Реал Мадрид - Хетафе. Анонс и прогноз матча Примеры на 02.09.2023

"Реал" после трех выездных побед на старте чемпионата наконец сыграет дома. Строители, занимающиеся реконструкцией "Сантьяго Бернабеу", дали на это добро.

В остальном - это типичный матч лидера против середняка. "Хетафе" приедет в Мадрид обороняться; задачей "Реала" будет пробить "автобус". Все, как всегда.

"Реал" на старте сезона выиграл у "Атлетика" (2:0), "Альмерии" (3:1) и "Сельты" (1:0), но последний успех омрачила травма Винисиуса - его мы увидим ближе к октябрю.

Главный герой августа в Ла Лиге - Джуд Беллингем. Молодой англичанин забил уже 4 мяча, демонстрируя голевое чутье и реализацию. Его стараниями про Модрича в "Реале" вспоминают все реже. При этом кроме Вини сейчас лечатся Куртуа, Милитао, Гюлер, Себальос, Менди, так что негатива тоже хватает.

5 - No player has been directly involved in more goals than @realmadriden's Jude Bellingham ???????????????????????????? in Europe's big five leagues this season (5, 4 goals and 1 assist, level with Takumi Minamino ????????, 3 goals and 2 assists). Shocking. pic.twitter.com/Da8k1XfNT7