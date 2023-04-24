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Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023

Испания
(1 голосов)

Шансов для сенсации не видно

Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктор Цыганков зимой перебрался из "Динамо" в "Жирону" именно ради таких матчей. Сыграть против "Реала" и показать себя - что может быть лучше?

Но предупреждаем всех, украинцу будет трудно. Его команда не только намного ниже классом, но и переживает эпидемию травм, тогда как соперник, даже лишившись турнирной мотивации, невероятно опасен и на ходу.

Содержание

Примера. 31-й тур
25 апреля. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 20:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Жироны"

"Жирона" де-факто обезопасила себя от вылета, поэтому может играть в свое удовольствие - это если на бумаге. В реальности же каталонцам мешают получать наслаждение травмы.

Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Янхель Эррера - важные лица в полузащите. Без них "Жироне" не хватает темпа и вертикальных передач. Безнадежный "Эльче" удалось дожать даже так (2:0), а вот в Вальядолиде в субботу фокус не прошел (0:1).

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Цыганков - одна из жертв ситуации; он получает мячи далеко от ворот. Но и самому украинцу есть куда прибавлять. Он должен придумать 1-2 момента с "Реалом" - это как минимум, ведь именно Виктор сейчас самый опытный и мастеровитый в атаке "Жироны". Ну, а защищаться каталонцы будут числом. У них лишь 3 "сухаря" в 30 турах Ла Лиги, но недавно "Жирона" отбилась от самой "Барсы" (0:0). Это должно приободрить команду Мичела.

Новости "Реала"

Ну, а "Реал" и приободрять не надо. После неровной осени и скомканной зимы "Сливочные" набрали фееричный ход и сносят всех на своем пути.

4:0 против "Барсы", дважды по 2:0 с "Челси", легкие 2:0 в минувшем туре с "Сельтой", где Анчелотти предоставил отдых ветеранам - это все выглядит устрашающе. Посмотрим, испугается ли "Ман Сити", там есть варианты, но "Жирона"? Ее даже немного жаль.

Контроль от Модрича, диагонали Крооса, финты Винисиуса, удары Асенсио, мощь Вальверде, реакция Куртуа - даже если вообразить, что испанские СМИ правы и Бензема получит отдых, "Реал" может предъявить столько топ-аргументов, что глаза разбегаются. Единственный вопрос в мотивации, когда титул упущен, но, думается, Анчелотти спуску не даст. Слишком важные матчи впереди, чтобы расхолаживаться.

"Жирона" - "Реал": статистика личных встреч

В октябре "Жирона" сенсационно удержала ничью 1:1 в Мадриде - помог пенальти от Стуани.

Также успехом для каталонцев завершился матч на "Бернабеу" в феврале 2019 года (2:1). Ну, а до этого были 4 подряд комфортные победы "Реала".

Последние матчи "Жироны"

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Последние матчи "Реала"

Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Жироны" не сыграют ведущие центрхавы Алейш Гарсия и Борха Гарсия, атакующий хав Янхель Эррера, вингер Тони Вилья - это сильно урежет потенциал команды.

У "Реала" травмированы только Давид Алаба и Ферлан Менди, а Дани Себальос отсидит дисквалификацию за перебор карточек. Всех, естественно, есть кому менять.

"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес - Ромеу - Цыганков, Мартин, Валери, Рикельме - Кастельянос

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Кроос, Вальверде, Модрич - Асенсио, Родриго, Винисиус

"Жирона" - "Реал": ставки и коэффициенты

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4,30
1,63
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"Жирона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол

Космическая форма "Реала" и фундаментальные проблемы "Жироны" с составом не оставляют другого выбора, кроме как поставить на победу Мадрида. БК предлагают сделать это с коэффициентами от 1,6 и выше.

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В статье: Реал (Мадрид) Жирона Прогнозы
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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2023 в 19:40
Как-то не обратил внимание на это в конце анонса « Космическая форма "Реала" спасибо, повеселил. А еще скоро МС поможет вернуться из космоса на землю мадридских космонавтов
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.04.2023 в 19:19
В первом мачте ничья, вполне по силам и в этот раз отобрать очки у однообразного, никакого ФК НАСРАТЬ НА ОТЦА.
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+1
0

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