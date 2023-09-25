  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Испания
  4. Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023

Испания
(1 голосов)

Каталонцы против удобного оппонента

Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" после героичного камбэка в прошлом туре с "Сельтой" едет в гости к кризисной "Мальорке", набравшей 5 очков в 6 турах. Будет ли чемпиону легко? Скорее всего, нет. Возьмет ли он свое? Скорее всего, да.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Мальорка - Барселона
Смотреть трансляцию

Примера. 7-й тур
26 сентября. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Мальорки"

"Мальорка" в текущем сезоне победила только "Сельту" в Виго (1:0), да и то во многом случайно. Еще в актив можно занести 0:0 с Бильбао. Остальное - плохо.

В субботу "Киноварь" так съездила в гости к "Жироне", что уже в начале второго тайма пропустила пять раз (3:5). Тренер Хавьер Агирре еще в кресле, но его позиции шатки. В прошлом сезоне его "автобус" работал, но стоило продать Ли Кан Ина, как у "Мальорки" исчезла контригра, а без нее очки не даются.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше

Тактика "Киновари" на "Барсу" понятна задолго до выхода команд на поле - прессинг, глубокая защита, навесы на Мурики. Так с каталонцами играют почти все в Ла Лиге, да и Европе тоже. Другое дело - качество исполнения. Сдержит ли Левандовского оборона, не сдержавшая Довбика?

Новости "Барселоны"

У "Барсы" после стартовой ничьи с "Хетафе" (0:0) шесть побед кряду во всех турнирах, и она возглавляет таблицу Ла Лиги.

На прошлой неделе команда Хави сперва вынесла "Бетис" (5:0) и "Антверпен" (5:0), после чего выдала странную игру с "Сельтой" (3:2). Вплоть до 80-й минуте "Барса" валяла дурака и проигрывала 0:2, после чего проснулась, забила трижды и победила. Феликс, Канселу и Левандовский - герои; тер Штеген - привычно монстр. И все-таки есть вопрос - что это было?

Ответит на это лишь игра с "Мальоркой". Если "Барса" снова будет ходить пешком больше тайма - значит, где-то просели физически. Ну, а если нет, то "Киновари" не позавидуешь.

"Мальорка" - "Барселона": статистика личных встреч

Еще один аргумент в пользу каталонцев - они обожают играть с "Мальоркой". Например, в прошлом сезоне "Барса" победила 1:0 в гостях и 3:0 дома.

Последний раз "Киновари" удалось сдержать чемпиона в октябре 2010-го (1:1). С тех пор - 11 подряд побед "Барселоны".

Последние матчи "Мальорки"

Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023 - изображение 4

Последние матчи "Барселоны"

Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У "Барселоны" возвращается в строй лидер обороны Рональд Араухо - вероятно, он заменит провалившегося с "Сельтой" Кристенсена. При этом вне игры остаются ключевые хавбеки Педри и Френки де Йонг.

У "Мальорки" травмированы капитан-стоппер Антонио Раильо и опорник Омар Маскарель.

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Настасич, Копете, Лато - Дани Родригес, Морланес, Саму Кошта, Абдон - Мурики

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Гюндоган, Ромеу, Гави - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс

"Мальорка" - "Барселона": ставки и коэффициенты

Favbet
6,40
4,30
1,57
Узнать больше

"Мальорка" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол

Слишком слабо выглядит "Мальорка" на старте сезона и слишком удручающая у нее статистика матчей с "Барсой", чтобы поверить в успех островитян.

Наша ставка - на победу чемпиона. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.

По теме
yellow-arrow
Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2023
yellow-arrow
Барселона - Сельта. Анонс и прогноз матча Примеры на 23.09.2023
yellow-arrow
Реал Мадрид - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Примеры на 17.09.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Мальорка Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде