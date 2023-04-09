Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2023

Обескровленная травмами и прибитая провалом в кубковом Класико "Барселона" дома примет "Жирону" Виктора Цыганкова. Это матч, где многое будет зависеть и от андердога тоже.

Смогут ли гости использовать свои козыри? Не побоятся ли статуса соперника и огромных трибун "Камп Ноу"? Если так, то шансы будут, ведь в нынешнем состоянии "Барса" просто не может играть безупречно.

Примера. 28-й тур

10 апреля. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 22:00 "Жирона"

Арбитр: Антонио Матеу Лаос

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Барселоны"

0:4 против "Реала" посреди минувшей недели стали холодным душем для "Кулес". Да, их команда стабильно проводит чемпионат, но в топ-играх она по-прежнему уязвима.

Травм стало слишком много. Против "Жироны" снова не сыграют Педри, Дембеле, Френки и Кристенсен, а это мощный удар по качеству полузащиты и обороны. Также неясно и психологическое состояние после проваленного Эль Класико. Это что касается проблем.

5 -@realmadriden ⚪️⚪️ have become in just the fifth team to score 4+ goals without conceding against #Barcelona on the road, the first one since 1997. Unstoppable. pic.twitter.com/N2KMFYtWTH — OptaJose (@OptaJose) April 6, 2023

Позитива, впрочем, тоже хватает. Сине-гранатовые блестяще играют на "Камп Ноу" в Ла Лиге - у них 35 очков в 13 матчах, а разница голов 27:2. Во-вторых, "Реал" в субботу проиграл "Вильярреалу" (2:3), так что турнирного давления нет и близко. Ну, и в-третьих, "Жирона" - идеальная жертва для Левандовского...

Новости "Жироны"

… Роберт обожает забивать небольшим клубам, а тут еще и команда без центра обороны. Только вдумайтесь - у "Жироны" лишь 1 сухой матч в 27 турах!

Команда Мичела держится в середине таблицы лишь благодаря атаке - причем чаще позиционной, чем быстрой. Цыганков играет важную роль в комбинациях на чужой половине, но и без него хватает интересных фигур - например, экс-"Горожанин" Алейш Гарсия и арендованный у "Атлетико" РоРо Рикельме.

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Понятно, что лишить "Барсу" мяча у них не хватит сил, но и постоянного монотонного владения от хозяев тоже не будет. Скорее, нас ждет матч, где "Жирона" покажет все, что умеет на данный момент. В ее составе много молодых игроков, им важно себя "продать". Если это совпадет с кризисом "Барсы" - что же, тогда у гостей даже появятся шансы не проиграть. Иначе, увы, никак. Команды хоть и похожи по стилю, но их класс несопоставим.

"Барселона" - "Жирона": статистика личных встреч

В январе команды встречались на поле "Жироны", и тогда "Барса" минимально победила (1:0) благодаря фирменному прострелу Альбы.

Ну, а последняя осечка сине-гранатовых в матче со своим скромным соседом произошла еще в сентябре 2018-го - тогда на "Камп Ноу" была зафиксирована ничья 2:2 с дублем Стуани.

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Жироны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Как уже говорилось, у "Барсы" вне состава Педри, Френки, Кристенсен и Дембеле. Также из интересного ожидаем возвращение Гави в полузащиту и выход Ансу Фати - "Блаугране" надо атаковать.

У "Жироны" в строй после травмы вернется Алейш Гарсия - ее ключевой центрхав. При этом потерь тоже хватает - среди самых важных опорник Борха Гарсия и атакующий хав Янхель Эррера.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Алонсо, Альба - Роберто, Бускетс, Гави - Ферран Торрес, Левандовский, Фати

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Давид Лопес, Хави Эрнандес - Ромеу, Алейш Гарсия, Мартин - Цыганков, Кастельянос, Рикельме

"Барселона" - "Жирона": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Жирона": прогноз от UA-Футбол

У "Жироны" большие проблемы в центре защиты, кто не верит - посмотрите гол Брейтуэйта в прошлом туре с "Эспаньолом" (2:1).

Левандовский не будет собой, если этим не воспользуется. Неслучайно БК принимают ставки на его гол с весьма скромными коэффициентами около 1,55.