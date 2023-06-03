Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023
Карты в руки "Кельтам"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Сельта" на финише чемпионата неожиданно оказалась перед лицом вылета, но спасение еще доступно - надо только обыграть немотивированный и, вероятно, неосновной состав "Барселоны". Задача для аутсайдера не из легких, но выбора уже нет - "Вальядолид" поджимает, и если он обыграет "Хетафе", то…
Примера. 38-й тур
4 июня. Виго. "Балаидос"
"Сельта" 22:00 "Барселона"
Арбитр: Хуан Пулидо Сантана
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Сельты"
"Сельта" провела в Ла Лиге 11 последних сезонов, и это ее выручает, ведь элита означает деньги, которых у клуба мало. Вылетать "Кельтам" нельзя - можно долго не вернуться.
Тем не менее, команда провела последние месяцы отвратительно. 1 победа в 10 последних турах - что это? Габри Вейга не выдержал всю дистанцию в свой первый взрослый сезон, а Яго Аспас не вовремя повредил ногу - вот главные причины кризиса.
Пишут, что Яго еще не совсем готов, но выбора нет - на "Барсу" капитан выйдет в основе. Также выйдут Вейга, Карлес Перес, Галан - пусть они устали, но лавки нет, поэтому каждый должен выжать из себя максимум. Только так "Сельта" решит свою судьбу сама. Даже ничья ей ничего не гарантирует - она лишь добавит вариантов. Нужна победа.
Новости "Барселоны"
У "Барсы" уже нет никакой мотивации. Команда оформила чемпионство еще 14 мая, а в прошлом туре проводила своих легенд Серхио Бускетса и Жорди Альбу. В Виго оба даже не поехали.
Проводы Альбы и Буси удались - неделю назад каталонцы разбили "Мальорку" 3:0. А вот перед этим они проиграли "Реалу Сосьедад" (1:2) и "Вальядолиду" (1:3), что должно дать "Сельте" надежду. Без мотивации удивительная статистика тер Штегена с 26 "сухарями" - это просто цифры, не относящиеся к теме.
458 - Players with most appearances in @FCBarcelona's history:— OptaJose (@OptaJose) May 25, 2023
778 - Lionel Messi
767 - Xavi Hernández
721 - SERGIO BUSQUETS
674 - Andrés Iniesta
616 - Gerard Piqué
593 - Carles Puyol
549 - Migueli
535 - Víctor Valdés
458 - JORDI ALBA
450 - Carles Rexach
Farewell. ???? pic.twitter.com/JLYJO49efE
Хави взял в Виго много молодежи - вероятно, кто-то выйдет в старте. Да и вообще отношение "Барсы" к матчу увидим по составу. Левандовский выйдет - он одержим голами. Однако надо увидеть конфигурацию полузащиты и обороны. Даже немотивированная основа чемпиона может победить "Сельту", но если выйдут дублеры, игра пойдет совсем по-другому.
"Сельта" - "Барселона": статистика личных встреч
"Сельта" проиграла "Барсе" в первом круге 0:1, но "Камп Ноу" это "Камп Ноу". В то же время на "Балаидосе" каталонцы торжествовали только 5 раз в 11 последних матчах, и это придает галисийцам смелости.
Последние матчи "Сельты"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барселоны" помимо уходящих звезд Бускетса и Альбы вне заявки травмированные Педри и Бальде. В сумме это создает огромные бреши в центре поля и слева в обороне.
У "Сельты", в свою очередь, травмирован опорник Фран Бельтран, и это тоже болезненная потеря.
"Сельта": Вильяр - Мингеса, Айду, Нуньес, Галан - Карлес Перес, Тапиа, Вейга, Серви - Аспас, Сеферович
"Барселона": тер Штеген - Роберто, Кунде, Кристенсен, Маркос Алонсо - де Йонг, Кессье, Гави - Дембеле, Левандовский, Фати
"Сельта" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Сельта" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
У каталонцев нет причин сильно упорствовать, а у "Кельтов" есть, и еще это очень неудобное поле для "Барсы". Рискнем предположить, что "Сельта" как минимум не проиграет, и выберем ставку 1Х - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.
Популярное сейчас
- Официально: Лионель Месси покинул Пари Сен-Жермен
- На 13-й секунде! Гюндоган забил самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии
- Ребров: 6-го июня я буду в Киеве. Я надеюсь, мы подпишем контракт со сборной Украины
- Реал - Атлетик. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Цитаишвили и его девушка сыграли свадьбу. Среди гостей были Тина Кароль и даже Ордец. ФОТО