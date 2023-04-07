Реал Мадрид - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.04.2023

В этом матче очень важен стартовый состав "Реала". Если выйдет резерв - гонка за чемпионство окончена, если основа - Мадрид еще попробует догнать "Барселону".

Отставание от "Блауграны" в таблице целых 12 очков, так что первый вариант отнюдь не исключен. С другой стороны, после фееричного разгрома каталонцев в Кубке те могли и поплыть психологически, а это удобный шанс наверстать упущенное.

Примера. 28-й тур

8 апреля. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 22:00 "Вильярреал"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Реала"

"Реал" после матчей сборных показывает какой-то монструозный футбол. 6:0 дома с "Вальядолидом", 4:0 на "Камп Ноу" - это не могло не впечатлить.

Внезапно помолодел и вновь начал пачками забивать Бензема - это главный фактор в прогрессе Мадрида. Из второстепенных отметим прогресс Камавинги слева в защите, отменную форму Крооса, элитную стабильность Куртуа. Также помогает и почти пустой лазарет. В таком состоянии "Реал" способен еще раз взять ЛЧ и уж точно разбить посреди следующей недели кризисный "Челси". Лишь по "Вильярреалу" есть вопрос - да и то не игровой, а стратегический.

5 -@realmadriden ⚪️⚪️ have become in just the fifth team to score 4+ goals without conceding against #Barcelona on the road, the first one since 1997. Unstoppable. pic.twitter.com/N2KMFYtWTH — OptaJose (@OptaJose) April 6, 2023

Захочет ли Анчелотти "убивать" ветеранов в матче чемпионата, который без пяти минут отдан "Барсе"? Резервом тут не выехать. У "Субмарины" не только прекрасный рекорд против "Реала", что она уже доказала в 1-м круге, но и классная текущая форма - 5:0 в двух турах после мартовского международного перерыва.

Новости "Вильярреала"

…и пускай "Желтая субмарина" громила не "Барселону", но ее победы тоже достойны похвалы. Побить "Осасуну" на ее поле 3:0, а затем одолеть всухую "Реал Сосьедад" 2:0 - это сильно и типично именно для каденции Кике Сетьена.

"Вильярреал" вот уже полгода чередует отменные отрезки со слабыми. Из-за этого команда до сих пор не в ТОП-4, хотя ее кадры и потенциал позволяют там быть. Парехо, Моралес и даже Рейна каши еще не портят, а молодые Баэна, Пино и Чуквезе дают остроту и движение. Это сильный, сбалансированный коллектив.

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Конечно, в целом "Реал" сильнее, но мы еще не знаем, готов ли он играть в полную силу, а вот по "Вильярреалу" сомнений нет. Ради борьбы за ТОП-4 "Подводники" даже слили Лигу конференций. Они приедут в Мадрид биться; будут играть жестко и полагаться на дриблинг и скорость Чуквезе. Остановить африканца гораздо сложнее, чем Рафинью.

"Реал" - "Вильярреал": статистика личных встреч

В текущем сезоне команды встречались дважды на поле "Вильярреала" - в Ла Лиге и Кубке короля - и оба матча были напряженными. В чемпионате 2:1 победили "Подводники", в Кубке же Мадрид отыгрался с 0:2 и выиграл 3:2.

Еще раньше, в прошлом сезоне, "Реал" и "Вильярреал" дважды сыграли вничью 0:0. Короче, для Мадрида это неудобный соперник.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Вильярреала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У Мадрида вне игры только Ферлан Менди, но есть еще фактор ротации, ведь в среду "Реал" бегал на "Камп Ноу", а уже через четыре дня ему играть в ЛЧ против "Челси". Вряд ли Анчелотти выставит всех тех, кто громил "Барсу".

У "Вильярреала" травмированы Жерар Морено, Этьен Капу и Франсис Коклен, а Рауль Альбиоль под вопросом. Все потери существенные, а Морено - и подавно критическая.

"Реал": Куртуа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Начо - Себальос, Чуамени, Вальверде - Асенсио, Родриго, Винисиус

"Вильярреал": Рейна - Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Терратс, Парехо, Баэна - Чуквезе, Моралес, Пино

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": ставки и коэффициенты

"Реал Мадрид" - "Вильярреал": прогноз от UA-Футбол

Мы считаем, что у Мадрида нету причин перед любимой ЛЧ рвать жилы в Ла Лиге, где шансов почти не осталось.

Отсюда и наша ставка - на "Вильярреал" с форой +1,5 - БК принимают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.