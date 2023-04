Барселона - Жирона. Анонс и прогноз матча Примеры на 10.04.2023

Обескровленная травмами и прибитая провалом в кубковом Класико "Барселона" дома примет "Жирону" Виктора Цыганкова. Это матч, где многое будет зависеть и от андердога тоже.

Смогут ли гости использовать свои козыри? Не побоятся ли статуса соперника и огромных трибун "Камп Ноу"? Если так, то шансы будут, ведь в нынешнем состоянии "Барса" просто не может играть безупречно.

0:4 против "Реала" посреди минувшей недели стали холодным душем для "Кулес". Да, их команда стабильно проводит чемпионат, но в топ-играх она по-прежнему уязвима.

Травм стало слишком много. Против "Жироны" снова не сыграют Педри, Дембеле, Френки и Кристенсен, а это мощный удар по качеству полузащиты и обороны. Также неясно и психологическое состояние после проваленного Эль Класико. Это что касается проблем.

