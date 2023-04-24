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Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023
Шансов для сенсации не видно
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
Виктор Цыганков зимой перебрался из "Динамо" в "Жирону" именно ради таких матчей. Сыграть против "Реала" и показать себя - что может быть лучше?
Но предупреждаем всех, украинцу будет трудно. Его команда не только намного ниже классом, но и переживает эпидемию травм, тогда как соперник, даже лишившись турнирной мотивации, невероятно опасен и на ходу.
Примера. 31-й тур
25 апреля. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 20:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хавьер Иглесиас Вильянуэва
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Жироны"
"Жирона" де-факто обезопасила себя от вылета, поэтому может играть в свое удовольствие - это если на бумаге. В реальности же каталонцам мешают получать наслаждение травмы.
Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Янхель Эррера - важные лица в полузащите. Без них "Жироне" не хватает темпа и вертикальных передач. Безнадежный "Эльче" удалось дожать даже так (2:0), а вот в Вальядолиде в субботу фокус не прошел (0:1).
Цыганков - одна из жертв ситуации; он получает мячи далеко от ворот. Но и самому украинцу есть куда прибавлять. Он должен придумать 1-2 момента с "Реалом" - это как минимум, ведь именно Виктор сейчас самый опытный и мастеровитый в атаке "Жироны". Ну, а защищаться каталонцы будут числом. У них лишь 3 "сухаря" в 30 турах Ла Лиги, но недавно "Жирона" отбилась от самой "Барсы" (0:0). Это должно приободрить команду Мичела.
Новости "Реала"
Ну, а "Реал" и приободрять не надо. После неровной осени и скомканной зимы "Сливочные" набрали фееричный ход и сносят всех на своем пути.
4:0 против "Барсы", дважды по 2:0 с "Челси", легкие 2:0 в минувшем туре с "Сельтой", где Анчелотти предоставил отдых ветеранам - это все выглядит устрашающе. Посмотрим, испугается ли "Ман Сити", там есть варианты, но "Жирона"? Ее даже немного жаль.
10 - Marco Asensio has been directly involved in 10 goals in LaLiga in 2023 (7 goals and 3 assists), more than any other player in the competition this year. MVP. pic.twitter.com/qIeQslmh5z— OptaJose (@OptaJose) April 22, 2023
Контроль от Модрича, диагонали Крооса, финты Винисиуса, удары Асенсио, мощь Вальверде, реакция Куртуа - даже если вообразить, что испанские СМИ правы и Бензема получит отдых, "Реал" может предъявить столько топ-аргументов, что глаза разбегаются. Единственный вопрос в мотивации, когда титул упущен, но, думается, Анчелотти спуску не даст. Слишком важные матчи впереди, чтобы расхолаживаться.
"Жирона" - "Реал": статистика личных встреч
В октябре "Жирона" сенсационно удержала ничью 1:1 в Мадриде - помог пенальти от Стуани.
Также успехом для каталонцев завершился матч на "Бернабеу" в феврале 2019 года (2:1). Ну, а до этого были 4 подряд комфортные победы "Реала".
Последние матчи "Жироны"
Последние матчи "Реала"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Жироны" не сыграют ведущие центрхавы Алейш Гарсия и Борха Гарсия, атакующий хав Янхель Эррера, вингер Тони Вилья - это сильно урежет потенциал команды.
У "Реала" травмированы только Давид Алаба и Ферлан Менди, а Дани Себальос отсидит дисквалификацию за перебор карточек. Всех, естественно, есть кому менять.
"Жирона": Гассанига - Арнау, Буэно, Хуанпе, Гутьеррес - Ромеу - Цыганков, Мартин, Валери, Рикельме - Кастельянос
"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Кроос, Вальверде, Модрич - Асенсио, Родриго, Винисиус
"Жирона" - "Реал": ставки и коэффициенты
"Жирона" - "Реал": прогноз от UA-Футбол
Космическая форма "Реала" и фундаментальные проблемы "Жироны" с составом не оставляют другого выбора, кроме как поставить на победу Мадрида. БК предлагают сделать это с коэффициентами от 1,6 и выше.
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