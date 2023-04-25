Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.04.2023

Разобравшись с "Атлетико", "Барселона" максимально приблизила себя к чемпионскому титулу. Осталось всего-ничего - выиграть 5 из 8 оставшихся встреч.

Думается, каталонцы не станут откладывать дело в долгий ящик, ведь "Райо Вальекано" выиграл только 1 матч из последних 10. Его временный кризис можно и нужно использовать - тем более, обладая классом, который есть у "Барсы".

Примера. 31-й тур

26 апреля. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" 23:00 "Барселона"

Арбитр: Хесус Хиль Мансано

Трансляция: MEGOGO Футбол +

Новости "Райо Вальекано"

"Райо" второй подряд сезон проводит по одинаковому сценарию: до Нового года команда блистает, после - проваливается. При этом всех все устраивает, ведь главная задача - не вылететь - решается.

Таков уровень "Молний". За последние недели они понравились только против "Осасуны" (2:1) и фрагментами с "Жироной" (2:2), где у них победу украл Цыганков. В остальных поединках все было серо, скучно и плохо. На выходных в Сан-Себастьяне, к примеру, "Райо" пробил в створ ворот один раз.

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С такой игрой "Барсу" не обыграть, но мадридцы попытаются хотя бы попить крови. Плотная защита, низкий блок, жесткий отбор - это все будет. Ну, и еще у "Райо" при всех его косяках остался важный козырь - он забил из ничего во всех 5 последних турах. Иси Паласон и Альваро Гарсия - вот кто наиболее опасен; "Барсе" надо быть с ними аккуратной.

Новости "Барселоны"

У "Кулес" есть повод для веселья - впервые со времен Лео Месси команда близка к чемпионскому титулу. Натужная, но справедливая победа над "Атлетико" (1:0) сняла последние вопросы.

Да, претензий к игре "Барсы" можно придумать много. Она и мало забивает, и эстетики в ее действиях не хватает, и оборона хромает в больших матчах, но, послушайте, команда Хави выиграла 24 матча из 30 в Ла Лиге; это ее самый высокий показатель с 2016 года, когда зажигали MSN. Разве это не ответ на все сразу?

10 - @FCBarcelona ???????? have won their 10th game by 1-0 in @LaLigaEn this season. Only three teams in the top-flight history have won more games with this result in a single campaign: Sevilla 2020/21, Atlético de Madrid 2017/18 and Valencia 1988/89 (11 each). Subscribed. pic.twitter.com/qmwahZ9ToZ — OptaJose (@OptaJose) April 23, 2023

Даже не ждите: "Барса" не сыграет ярко и на "Вальекасе", у нее не хватает кадров. При этом она будет эффективной и найдет свой шанс. Голы? Здесь все вопросы к Роберту Левандовскому. Поляк, которого покупали именно ради забитых мячей, в последних 8 турах поразил ворота только безнадежного "Эльче" (4:0). Де-факто то, что "Барса" побеждает 1:0, а не крупнее - это в основном его вина.

"Райо Вальекано" - "Барселона": статистика личных встреч

"Барса" принимала "Райо" в самом первом туре этого чемпионата, и тогда все завершилось сенсационной ничьей 0:0.

Также сине-гранатовые проиграли "Молниям" в концовке минувшего первенства (0:1). А вот до этого фаворит торжествовал в 14 (!) очных дуэлях подряд.

Последние матчи "Райо Вальекано"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барсы" пропустит матч из-за перебора карточек Серхио Бускетс. Также продолжают лечение Андреас Кристенсен, Усман Дембеле и Серхи Роберто.

У "Райо" в лазарете остается Радамель Фалькао, а основной опорник Санти Комесанья будет отбывать дисквалификацию.

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия - Сисс, Валентин - Паласон, Трехо, Альваро Гарсия - Камельо

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Маркос Алонсо, Бальде - Педри, де Йонг, Кессье - Рафинья, Левандовский, Ферран Торрес

"Райо Вальекано" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Райо Вальекано" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

В этом сезоне каталонцы во многом схожи на "Атлетико" Диего Симеоне в его лучшие времена - команда Хави с той же методичностью штампует 1:0.

Не видим резонов ожидать чего-то иного и на "Вальекасе", поэтому ставим на ТМ 2,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,75 и выше.