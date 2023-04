Реал Мадрид - Вильярреал. Анонс и прогноз матча Примеры на 8.04.2023

В этом матче очень важен стартовый состав "Реала". Если выйдет резерв - гонка за чемпионство окончена, если основа - Мадрид еще попробует догнать "Барселону".

Отставание от "Блауграны" в таблице целых 12 очков, так что первый вариант отнюдь не исключен. С другой стороны, после фееричного разгрома каталонцев в Кубке те могли и поплыть психологически, а это удобный шанс наверстать упущенное.

"Реал" после матчей сборных показывает какой-то монструозный футбол. 6:0 дома с "Вальядолидом", 4:0 на "Камп Ноу" - это не могло не впечатлить.

Внезапно помолодел и вновь начал пачками забивать Бензема - это главный фактор в прогрессе Мадрида. Из второстепенных отметим прогресс Камавинги слева в защите, отменную форму Крооса, элитную стабильность Куртуа. Также помогает и почти пустой лазарет. В таком состоянии "Реал" способен еще раз взять ЛЧ и уж точно разбить посреди следующей недели кризисный "Челси". Лишь по "Вильярреалу" есть вопрос - да и то не игровой, а стратегический.

5 -@realmadriden ⚪️⚪️ have become in just the fifth team to score 4+ goals without conceding against #Barcelona on the road, the first one since 1997. Unstoppable. pic.twitter.com/N2KMFYtWTH