В тени Класико. Атлетик - Осасуна. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Испании на 4.04.2023

Баскское дерби в полуфинале Кубка короля попало в густую тень Эль Класико, но совсем забывать про него не стоит. В конце концов, одна из этих команд будет играть в финале.

Первый матч на "Эль Садаре" завершился минимально победой "Осасуны" 1:0, но, конечно, это еще не гарантия прохода. Уровень команд примерно равный, так что возможно еще абсолютно все.

Кубок короля. 1/2 финала, ответный матч

4 апреля. Бильбао. "Сан Мамес"

"Атлетик" 22:00 "Осасуна"

Арбитр: Карлос Дель Серро Гранде

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости "Атлетика"

"Атлетик" хочет вернуться в еврокубки, но в Ла Лиге баски попали в затяжной кризис и опустились на 7-е место. Кубок - их последний шанс.

Исторически "Атлетик" обожает именно этот турнир. Здесь у него аж 23 трофея - больше даже чем у "Реала". Только за последние пять лет баски дважды выходили в финал Кубка - правда, оба раза там проиграли.

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Можете не сомневаться - настрой на "Осасуну" будет запредельный. На выходных "Атлетик" даже не выставил основу на "Хетафе" - отсюда и скучные 0:0. Другое дело, что "свежесть" не означает "качество". В 2023 году "Львы" побеждали только слабаков - "Кадис", "Валенсию", "Вальядолид", "Эспаньол". Ни единой победы над приличным оппонентом за три месяца! Это не похоже на случайность.

Новости "Осасуны"

В таблице Ла Лиги "Осасуна" отстает от "Атлетика" лишь на 2 очка, да и по игре не выглядит слабее. Скорее уж, это команды равного класса и потенциала.

"Атлетик" лучше держит мяч и атакует позиционно, но "Осасуна" хорошо перекрывает зоны. У нее сильный кулак из трех опорных в центре поля, а лидер защиты Давид Гарсия заслужил вызов в сборную. Им под силу сдерживать даже очень мощное давление.

1 - David García has made more clearances (331) and more headed clearances (570) than any other player in LaLiga in the last 4 seasons, also becoming the defender with the most aerial duels won (520) since then. Titan. pic.twitter.com/hH0Kh47adW — OptaJose (@OptaJose) March 22, 2023

Минусы? Опять же, форма. Как и баски, Памплона сейчас хромает - лишь 2 победы в 10 последних матчах. Также по команде Ягобы Аррасате бьет травма Чими Авилы - ее лучшего бомбардира (8 голов) и просто наиболее качественного игрока атаки. Есть опасения, что без аргентинца "Осасуна" на "Сан Мамесе" не сможет наладить контригру и ей придется парковать "автобус".

"Атлетик" - "Осасуна": статистика личных встреч

Как уже говорилось, первый полуфинал в Памплоне прошел в очень нервной, жесткой обстановке и завершился победой "Осасуны" 1:0 - гол в сольном проходе забил Абде.

До этого в рамках чемпионата на "Сан Мамесе" команды расписали ничью 0:0. Ну, а в прошлом сезоне с Марселино "Атлетик" выиграл у "Осасуны" оба матча - 2:0 дома и 3:1 на выезде.

Последние матчи "Атлетика"

Последние матчи "Осасуны"

Ориентировочные составы

У "Атлетика" точно известно, что не сыграют из-за травм Андер Эррера и Иньиго Лекуэ - оба лечатся уже давно, так что без сенсаций.

У "Осасуны" помимо уже упомянутого Авилы лечится правый бек Рубен Пенья. Из хороших новостей - возвращение после дисквалификации центрального хавбека Дарко Брашанаца - он точно пригодится если не в старте, то на замене.

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Иньиго Мартинес, Берчиче - Дани Гарсия, Весга - Нико Уильямс, Сансет, Иньяки Уильямс - Рауль Гарсия

"Осасуна": Эррера - Монкайола, Аридане, Давид Гарсия, Крус - Торро, Мой Гомес, Орос - Рауль Гарсия, Будимир, Абде

"Атлетик" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Атлетик" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

В баскских дерби всегда можно ставить на обилие желтых карточек и даже удаления - атмосфера здесь такая, что спичку зажигать категорично запрещено.

Ну, а вот касательно голов - уверенности нет никакой; тем более, обе команды в кризисе. Наша ставка в такой ситуации - на ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.