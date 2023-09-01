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Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023

Испания
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Первый матч на "Бернабеу"

Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" после трех выездных побед на старте чемпионата наконец сыграет дома. Строители, занимающиеся реконструкцией "Сантьяго Бернабеу", дали на это добро.

В остальном - это типичный матч лидера против середняка. "Хетафе" приедет в Мадрид обороняться; задачей "Реала" будет пробить "автобус". Все, как всегда.

Содержание

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Смотрите матч Примеры Реал Мадрид - Хетафе
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Примера. 4-й тур
2 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 17:15 "Хетафе"
Арбитр: Марио Мелеро Лопес
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" на старте сезона выиграл у "Атлетика" (2:0), "Альмерии" (3:1) и "Сельты" (1:0), но последний успех омрачила травма Винисиуса - его мы увидим ближе к октябрю.

Главный герой августа в Ла Лиге - Джуд Беллингем. Молодой англичанин забил уже 4 мяча, демонстрируя голевое чутье и реализацию. Его стараниями про Модрича в "Реале" вспоминают все реже. При этом кроме Вини сейчас лечатся Куртуа, Милитао, Гюлер, Себальос, Менди, так что негатива тоже хватает.

Против "Хета" Мадриду главное не тормозить; соперник приедет упираться и затягивать время - стало быть, темп надо наоборот поднимать. Для этого на поле выйдет молодой состав. Лунин или Кепа? Конечно, Кепа - и так будет весь сезон. Хоселу или Браим? Скорее, Хоселу. В Виго он хоть и не впечатлил, но сделал результативную скидку.

Новости "Хетафе"

У "Хетафе" на старте сезона, скорее, удачные результаты. Ничья с "Барселоной" (0:0) - это вообще круто. С другой стороны, единственный выезд - в "Жирону" - завершился катастрофой (0:3).

Пожалуй, самая важная проблема "Хета" - отсутствие нападения. Команда в трех турах забила только раз - с пенальти "Алавесу". В то же время с игры в отсутствие Энеса Унала забивать некому. Борха Майораль разочаровывает; не показывает ничего и новичок Чоко Лосано.

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Учитывая, что "Реал" в среднем забивает два гола за матч, шансы синих на успех невысоки. Главная надежда - что сам Мадрид не перестроится на игру без Винисиуса. Ну, а сами гости будут парковать "автобус". Ничего другого эта команда против лидеров не умеет.

"Реал" - "Хетафе": статистика личных встреч

"Реал" выиграл 4 из 6 матчей с "Хетафе", начиная с 2021 года. Последняя осечка была в январе 2022-го на "Колизее" (0:1).

В то же время в прошлом сезоне "Хета" дважды дал бой Мадриду, но оба раза проиграл по 0:1.

Последние матчи "Реала"

Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023 - изображение 4

Последние матчи "Хетафе"

Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

О потерях "Реала" мы уже говорили. Что же касается "Хетафе", то здесь главная потеря - бомбардир и лидер атак Энес Унал. Кроме него лечатся центрхавы Луис Милья и Мауро Арамбарри, а также правый бек Хосе Анхель Кармона.

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Хоселу, Родриго

"Хетафе": Сория - Суарес, Дуарте, Митрович, Альварес - Иглесиас, Максимович, Даконам, Мата - Майораль, Латаса

"Реал" - "Хетафе": ставки и коэффициенты

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5,10
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5,20
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"Реал" - "Хетафе": прогноз от UA-Футбол

Как уже говорилось, "Хетафе" забил 1 гол в 3 стартовых турах и едет в Мадрид отбиваться. "Реал" же сыграет без Винисиуса.

В такой ситуации рискнем поставить на "низ" и выберем ставку ТМ 2,5 - БК предлагают ее с коэффициентами от 1,95 и выше.

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