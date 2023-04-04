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Барселона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз полуфинала Кубка Испании на 5.04.2023
Последнее Класико сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alvaro Medranda/NurPhoto
Сезон-2022/23 оказался урожайным на Эль Класико - завтра состоится уже пятое во всех турнирах!
"Реал" едет на "Камп Ноу" после домашнего поражения 0:1 и на фоне без пяти минут проигранного чемпионства. Вариантов у "Сливочных" нет - надо мстить. Флорентино Перес только с виду добрый дедушка, но на практике сезонов без трофеев не прощает.
Кубок Испании. 1/2 финала, ответный матч
5 апреля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хуан Мартинес Мунуэра
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
Если вынести за скобки еврокубки, "Барса" проводит идеальный сезон. Команда Хави в Ла Лиге опережает "Реал" на 12 очков, уже выиграла Суперкубок, да и в Кубке тоже имеет фору в один гол.
Кто забыл, месяц назад каталонцы устроили на "Бернабеу" подобие "катеначчо", забив в одной из контратак. В то же время "Реал" оказался не готов к стройным рядам позиционной обороны от Хави и закончил матч почти без моментов.
Для каталонцев такой сценарий уже привычен - у них лишь 8 пропущенных в 27 турах Ла Лиги. Текущая форма? Тоже на высоте - на выходных "Эльче" был раздавлен (4:0). Уверенность? После трех победных Класико зашкаливает. Подтачивают только травмы - Дембеле, Педри и Кристенсен вне игры; также под вопросом де Йонг. Поменять всех равноценно не выйдет. Без Френки может даже повторное "катеначчо" получиться - результат-то нужен, верно?
Новости "Реала"
Тем более, Мадрид приедет злым и со старта попрет вперед. Не только домашние 0:1, но и весь текущий сезон вынуждает "Реал" сыграть именно так.
После 3-4 провальных лет каталонцы вернулись и стабильно бьют Мадрид. В Суперкубке "Сливочные" оказались не готовы к доминированию "Барсы" (1:3); в Кубке - к глубокой обороне (0:1); в Ла Лиге - к заменам (1:2). Получается, Хави постоянно находит способ удивить Анчелотти, а тот не отвечает.
5 - Top goalscorers in LaLiga history:— OptaJose (@OptaJose) April 2, 2023
474 - Lionel Messi ????????
311 - Cristiano Ronaldo ????????
252 - Telmo Zarra ????????
234 - Hugo Sánchez ????????
233 - KARIM BENZEMA ????????
Olympus. pic.twitter.com/Cq0r2Zjdec
На "Камп Ноу" для итальянца и его команды будет матч истины - или "Реал" реабилитируется, или летом его ждут большие перемены. На выходных Бензема и компания поиграли мускулами против "Вальядолида" (6:0); видно, что игроки в тонусе, хорошо бегут. Впрочем, этого все равно мало для Класико. Там нужны еще сюрпризы, интересные идеи. Без них Араухо опять закусит Винисиусом, и все закончится, не начавшись.
"Барселона" - "Реал": статистика личных встреч
Как уже говорилось, "Барса" выиграла три кряду Эль Класико. "Реал" последний раз побеждал каталонцев в октябре на "Бернабеу" в рамках 1-го круга Ла Лиги (3:1).
Последний успех "Сливочных" именно на "Камп Ноу" также свеж в памяти - было это в октябре 2021-го; в тот вечер свой последний гол в карьере провел Серхио Агуэро (2:1).
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Реала"
Ориентировочные составы
У "Барсы" вне игры Усман Дембеле, Педри, Андреас Кристенсен. По Френки де Йонгу врачи будут решать позже, но еще в воскресенье голландец жаловался на боль в мышце.
У "Реала" еще 5-6 недель осталось лечиться Ферлану Менди, а вот Антонио Рюдигер сохраняет шансы выйти на поле - правда, небольшие.
"Барселона": тер Штеген - Араухо, Кунде, Маркос Алонсо, Бальде - Роберто, Бускетс, Кессье - Рафинья, Левандовский, Гави
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Начо, Алаба - Кроос, Чуамени, Модрич - Вальверде, Бензема, Винисиус
"Барселона" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
У "Барсы" слишком много кадровых дыр, чтобы можно было рассчитывать на спокойный выход в финал. Думается, борьба будет жаркой, и без голов в ворота тер Штегена не обойдется, как бы круто не играл немец в этом сезоне.
Наша ставка после увиденного с "Вальядолидом" очевидна - хотя бы раз забьет Бензема. БК предлагают этот вариант с коэффициентами от 2,3 и выше.
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