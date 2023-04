Кадис - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.04.2023

"Реал" еще в прошлом туре показал свое отношение к без пяти минут проигранной Ла Лиге, уступив дома "Вильярреалу" (2:3).

Все внимание "Сливочных" приковано к ЛЧ, где они в среду обыграли "Челси" (2:0). Уже во вторник Мадрид сыграет ответку на "Стэмфорд Бридж" и, если вы думаете, что все мысли парней Карло Анчелотти сейчас о ней, то вы думаете правильно.

У "Кадиса" своя борьба - "Субмарина" борется за сохранение прописки в элите, и делает это успешно. В последних 6 матчах у команды 2 победы, 3 ничьи и всего 1 поражение.

Главная сила "Кадиса" - его оборона, насобиравшая аж 10 "сухарей" в 28 турах. Также стоит отметить умение южан играть дома - на "Нуэво Мирандилья" они не проигрывали с 10 сентября по 1 апреля. "Реал" неоднократно терял очки с "Кадисом" в последние 2-3 сезона, поэтому знает, о чем речь.

Предсказать совсем не сложно: завтра "Кадис" будет стоять насмерть и изредка контратаковать. Аутсайдер знает о приоритетах "Реала" и попытается воспользоваться ситуацией. Получится ли? Нужно не пропустить. У "Субмарины" 2-я худшая атака в лиге (23 гола); верить, что она отыграется в матче с "Реалом" может лишь очень большой оптимист.

Мадрид де-факто завершил для себя чемпионат, проиграв в гостях "Барселоне" (1:2). Именно тогда, 19 марта, были утеряны последние шансы на золото. А другие места "Реал" никогда не интересовали.

В среду команда Карло Анчелотти в доминирующем стиле обыграла дома "Челси" в ЛЧ (2:0), но накладывать тот матч на будущую игру на "Мирандилье" не стоит. Там у "Реала" мотивация зашкаливала, а тут ее будет совсем мало.

Real Madrid 2-0 Chelsea: A pretty dominant performance from the Spanish giants. Chelsea have it all to do in the second leg at Stamford Bridge to save their season. pic.twitter.com/nJywjlA95B