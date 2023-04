Райо Вальекано - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.04.2023

Разобравшись с "Атлетико", "Барселона" максимально приблизила себя к чемпионскому титулу. Осталось всего-ничего - выиграть 5 из 8 оставшихся встреч.

Думается, каталонцы не станут откладывать дело в долгий ящик, ведь "Райо Вальекано" выиграл только 1 матч из последних 10. Его временный кризис можно и нужно использовать - тем более, обладая классом, который есть у "Барсы".

"Райо" второй подряд сезон проводит по одинаковому сценарию: до Нового года команда блистает, после - проваливается. При этом всех все устраивает, ведь главная задача - не вылететь - решается.

Таков уровень "Молний". За последние недели они понравились только против "Осасуны" (2:1) и фрагментами с "Жироной" (2:2), где у них победу украл Цыганков. В остальных поединках все было серо, скучно и плохо. На выходных в Сан-Себастьяне, к примеру, "Райо" пробил в створ ворот один раз.

С такой игрой "Барсу" не обыграть, но мадридцы попытаются хотя бы попить крови. Плотная защита, низкий блок, жесткий отбор - это все будет. Ну, и еще у "Райо" при всех его косяках остался важный козырь - он забил из ничего во всех 5 последних турах. Иси Паласон и Альваро Гарсия - вот кто наиболее опасен; "Барсе" надо быть с ними аккуратной.

У "Кулес" есть повод для веселья - впервые со времен Лео Месси команда близка к чемпионскому титулу. Натужная, но справедливая победа над "Атлетико" (1:0) сняла последние вопросы.

Да, претензий к игре "Барсы" можно придумать много. Она и мало забивает, и эстетики в ее действиях не хватает, и оборона хромает в больших матчах, но, послушайте, команда Хави выиграла 24 матча из 30 в Ла Лиге; это ее самый высокий показатель с 2016 года, когда зажигали MSN. Разве это не ответ на все сразу?

10 - @FCBarcelona ???????? have won their 10th game by 1-0 in @LaLigaEn this season. Only three teams in the top-flight history have won more games with this result in a single campaign: Sevilla 2020/21, Atlético de Madrid 2017/18 and Valencia 1988/89 (11 each). Subscribed. pic.twitter.com/qmwahZ9ToZ