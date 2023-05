Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.05.2023

Очередной чемпионат Испании приходит к своему финишу, а это означает все большее количество никому не нужных матчей, вроде этого.

Вне всяких сомнений мысли "Севильи" будут о будущем финале Лиги Европы. Что же касается "Реала", то свои главные матчи он давно проиграл и теперь все в клубе ждут решений от Флорентино Переса, и они скоро будут - даже не сомневайтесь.

Спасти поединок может только перспектива 7-го места для "Севильи" - от него "Нервион" отделяет всего очко.

Напомним, 7-я команда Ла Лиги в новом сезоне сыграет в Лиге конференций - не самый престижный турнир, но хоть что-то. В то же время если "Севилья" в среду проиграет "Роме" в финале ЛЕ и вдобавок в Ла Лиге займет место ниже 7-го, то останется вообще без еврокубков. Получается, это какая-никакая страховка.

Ухватится ли за нее Хосе Луис Мендилибар? Это покажет игра. Отметим лишь, что два последних матча с "Бетисом" и "Эльче" "Севилья" по разным причинам не выиграла. При этом если смотреть на дистанцию, то с середины марта, когда команду возглавил Мендилибар, "Нервион" проиграл только один матч чемпионата - и это самый крутой спурт в текущем испанском сезоне.

У "Реала" же причин носом рыть газон и вовсе не видно. Команда заканчивает сезон только с Кубком короля - и это, конечно, провал.

Сейчас СМИ активно обсуждают кандидатуры новичков, которые могут пополнить Мадрид - слухи ходят про Белингема, Кейна, Вейгу. Также "Сливочные" были вынуждены заняться антирасистскими мероприятиями из-за травли Винисиуса. Футбол? Он пока на третьем месте.

30 - Karim Benzema has scored 30 or more goals in each of his last three seasons with @realmadriden in all competitions (30 goals in 2022/23), after reaching 30+ goals twice in his previous 11 seasons with Real Madrid (32 in 2011/12 and 30 in 2018/19). Star. pic.twitter.com/iAJ5xJR76N