Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.09.2023

"Реал" после провального Дерби Мадриленьо сыграет с новичком элиты, и это удобный шанс для "Сливочных" подправить себе настроение. "Лас-Пальмас" очень старателен, но ему не хватило денег собрать сильный состав. Тем временем у "Реала" возвращается после травмы Винисиус Жуниор.

"Реал" выдал идеальный старт с шестью кряду победами разного качества, после чего абсолютно справедливо проиграл дерби "Атлетико" (1:3).

"Матрасники" переиграли "Сливочных" на флангах; Мората уделал Алабу в штрафной; также "Атлетико" удалось полностью нейтрализовать Джуда Беллингема, который до этого имел 6 голов в 6 матчах. Мастер-класс от Симеоне, не иначе. Но Анчелотти били сто раз, и он всегда поднимался.

4 - #RealMadrid's Rodrygo has scored just one goal from 25 shots in @LaLiga. With a shot conversion rate of 4%, he has the third lowest tally in Europe's top five leagues after Marcus Rashford and Eberechi Eze among the players with at least 1 goal (3.9% both - 1/26). Wet. pic.twitter.com/ZlY8HasVQU