Сельта - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 4.06.2023

"Сельта" на финише чемпионата неожиданно оказалась перед лицом вылета, но спасение еще доступно - надо только обыграть немотивированный и, вероятно, неосновной состав "Барселоны". Задача для аутсайдера не из легких, но выбора уже нет - "Вальядолид" поджимает, и если он обыграет "Хетафе", то…

"Сельта" провела в Ла Лиге 11 последних сезонов, и это ее выручает, ведь элита означает деньги, которых у клуба мало. Вылетать "Кельтам" нельзя - можно долго не вернуться.

Тем не менее, команда провела последние месяцы отвратительно. 1 победа в 10 последних турах - что это? Габри Вейга не выдержал всю дистанцию в свой первый взрослый сезон, а Яго Аспас не вовремя повредил ногу - вот главные причины кризиса.

Пишут, что Яго еще не совсем готов, но выбора нет - на "Барсу" капитан выйдет в основе. Также выйдут Вейга, Карлес Перес, Галан - пусть они устали, но лавки нет, поэтому каждый должен выжать из себя максимум. Только так "Сельта" решит свою судьбу сама. Даже ничья ей ничего не гарантирует - она лишь добавит вариантов. Нужна победа.

У "Барсы" уже нет никакой мотивации. Команда оформила чемпионство еще 14 мая, а в прошлом туре проводила своих легенд Серхио Бускетса и Жорди Альбу. В Виго оба даже не поехали.

Проводы Альбы и Буси удались - неделю назад каталонцы разбили "Мальорку" 3:0. А вот перед этим они проиграли "Реалу Сосьедад" (1:2) и "Вальядолиду" (1:3), что должно дать "Сельте" надежду. Без мотивации удивительная статистика тер Штегена с 26 "сухарями" - это просто цифры, не относящиеся к теме.

458 - Players with most appearances in @FCBarcelona's history:



778 - Lionel Messi

767 - Xavi Hernández

721 - SERGIO BUSQUETS

674 - Andrés Iniesta

616 - Gerard Piqué

593 - Carles Puyol

549 - Migueli

535 - Víctor Valdés

458 - JORDI ALBA

450 - Carles Rexach



Farewell. ???? pic.twitter.com/JLYJO49efE