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Барселона - Атлетико. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.04.2023
Лидер против самой "горячей" команды весны
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
После провала в Кубке и двух кряду нулевых ничьих в Ла Лиге "Барса" примет "Атлетико", который показывает лучший футбол со времен чемпионского сезона-2020/21.
Гипотетичное поражение каталонцев здесь может возродить гонку за золото, победа же развеет последние сомнения. Таким образом, на кону у команды Хави многое, а вот "Матрасники" могут играть почти без давления.
Примера. 30-й тур
23 апреля. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 17:15 "Атлетико"
Арбитр: Хосе Санчес Мартинес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Барселоны"
После 0:4 от "Реала" и двух подряд 0:0 с "Жироной" и "Хетафе" заговорили об атакующем кризисе "Барселоны", но в оправдание Хави напомним об эпидемии травм. Сложно строить игру, когда лидеры полузащиты де Йонг и Педри, а также ключевой вингер Дембеле травмированы.
На "Атлетико" вся троица выйдет если не в старте, то на замену, и это должно добавить "Барсе" атакующей мощи. Ну, а с обороной у Хави и так все в порядке - 9 пропущенных в 29 турах выглядят поистине шокирующе.
Помогут ли каталонцам домашние стены? Скорее, да. 36 очков в 14 турах на "Камп Ноу" - это лучший результат в Ла Лиге. Но правда и то, что трибуны не остановят набравшего ход Гризманна - это придется делать игрокам. "Барсе" надо быть агрессивнее против мяча, чем это было в последних турах. Также ждем хоть чего-то запоминающегося от Левандовского. Ну не может же форвард такого класса провалить все большие матчи до единого. Или может?..
Новости "Атлетико"
"Атлетико" выиграл все 6 последних матчей, а его беспроигрышная серия в Ла Лиге длится с начала января, когда команда Диего Симеоне проиграла… "Барселоне".
Такого хода от "Матрасников" после провальной осени не ожидал никто. Все работает - и фланги, где места застолбили Карраско с Молиной, и полузащита с вечным Коке в качестве чистильщика, и даже оборона улучшилась с тех пор, как набрал форму Хименес. Ну, а Гризманн - это вообще космос. У француза уже 11+8 в Ла Лиге; через него идет все.
6 - Atletico Madrid have won their last six games in LaLiga, the best current run by a team in Europe's big five leagues along with Manchester City in the Premier League. Union. pic.twitter.com/dLthKFO3ok— OptaJose (@OptaJose) April 16, 2023
На "Камп Ноу" такому "Атлетико" под силу даже доминировать. 30 очков в 14 выездах доказывают, что команда Симеоне не боится чужих трибун. Но есть и ложка дегтя - это реализация. 4 из 5 последних побед "Атлетико" были минимальными и сопровождались нервами на последних минутах из-за того, что Корреа, Мората и компания запороли массу шансов. С "Альмерией", "Райо" и "Бетисом" фокус прошел, но "Барса" такое не простит.
"Барселона" - "Атлетико": статистика личных встреч
В уже упомянутом январском матче каталонцы победили 1:0 при очень невзрачной игре - помог гол Дембеле.
Если же смотреть в разрезе последних 2-3 лет, то имеем две победы "Барсы", два успеха "Атлетико" и одну ничью. Абсолютное равенство.
Последние матчи "Барселоны"
Последние матчи "Атлетико"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барсы" еще вчера вернулись в общую группу Педри, Френки де Йонг и Усман Дембеле, и это прекрасная новость для Хави. Тем временем в лазарете еще остаются основной центрбек Кристенсен и универсал Роберто.
У "Атлетико" из-за перебора карточек не сыграют опорник Кондогбья и универсал Льоренте, которого Симеоне последнее время использовал в центре. Также до лета вылетел защитник Рейнилду, а Мемфис Депай под большим вопросом. Все потери неприятные, но не критичные.
"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде - де Йонг, Бускетс, Педри - Дембеле, Левандовский, Гави
"Атлетико": Облак - Эрмосо, Савич, Хименес - Молина, де Пауль, Коке, Лемар, Карраско - Гризманн, Мората
"Барселона" - "Атлетико": ставки и коэффициенты
"Барселона" - "Атлетико": прогноз от UA-Футбол
Цена ошибки для "Барсы" слишком высока, чтобы играть шашки наголо. Ну, а "Атлетико" в принципе не самая забивная команда, когда доходит до топ-матчей.
Наша ставка - ТМ 2,5. Букмекеры предлагают ее с коэффициентами от 1,7 и выше.
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