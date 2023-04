Цыганков vs Винисиус. Жирона - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 25.04.2023

Виктор Цыганков зимой перебрался из "Динамо" в "Жирону" именно ради таких матчей. Сыграть против "Реала" и показать себя - что может быть лучше?

Но предупреждаем всех, украинцу будет трудно. Его команда не только намного ниже классом, но и переживает эпидемию травм, тогда как соперник, даже лишившись турнирной мотивации, невероятно опасен и на ходу.

"Жирона" де-факто обезопасила себя от вылета, поэтому может играть в свое удовольствие - это если на бумаге. В реальности же каталонцам мешают получать наслаждение травмы.

Алейш Гарсия, Борха Гарсия, Янхель Эррера - важные лица в полузащите. Без них "Жироне" не хватает темпа и вертикальных передач. Безнадежный "Эльче" удалось дожать даже так (2:0), а вот в Вальядолиде в субботу фокус не прошел (0:1).

Цыганков - одна из жертв ситуации; он получает мячи далеко от ворот. Но и самому украинцу есть куда прибавлять. Он должен придумать 1-2 момента с "Реалом" - это как минимум, ведь именно Виктор сейчас самый опытный и мастеровитый в атаке "Жироны". Ну, а защищаться каталонцы будут числом. У них лишь 3 "сухаря" в 30 турах Ла Лиги, но недавно "Жирона" отбилась от самой "Барсы" (0:0). Это должно приободрить команду Мичела.

Ну, а "Реал" и приободрять не надо. После неровной осени и скомканной зимы "Сливочные" набрали фееричный ход и сносят всех на своем пути.

4:0 против "Барсы", дважды по 2:0 с "Челси", легкие 2:0 в минувшем туре с "Сельтой", где Анчелотти предоставил отдых ветеранам - это все выглядит устрашающе. Посмотрим, испугается ли "Ман Сити", там есть варианты, но "Жирона"? Ее даже немного жаль.

10 - Marco Asensio has been directly involved in 10 goals in LaLiga in 2023 (7 goals and 3 assists), more than any other player in the competition this year. MVP. pic.twitter.com/qIeQslmh5z