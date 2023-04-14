Кадис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.04.2023

"Реал" еще в прошлом туре показал свое отношение к без пяти минут проигранной Ла Лиге, уступив дома "Вильярреалу" (2:3).

Все внимание "Сливочных" приковано к ЛЧ, где они в среду обыграли "Челси" (2:0). Уже во вторник Мадрид сыграет ответку на "Стэмфорд Бридж" и, если вы думаете, что все мысли парней Карло Анчелотти сейчас о ней, то вы думаете правильно.

Примера. 29-й тур

15 апреля. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Кадиса"

У "Кадиса" своя борьба - "Субмарина" борется за сохранение прописки в элите, и делает это успешно. В последних 6 матчах у команды 2 победы, 3 ничьи и всего 1 поражение.

Главная сила "Кадиса" - его оборона, насобиравшая аж 10 "сухарей" в 28 турах. Также стоит отметить умение южан играть дома - на "Нуэво Мирандилья" они не проигрывали с 10 сентября по 1 апреля. "Реал" неоднократно терял очки с "Кадисом" в последние 2-3 сезона, поэтому знает, о чем речь.

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Предсказать совсем не сложно: завтра "Кадис" будет стоять насмерть и изредка контратаковать. Аутсайдер знает о приоритетах "Реала" и попытается воспользоваться ситуацией. Получится ли? Нужно не пропустить. У "Субмарины" 2-я худшая атака в лиге (23 гола); верить, что она отыграется в матче с "Реалом" может лишь очень большой оптимист.

Новости "Реала"

Мадрид де-факто завершил для себя чемпионат, проиграв в гостях "Барселоне" (1:2). Именно тогда, 19 марта, были утеряны последние шансы на золото. А другие места "Реал" никогда не интересовали.

В среду команда Карло Анчелотти в доминирующем стиле обыграла дома "Челси" в ЛЧ (2:0), но накладывать тот матч на будущую игру на "Мирандилье" не стоит. Там у "Реала" мотивация зашкаливала, а тут ее будет совсем мало.

Real Madrid 2-0 Chelsea: A pretty dominant performance from the Spanish giants. Chelsea have it all to do in the second leg at Stamford Bridge to save their season. pic.twitter.com/nJywjlA95B — Opta Analyst (@OptaAnalyst) April 12, 2023

У Мадрида лишь 2 победы в 6 последних турах Ла Лиги - вот показатель его отношения. Также заметим, что хоть "Реал" и обладает третьим лучшим выездным рекордом в Испании, 4 из 5 своих поражений он схлопотал именно в гостях. То есть, сенсация хоть и маловероятна ввиду громадной разницы в классе, но и совсем невозможной ее тоже не назовешь.

"Кадис" - "Реал": статистика личных встреч

В первом круге на "Бернабеу" "Реал" с боем одолел "Кадис" 2:1 - забили Милитао и Кроос.

А вот уже в прошлом сезоне команды расписали две ничьи - 0:0 в Мадриде и 1:1 в Кадисе. Последняя победа южан над грандом тоже еще свежа в памяти - в октябре 2020-го "Кадис" победил 1:0 благодаря голу Энтони Лосано, который, к сожалению, с тех пор сильно сдал.

Последние матчи "Кадиса"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" травмирован Ферлан Менди, а Крооса и Винисиуса Анчелотти просто не взял в Кадис, предоставив дополнительный отдых.

У "Кадиса" из важного - травмы центрхава Эскаланте и вингера Окампо, а также дисквалификация основного вратаря Ледесмы, который проводит сезон на элитном уровне.

"Кадис": Хиль - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Эспино - Бонгонда, Феде, Алькарас, Собрино - Гвардиола, Рамос

"Реал": Куртуа - Васкес, Рюдигер, Алаба, Начо - Камавинга, Чуамени, Себальос - Асенсио, Бензема, Родриго

"Кадис" - "Реал": ставки и коэффициенты

"Кадис" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

"Кадис" играет от печки на протяжении всего сезона, а "Реал" наверняка побережет основу для ответного матча с "Челси". Вы видите здесь предпосылки для результативного поединка?

Мы - нет, поэтому наша ставка - ТМ 2,5. БК предлагают ее с коэффициентами от 2,05.