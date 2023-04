Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.04.2023

После провала в Кубке и двух кряду нулевых ничьих в Ла Лиге "Барса" примет "Атлетико", который показывает лучший футбол со времен чемпионского сезона-2020/21.

Гипотетичное поражение каталонцев здесь может возродить гонку за золото, победа же развеет последние сомнения. Таким образом, на кону у команды Хави многое, а вот "Матрасники" могут играть почти без давления.

После 0:4 от "Реала" и двух подряд 0:0 с "Жироной" и "Хетафе" заговорили об атакующем кризисе "Барселоны", но в оправдание Хави напомним об эпидемии травм. Сложно строить игру, когда лидеры полузащиты де Йонг и Педри, а также ключевой вингер Дембеле травмированы.

На "Атлетико" вся троица выйдет если не в старте, то на замену, и это должно добавить "Барсе" атакующей мощи. Ну, а с обороной у Хави и так все в порядке - 9 пропущенных в 29 турах выглядят поистине шокирующе.

Помогут ли каталонцам домашние стены? Скорее, да. 36 очков в 14 турах на "Камп Ноу" - это лучший результат в Ла Лиге. Но правда и то, что трибуны не остановят набравшего ход Гризманна - это придется делать игрокам. "Барсе" надо быть агрессивнее против мяча, чем это было в последних турах. Также ждем хоть чего-то запоминающегося от Левандовского. Ну не может же форвард такого класса провалить все большие матчи до единого. Или может?..

"Атлетико" выиграл все 6 последних матчей, а его беспроигрышная серия в Ла Лиге длится с начала января, когда команда Диего Симеоне проиграла… "Барселоне".

Такого хода от "Матрасников" после провальной осени не ожидал никто. Все работает - и фланги, где места застолбили Карраско с Молиной, и полузащита с вечным Коке в качестве чистильщика, и даже оборона улучшилась с тех пор, как набрал форму Хименес. Ну, а Гризманн - это вообще космос. У француза уже 11+8 в Ла Лиге; через него идет все.

6 - Atletico Madrid have won their last six games in LaLiga, the best current run by a team in Europe's big five leagues along with Manchester City in the Premier League. Union. pic.twitter.com/dLthKFO3ok