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Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023

Испания
(1 голосов)

Последний шанс для басков

Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" заканчивает неудачный для себя сезон матчем против "Атлетика", который еще имеет шанс вырвать путевку в еврокубки.

Все, что надо баскам - это победить Мадрид и надеяться, что "Осасуна" в параллельном матче не одолеет "Жирону". Скажете, невероятный сценарий? А мы ответим, что это последний матч сезона, силы экономить не на что, и эта игра может превзойти ваши ожидания.

Содержание

Примера. 38-й тур
4 июня. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 19:30 "Атлетик"
Арбитр: Исидро Диас де Мера Эскудерос
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

У Мадрида впереди тяжелое лето. Уже известно, что уйдет Марко Асенсио; все больше слухов крутится и вокруг Бензема. И это точно не финал, будет много новичков.

В каком-то смысле этот матч - прощальная гастроль команды Карло Анчелотти, которая на сумасшедшем характере выиграла ЛЧ-2022. Тогда был их пик; сейчас команда на спаде, отсюда и 7 выездных поражений в Ла Лиге, подаривших титул "Барселоне". Дома результаты лучше, да, но если обобщить - в 9 из 10 последних матчей "Реал" пропускал.

Думаете, Мадрид сдержит сверхмотивированных басков? Мы так не думаем. А вот перестрелять их он в силах - тем более, после травмы вернулся Винисиус. Если все пойдет так, нас ждет шоу.

Новости "Атлетика"

У "Атлетика" нету выбора - ему надо победа, чтобы цепляться за еврокубки. Клуб не играл там с 2018 года.

По правде, баски не заслужили Лигу конференций. 6 поражений и 1 ничья на финише - это удручающий уровень концентрации. Нико Уильямс не выдержал - это понятно. Но Иньяки? Сансет? Беренгер? Ветераны Муньяин и Рауль Гарсия? Сдулись все сразу, и это еще повезло, что конкуренты не феерят, иначе в Мадрид "Атлетик" ехал бы на экскурсию.

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Победа над "Реалом" - вот что может перевернуть доску. Способны ли баски на нее? Да, но нужна идеальная игра от всех. То, что ее не было в последних турах, еще ничего не значит - игроки для таких побед у "Атлетика" есть, и тренер тоже. Эрнесто Вальверде - это вам не зеленый пацан. Но, повторимся, нужна концентрация, которую баски не показывали с середины апреля, когда побили "Ла Реал" (2:0).

"Реал" - "Атлетик": статистика личных встреч

За последние три года "Атлетик" дважды бил "Реал" в кубковых турнирах, но в Ла Лиге - без шансов. Здесь у Мадрида серия из шести подряд побед.

Последний успех Бильбао на поле "Реала" датирован аж 2005 годом - вот каков масштаб задачи перед ребятами Вальверде.

Последние матчи "Реала"

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Последние матчи "Атлетика"

Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

У "Реала" потерь нет и, думается, мы увидим в старте всех сильнейших - почему бы не порадовать публику напоследок?

Ну, а у "Атлетика" вне заявки из-за травм основная пара центрбеков Йерай - Иньиго Мартинес, а также важный волнорез Дани Гарсия.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Алаба - Модрич, Чуамени, Кроос - Родриго, Бензема, Винисиус

"Атлетик": Агирресабала - де Маркос, Вивиан, Паредес, Берчиче - Саррага, Весга - Нико Уильямс, Сансет, Беренгер - Уильямс

"Реал" - "Атлетик": ставки и коэффициенты

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3,95
4,15
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"Реал" - "Атлетик": прогноз от UA-Футбол

Баскам забивать жизненно необходимо, а "Реалу" в принципе дома голы даются легко. Да и потом - какой смысл закрываться? Наша ставка - обе забьют. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,6 и выше.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал (Мадрид) Прогнозы
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.06.2023 в 20:00
Кого эта мадридская помойка интересует? Там женская команда Барса выиграла ЛЧ !!! Вот это супер , поздравляю
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