Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.05.2023

Очередной чемпионат Испании приходит к своему финишу, а это означает все большее количество никому не нужных матчей, вроде этого.

Вне всяких сомнений мысли "Севильи" будут о будущем финале Лиги Европы. Что же касается "Реала", то свои главные матчи он давно проиграл и теперь все в клубе ждут решений от Флорентино Переса, и они скоро будут - даже не сомневайтесь.

Примера. 37-й тур

27 мая. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" 20:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Сесар Сото Градо

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости "Севильи"

Спасти поединок может только перспектива 7-го места для "Севильи" - от него "Нервион" отделяет всего очко.

Напомним, 7-я команда Ла Лиги в новом сезоне сыграет в Лиге конференций - не самый престижный турнир, но хоть что-то. В то же время если "Севилья" в среду проиграет "Роме" в финале ЛЕ и вдобавок в Ла Лиге займет место ниже 7-го, то останется вообще без еврокубков. Получается, это какая-никакая страховка.

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Ухватится ли за нее Хосе Луис Мендилибар? Это покажет игра. Отметим лишь, что два последних матча с "Бетисом" и "Эльче" "Севилья" по разным причинам не выиграла. При этом если смотреть на дистанцию, то с середины марта, когда команду возглавил Мендилибар, "Нервион" проиграл только один матч чемпионата - и это самый крутой спурт в текущем испанском сезоне.

Новости "Реала"

У "Реала" же причин носом рыть газон и вовсе не видно. Команда заканчивает сезон только с Кубком короля - и это, конечно, провал.

Сейчас СМИ активно обсуждают кандидатуры новичков, которые могут пополнить Мадрид - слухи ходят про Белингема, Кейна, Вейгу. Также "Сливочные" были вынуждены заняться антирасистскими мероприятиями из-за травли Винисиуса. Футбол? Он пока на третьем месте.

30 - Karim Benzema has scored 30 or more goals in each of his last three seasons with @realmadriden in all competitions (30 goals in 2022/23), after reaching 30+ goals twice in his previous 11 seasons with Real Madrid (32 in 2011/12 and 30 in 2018/19). Star. pic.twitter.com/iAJ5xJR76N — OptaJose (@OptaJose) May 24, 2023

В прошлом туре против "Райо Вальекано" (2:1) Мадрид не показал и половины своего потенциала, но победил благодаря магии "Бернабеу" и слабости соперника. На "Писхуане" этих двух факторов не будет, плюс выбыли Бензема и Асенсио - то есть, шансы на победу если не испарились, то сократились до минимума за мерками "Реала".

"Севилья" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

"Реал" выиграл 7 из 8 последних матчей против "Севильи" - в том числе победил и в первом круге этого чемпионата (3:1).

Последний успех "Нервиона" в поединке со "Сливочными" датирован сентябрем 2018-го - тогда были зафиксированы сенсационные 3:0 с голами Андре Силвы и Виссама Бен-Йеддера.

Последние матчи "Севильи"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Бензема порезал ногу, у Винисиуса воспалилось колено, Асенсио надорвал мышцу, а Карвахаль дисквалифицирован - это что касается "Реала".

У "Севильи" отбывают дисквалификации Хесус Навас и Пап Гуйе, травмировался Фернандо, зато возвращается в заявку многострадальный Маркао.

"Севилья": Дмитрович - Монтьель, Баде, Рекик, Теллес - Гудель, Ракитич - Сусо, Ламела, Окампос - Рафа Мир

"Реал": Куртуа - Васкес, Милитао, Рюдигер, Алаба - Камавинга, Чуамени, Себальос - Вальверде, Альваро, Родриго

"Севилья" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Севилья" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

"Севилья" на ходу и у нее есть хоть какая-то мотивация побороться за победу, кроме "эмблемы на груди".

Мы думаем, что в таких обстоятельствах хозяева выиграют или сыграют вничью. Ставку 1Х БК предлагают с коэффициентами от 1,6 и выше.