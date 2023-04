В тени Класико. Атлетик - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Испании на 4.04.2023

Баскское дерби в полуфинале Кубка короля попало в густую тень Эль Класико, но совсем забывать про него не стоит. В конце концов, одна из этих команд будет играть в финале.

Первый матч на "Эль Садаре" завершился минимально победой "Осасуны" 1:0, но, конечно, это еще не гарантия прохода. Уровень команд примерно равный, так что возможно еще абсолютно все.

"Атлетик" хочет вернуться в еврокубки, но в Ла Лиге баски попали в затяжной кризис и опустились на 7-е место. Кубок - их последний шанс.

Исторически "Атлетик" обожает именно этот турнир. Здесь у него аж 23 трофея - больше даже чем у "Реала". Только за последние пять лет баски дважды выходили в финал Кубка - правда, оба раза там проиграли.

Можете не сомневаться - настрой на "Осасуну" будет запредельный. На выходных "Атлетик" даже не выставил основу на "Хетафе" - отсюда и скучные 0:0. Другое дело, что "свежесть" не означает "качество". В 2023 году "Львы" побеждали только слабаков - "Кадис", "Валенсию", "Вальядолид", "Эспаньол". Ни единой победы над приличным оппонентом за три месяца! Это не похоже на случайность.

В таблице Ла Лиги "Осасуна" отстает от "Атлетика" лишь на 2 очка, да и по игре не выглядит слабее. Скорее уж, это команды равного класса и потенциала.

"Атлетик" лучше держит мяч и атакует позиционно, но "Осасуна" хорошо перекрывает зоны. У нее сильный кулак из трех опорных в центре поля, а лидер защиты Давид Гарсия заслужил вызов в сборную. Им под силу сдерживать даже очень мощное давление.

1 - David García has made more clearances (331) and more headed clearances (570) than any other player in LaLiga in the last 4 seasons, also becoming the defender with the most aerial duels won (520) since then. Titan. pic.twitter.com/hH0Kh47adW