  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023

Испания
(1 голосов)

День больших прощаний

Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после досрочного оформления чемпионства резко сбавила обороты и проиграла два матча кряду. Конечно, это не беда, но и приятного мало.

Мы не сомневаемся, что завтра, в прощальном матче Серхио Бускетса и Жорди Альбы, а также в последней игре на "Камп Ноу" перед его реконструкцией, каталонцы попытаются победить. Ну, а "Мальорка" попробует их остановить - у нее, на секунду, еще остались шансы на еврокубки.

Содержание

Примера. 37-й тур
28 мая. Барселона. "Камп Ноу"
"Барселона" 20:00 "Мальорка"
Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес
Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости "Барселоны"

Поскольку турнирных задач у каталонцев уже нет, на первый план выходят символичные. Красиво проводить ветеранов Альбу и Бускетса - одна из таких.

В двух предыдущих турах против "Сосьедада" (1:2) и "Вальядолида" (1:3) чемпион слишком много позволял соперникам; игра против мяча хромала на обе ноги. И знаете, что? Наладить ее завтра будет нелегко, ведь Педри и Араухо все еще лечатся. Стало быть, нужно компенсировать это бегом и старанием.

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Узнать больше

У "Барсы" 45 очков в 18 матчах на "Камп Ноу", и она умеет использовать его ширину, как никто другой. Вдобавок "Мальорка" - традиционно удобный для "Кулес" оппонент. Все указывает на победу фаворита, однако есть важное "но"…

Новости "Мальорки"

Хавьер Агирре - один из лучших мастеров защиты в Ла Лиге. Его "Мальорка" пропускает чуть больше гола за матч (40 в 36 турах) и за счет этого давно решила главную задачу - сохранила прописку.

Сейчас на островах думают о большем - до 7-го места, дающего право сыграть в Лиге конференций, осталось лишь 3 очка. Да, "Барса" - гранд, но она провалила два последних тура, и это должно вдохновить "Киноварь" на борьбу.

Игра "Мальорки" проста. У нее многослойная, жесткая защита, а нападение держится на рывках Ндиая и Ли Кан Ина да замыканиях Мурики. Травма Араухо даст косовару некоторую фору на втором этаже; остальных защитников "Барсы" он сомнет. При этом главная забота "Мальорки" на "Камп Ноу" все же не атака, а свободные зоны перед своей штрафной. В предыдущих выездах к "Жироне" (1:2) и "Альмерии" (0:3) закрыть их не удалось.

"Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч

"Барса" выиграла 10 (!) последних матчей против "Мальорки", в том числе одолев "Киноварь" в первом круге текущего чемпионата - 1:0.

Последний успех "Мальорки" с каталонцами датирован аж маем 2009-го - 2:1 с голами Аранго и Клебера Сантаны. Помните еще таких?

Последние матчи "Барселоны"

Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023 - изображение 1

Последние матчи "Мальорки"

Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Барселоны", как уже говорилось, вне игры Рональд Араухо и Педри. В то же время Жюль Кунде возвращается в состав после микротравмы.

У "Мальорки" лечатся защитники Антонио Раильо и Матия Настасич, а также опорный хав Руис де Галларета. Все потери чувствительны, но все-таки решаемы.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо, Альба - Гави, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Дембеле

"Мальорка": Райкович - Хаджикадунич, Вальент, Копете - Маффео, Дани Родригес, Баба, Ли Кан Ин - Кадевере, Мурики, Ндиай

"Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

Favbet
1,33
5,60
10
Узнать больше

"Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

Мы считаем, что двух поражений в статусе чемпиона достаточно, и на "Мальорку" каталонцы выйдут с правильным настроем. Тем более, этот матч реально знаковый - тут и прощание с легендами, и "до свидания" стадиону, который на год уходит на ремонт.

Отсюда и наша ставка - "индивидуальный тотал "Барсы" больше 2,5". БК предлагают это событие с коэффициентами от 2,15 и выше.

По теме
yellow-arrow
Севилья - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.05.2023
yellow-arrow
Реал Мадрид - Райо Вальекано. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.05.2023
yellow-arrow
Вальядолид - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.05.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мальорка Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде