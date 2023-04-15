Хетафе - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 16.04.2023

Лидер чемпионата встретится с командой, которая всерьез рискует вылететь по итогам сезона.

У "Барсы" по-прежнему много важных травмированных, но что делать? Чемпионат ради них никто не остановит. Хави надо найти альтернативные пути успеха после двух подряд осечек, ведь "Хетафе" по своим меркам очень даже на ходу.

Примера. 29-й тур

16 апреля. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" 17:15 "Барселона"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Хетафе"

Синие начисто провалили старт сезона, но уже в последних 10 турах проиграли только два раза - "Вильярреалу" (1:2) и "Реалу Сосьедад" (0:2). Это повысило их шансы остаться в элите еще на год.

Домашние стены - решающий компонент успеха "Хетафе". Синие выиграли 3 последних матча на "Колозеум Альфонсо Перес", да и в предыдущих 9 проиграли только дважды. Нападение у команды посредственное (менее гола за матч), но при этом зажигает Энес Унал - у турка уже 13 голов в Ла Лиге. Оборона играет в 5 защитников, но при этом все равно пропустила 36 раз в сезоне и 6 раз - в последних 5 матчах.

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Как "Хетафе" может остановить "Барсу"? Очевидно, через мелкий фол, многослойную оборону и стандарты. Темп важно не взвинчивать, линии - не разрывать. Ну, и еще страховать Дамьена Суареса справа - человеку почти 35 лет, он уже может не успевать за юным Бальде.

Новости "Барселоны"

"Барса" выиграла 12 из 14 своих выездных матчей в текущем чемпионате, у нее аж 21 "сухарь", а ее лидер возглавляет гонку бомбардиров.

При этом есть и плохие новости - травмы. Педри, Дембеле, Кристенсен и Френки все еще не тренируются. Без этого квартета "Барса" с треском вылетела из Кубка от "Реала" (0:4), а затем не смогла пробить "Жирону" на "Камп Ноу" (0:0). Это непохоже на кризис, ведь стиль игры выдерживается, команда не сбивается на бей-беги, как при Кумане. Скорее, дублерам не хватает класса, чтоб давать результат.

Today was FC Barcelona's 11th 1-0 win this season. A club record. pic.twitter.com/09BzT2eWZv — Managing Barça (@ManagingBarca) March 12, 2023

Появится ли он на "Колозеуме"? Разумеется, нет! И если так, то "Барсе" нужны другие аргументы - темп, натиск, движение. Если не получается переиграть, то надо перебегать, как иначе? Пусть "Реал" и далеко отстал, но шутить с огнем опасно.

"Хетафе" - "Барселона": статистика личных встреч

В январе на "Камп Ноу" "Барса" в типичном для этого сезона ключе победила "Хетафе" минимально благодаря голу Педри.

При этом уже в прошлом сезона синие хоть и проиграли в гостях (1:2), но на своем поле удержали 0:0; в позапрошлом - вообще победили на "Колозеуме" 1:0. Короче, это неудобный соперник для Блауграны.

Последние матчи "Хетафе"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Педри, Френки де Йонг, Дембеле и Кристенсен все еще лечатся у "Барсы", а это означает, что на ключевых позициях у Хави вновь будут дублеры - Серхи Роберто, Маркос Алонсо, Рафинья.

У "Хетафе" отмечаем травмы запасного нападающего Хайме Маты и опорника Мауро Арамбарри. Уругваец, конечно, завтра бы не помешал, но все равно это несопоставимо с потерями "Барсы".

"Хетафе": Сория - Суарес, Даконам, Дуарте, Альдерете, Порту - Максимович, Милья, Мунир - Майораль, Унал

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде - Гави, Бускетс, Роберто - Рафинья, Левандовский, Фати

"Хетафе" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Хетафе" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Когда команда оборонительного толка играет против обескровленного лидера, который на протяжении всего сезона побеждал в основном минимально, то ставка на "низ" напрашивается сама собой.

ТМ 2,5 - вот наш выбор. БК предлагают его с коэффициентами от 1,7 и выше.