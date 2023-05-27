Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023

"Барселона" после досрочного оформления чемпионства резко сбавила обороты и проиграла два матча кряду. Конечно, это не беда, но и приятного мало.

Мы не сомневаемся, что завтра, в прощальном матче Серхио Бускетса и Жорди Альбы, а также в последней игре на "Камп Ноу" перед его реконструкцией, каталонцы попытаются победить. Ну, а "Мальорка" попробует их остановить - у нее, на секунду, еще остались шансы на еврокубки.

Примера. 37-й тур

28 мая. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" 20:00 "Мальорка"

Арбитр: Хорхе Фигероа Васкес

Трансляция: MEGOGO Футбол 3

Новости "Барселоны"

Поскольку турнирных задач у каталонцев уже нет, на первый план выходят символичные. Красиво проводить ветеранов Альбу и Бускетса - одна из таких.

В двух предыдущих турах против "Сосьедада" (1:2) и "Вальядолида" (1:3) чемпион слишком много позволял соперникам; игра против мяча хромала на обе ноги. И знаете, что? Наладить ее завтра будет нелегко, ведь Педри и Араухо все еще лечатся. Стало быть, нужно компенсировать это бегом и старанием.

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

У "Барсы" 45 очков в 18 матчах на "Камп Ноу", и она умеет использовать его ширину, как никто другой. Вдобавок "Мальорка" - традиционно удобный для "Кулес" оппонент. Все указывает на победу фаворита, однако есть важное "но"…

Новости "Мальорки"

Хавьер Агирре - один из лучших мастеров защиты в Ла Лиге. Его "Мальорка" пропускает чуть больше гола за матч (40 в 36 турах) и за счет этого давно решила главную задачу - сохранила прописку.

Сейчас на островах думают о большем - до 7-го места, дающего право сыграть в Лиге конференций, осталось лишь 3 очка. Да, "Барса" - гранд, но она провалила два последних тура, и это должно вдохновить "Киноварь" на борьбу.

14 - @MuriqiVedat ???????? has scored 14 goals in @LaLigaEn this season. Only Samuel Eto'o (17 in 2003/04) and Dani Güiza (27 in 2007/08) have scored more in a single season in the competition for @RCD_Mallorca ????⚫️ in the 21st century. Header. pic.twitter.com/Ebb5mu1lCV — OptaJose (@OptaJose) May 25, 2023

Игра "Мальорки" проста. У нее многослойная, жесткая защита, а нападение держится на рывках Ндиая и Ли Кан Ина да замыканиях Мурики. Травма Араухо даст косовару некоторую фору на втором этаже; остальных защитников "Барсы" он сомнет. При этом главная забота "Мальорки" на "Камп Ноу" все же не атака, а свободные зоны перед своей штрафной. В предыдущих выездах к "Жироне" (1:2) и "Альмерии" (0:3) закрыть их не удалось.

"Барселона" - "Мальорка": статистика личных встреч

"Барса" выиграла 10 (!) последних матчей против "Мальорки", в том числе одолев "Киноварь" в первом круге текущего чемпионата - 1:0.

Последний успех "Мальорки" с каталонцами датирован аж маем 2009-го - 2:1 с голами Аранго и Клебера Сантаны. Помните еще таких?

Последние матчи "Барселоны"

Последние матчи "Мальорки"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны", как уже говорилось, вне игры Рональд Араухо и Педри. В то же время Жюль Кунде возвращается в состав после микротравмы.

У "Мальорки" лечатся защитники Антонио Раильо и Матия Настасич, а также опорный хав Руис де Галларета. Все потери чувствительны, но все-таки решаемы.

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо, Альба - Гави, Бускетс, де Йонг - Рафинья, Левандовский, Дембеле

"Мальорка": Райкович - Хаджикадунич, Вальент, Копете - Маффео, Дани Родригес, Баба, Ли Кан Ин - Кадевере, Мурики, Ндиай

"Барселона" - "Мальорка": ставки и коэффициенты

"Барселона" - "Мальорка": прогноз от UA-Футбол

Мы считаем, что двух поражений в статусе чемпиона достаточно, и на "Мальорку" каталонцы выйдут с правильным настроем. Тем более, этот матч реально знаковый - тут и прощание с легендами, и "до свидания" стадиону, который на год уходит на ремонт.

Отсюда и наша ставка - "индивидуальный тотал "Барсы" больше 2,5". БК предлагают это событие с коэффициентами от 2,15 и выше.