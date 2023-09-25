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Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023
Каталонцы против удобного оппонента
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joan Valls/Urbanandsport /NurPhoto
"Барселона" после героичного камбэка в прошлом туре с "Сельтой" едет в гости к кризисной "Мальорке", набравшей 5 очков в 6 турах. Будет ли чемпиону легко? Скорее всего, нет. Возьмет ли он свое? Скорее всего, да.
Дивіться матч Прімери Мальорка - Барселона
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Примера. 7-й тур
26 сентября. Пальма. "Сон Моиш"
"Мальорка" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Алехандро Муньис Руис
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости "Мальорки"
"Мальорка" в текущем сезоне победила только "Сельту" в Виго (1:0), да и то во многом случайно. Еще в актив можно занести 0:0 с Бильбао. Остальное - плохо.
В субботу "Киноварь" так съездила в гости к "Жироне", что уже в начале второго тайма пропустила пять раз (3:5). Тренер Хавьер Агирре еще в кресле, но его позиции шатки. В прошлом сезоне его "автобус" работал, но стоило продать Ли Кан Ина, как у "Мальорки" исчезла контригра, а без нее очки не даются.
Тактика "Киновари" на "Барсу" понятна задолго до выхода команд на поле - прессинг, глубокая защита, навесы на Мурики. Так с каталонцами играют почти все в Ла Лиге, да и Европе тоже. Другое дело - качество исполнения. Сдержит ли Левандовского оборона, не сдержавшая Довбика?
Новости "Барселоны"
У "Барсы" после стартовой ничьи с "Хетафе" (0:0) шесть побед кряду во всех турнирах, и она возглавляет таблицу Ла Лиги.
На прошлой неделе команда Хави сперва вынесла "Бетис" (5:0) и "Антверпен" (5:0), после чего выдала странную игру с "Сельтой" (3:2). Вплоть до 80-й минуте "Барса" валяла дурака и проигрывала 0:2, после чего проснулась, забила трижды и победила. Феликс, Канселу и Левандовский - герои; тер Штеген - привычно монстр. И все-таки есть вопрос - что это было?
50 - Managers who needed fewest games to reach 50 @LaLiga wins with @FCBarcelona:— OptaJose (@OptaJose) September 23, 2023
63 - Luis Enrique
67 - Pep Guardiola
68 - Helenio Herrera
69 - Ernesto Valverde
70 - XAVI HERNÁNDEZ
Masters. ????❤️ pic.twitter.com/3fq2DEXGF0
Ответит на это лишь игра с "Мальоркой". Если "Барса" снова будет ходить пешком больше тайма - значит, где-то просели физически. Ну, а если нет, то "Киновари" не позавидуешь.
"Мальорка" - "Барселона": статистика личных встреч
Еще один аргумент в пользу каталонцев - они обожают играть с "Мальоркой". Например, в прошлом сезоне "Барса" победила 1:0 в гостях и 3:0 дома.
Последний раз "Киновари" удалось сдержать чемпиона в октябре 2010-го (1:1). С тех пор - 11 подряд побед "Барселоны".
Последние матчи "Мальорки"
Последние матчи "Барселоны"
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
У "Барселоны" возвращается в строй лидер обороны Рональд Араухо - вероятно, он заменит провалившегося с "Сельтой" Кристенсена. При этом вне игры остаются ключевые хавбеки Педри и Френки де Йонг.
У "Мальорки" травмированы капитан-стоппер Антонио Раильо и опорник Омар Маскарель.
"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Настасич, Копете, Лато - Дани Родригес, Морланес, Саму Кошта, Абдон - Мурики
"Барселона": тер Штеген - Канселу, Кунде, Араухо, Бальде - Гюндоган, Ромеу, Гави - Рафинья, Левандовский, Жоау Феликс
"Мальорка" - "Барселона": ставки и коэффициенты
"Мальорка" - "Барселона": прогноз от UA-Футбол
Слишком слабо выглядит "Мальорка" на старте сезона и слишком удручающая у нее статистика матчей с "Барсой", чтобы поверить в успех островитян.
Наша ставка - на победу чемпиона. БК предлагают ее с коэффициентами от 1,55 и выше.
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