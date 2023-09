Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023

"Барселона" после героичного камбэка в прошлом туре с "Сельтой" едет в гости к кризисной "Мальорке", набравшей 5 очков в 6 турах. Будет ли чемпиону легко? Скорее всего, нет. Возьмет ли он свое? Скорее всего, да.

"Мальорка" в текущем сезоне победила только "Сельту" в Виго (1:0), да и то во многом случайно. Еще в актив можно занести 0:0 с Бильбао. Остальное - плохо.

В субботу "Киноварь" так съездила в гости к "Жироне", что уже в начале второго тайма пропустила пять раз (3:5). Тренер Хавьер Агирре еще в кресле, но его позиции шатки. В прошлом сезоне его "автобус" работал, но стоило продать Ли Кан Ина, как у "Мальорки" исчезла контригра, а без нее очки не даются.

Тактика "Киновари" на "Барсу" понятна задолго до выхода команд на поле - прессинг, глубокая защита, навесы на Мурики. Так с каталонцами играют почти все в Ла Лиге, да и Европе тоже. Другое дело - качество исполнения. Сдержит ли Левандовского оборона, не сдержавшая Довбика?

У "Барсы" после стартовой ничьи с "Хетафе" (0:0) шесть побед кряду во всех турнирах, и она возглавляет таблицу Ла Лиги.

На прошлой неделе команда Хави сперва вынесла "Бетис" (5:0) и "Антверпен" (5:0), после чего выдала странную игру с "Сельтой" (3:2). Вплоть до 80-й минуте "Барса" валяла дурака и проигрывала 0:2, после чего проснулась, забила трижды и победила. Феликс, Канселу и Левандовский - герои; тер Штеген - привычно монстр. И все-таки есть вопрос - что это было?

50 - Managers who needed fewest games to reach 50 @LaLiga wins with @FCBarcelona:



63 - Luis Enrique

67 - Pep Guardiola

68 - Helenio Herrera

69 - Ernesto Valverde

70 - XAVI HERNÁNDEZ



Masters. ????❤️ pic.twitter.com/3fq2DEXGF0