Барселона - Мальорка. Анонс и прогноз матча Примеры на 28.05.2023

"Барселона" после досрочного оформления чемпионства резко сбавила обороты и проиграла два матча кряду. Конечно, это не беда, но и приятного мало.

Мы не сомневаемся, что завтра, в прощальном матче Серхио Бускетса и Жорди Альбы, а также в последней игре на "Камп Ноу" перед его реконструкцией, каталонцы попытаются победить. Ну, а "Мальорка" попробует их остановить - у нее, на секунду, еще остались шансы на еврокубки.

Поскольку турнирных задач у каталонцев уже нет, на первый план выходят символичные. Красиво проводить ветеранов Альбу и Бускетса - одна из таких.

В двух предыдущих турах против "Сосьедада" (1:2) и "Вальядолида" (1:3) чемпион слишком много позволял соперникам; игра против мяча хромала на обе ноги. И знаете, что? Наладить ее завтра будет нелегко, ведь Педри и Араухо все еще лечатся. Стало быть, нужно компенсировать это бегом и старанием.

У "Барсы" 45 очков в 18 матчах на "Камп Ноу", и она умеет использовать его ширину, как никто другой. Вдобавок "Мальорка" - традиционно удобный для "Кулес" оппонент. Все указывает на победу фаворита, однако есть важное "но"…

Хавьер Агирре - один из лучших мастеров защиты в Ла Лиге. Его "Мальорка" пропускает чуть больше гола за матч (40 в 36 турах) и за счет этого давно решила главную задачу - сохранила прописку.

Сейчас на островах думают о большем - до 7-го места, дающего право сыграть в Лиге конференций, осталось лишь 3 очка. Да, "Барса" - гранд, но она провалила два последних тура, и это должно вдохновить "Киноварь" на борьбу.

14 - @MuriqiVedat ???????? has scored 14 goals in @LaLigaEn this season. Only Samuel Eto'o (17 in 2003/04) and Dani Güiza (27 in 2007/08) have scored more in a single season in the competition for @RCD_Mallorca ????⚫️ in the 21st century. Header. pic.twitter.com/Ebb5mu1lCV