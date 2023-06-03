Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023

"Сельта" на финише чемпионата неожиданно оказалась перед лицом вылета, но спасение еще доступно - надо только обыграть немотивированный и, вероятно, неосновной состав "Барселоны". Задача для аутсайдера не из легких, но выбора уже нет - "Вальядолид" поджимает, и если он обыграет "Хетафе", то…

Примера. 38-й тур

4 июня. Виго. "Балаидос"

"Сельта" 22:00 "Барселона"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Сельты"

"Сельта" провела в Ла Лиге 11 последних сезонов, и это ее выручает, ведь элита означает деньги, которых у клуба мало. Вылетать "Кельтам" нельзя - можно долго не вернуться.

Тем не менее, команда провела последние месяцы отвратительно. 1 победа в 10 последних турах - что это? Габри Вейга не выдержал всю дистанцию в свой первый взрослый сезон, а Яго Аспас не вовремя повредил ногу - вот главные причины кризиса.

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Пишут, что Яго еще не совсем готов, но выбора нет - на "Барсу" капитан выйдет в основе. Также выйдут Вейга, Карлес Перес, Галан - пусть они устали, но лавки нет, поэтому каждый должен выжать из себя максимум. Только так "Сельта" решит свою судьбу сама. Даже ничья ей ничего не гарантирует - она лишь добавит вариантов. Нужна победа.

Новости "Барселоны"

У "Барсы" уже нет никакой мотивации. Команда оформила чемпионство еще 14 мая, а в прошлом туре проводила своих легенд Серхио Бускетса и Жорди Альбу. В Виго оба даже не поехали.

Проводы Альбы и Буси удались - неделю назад каталонцы разбили "Мальорку" 3:0. А вот перед этим они проиграли "Реалу Сосьедад" (1:2) и "Вальядолиду" (1:3), что должно дать "Сельте" надежду. Без мотивации удивительная статистика тер Штегена с 26 "сухарями" - это просто цифры, не относящиеся к теме.

458 - Players with most appearances in @FCBarcelona's history:



778 - Lionel Messi

767 - Xavi Hernández

721 - SERGIO BUSQUETS

674 - Andrés Iniesta

616 - Gerard Piqué

593 - Carles Puyol

549 - Migueli

535 - Víctor Valdés

458 - JORDI ALBA

450 - Carles Rexach



Farewell. ???? pic.twitter.com/JLYJO49efE — OptaJose (@OptaJose) May 25, 2023

Хави взял в Виго много молодежи - вероятно, кто-то выйдет в старте. Да и вообще отношение "Барсы" к матчу увидим по составу. Левандовский выйдет - он одержим голами. Однако надо увидеть конфигурацию полузащиты и обороны. Даже немотивированная основа чемпиона может победить "Сельту", но если выйдут дублеры, игра пойдет совсем по-другому.

"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч

"Сельта" проиграла "Барсе" в первом круге 0:1, но "Камп Ноу" это "Камп Ноу". В то же время на "Балаидосе" каталонцы торжествовали только 5 раз в 11 последних матчах, и это придает галисийцам смелости.

Последние матчи "Сельты"

Последние матчи "Барселоны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Барселоны" помимо уходящих звезд Бускетса и Альбы вне заявки травмированные Педри и Бальде. В сумме это создает огромные бреши в центре поля и слева в обороне.

У "Сельты", в свою очередь, травмирован опорник Фран Бельтран, и это тоже болезненная потеря.

"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес, Тапиа, Вейга, Серви - Аспас, Сеферович

"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо - де Йонг, Кессье, Гави - Дембеле, Левандовский, Фати

"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты

"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

У каталонцев нет причин сильно упорствовать, а у "Кельтов" есть, и еще это очень неудобное поле для "Барсы". Рискнем предположить, что "Сельта" как минимум не проиграет, и выберем ставку 1Х - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.