик" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол
В баскских дерби всегда можно ставить на обилие желтых карточек и даже удаления - атмосфера здесь такая, что спичку зажигать категорично запрещено.
Ну, а вот касательно голов - уверенности нет никакой; тем более, обе команды в кризисе. Наша ставка в такой ситуации - на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.
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