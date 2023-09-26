Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.09.2023

"Реал" после провального Дерби Мадриленьо сыграет с новичком элиты, и это удобный шанс для "Сливочных" подправить себе настроение. "Лас-Пальмас" очень старателен, но ему не хватило денег собрать сильный состав. Тем временем у "Реала" возвращается после травмы Винисиус Жуниор.

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Примера. 8-й тур

27 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 20:00 "Лас-Пальмас"

Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" выдал идеальный старт с шестью кряду победами разного качества, после чего абсолютно справедливо проиграл дерби "Атлетико" (1:3).

"Матрасники" переиграли "Сливочных" на флангах; Мората уделал Алабу в штрафной; также "Атлетико" удалось полностью нейтрализовать Джуда Беллингема, который до этого имел 6 голов в 6 матчах. Мастер-класс от Симеоне, не иначе. Но Анчелотти били сто раз, и он всегда поднимался.

4 - #RealMadrid's Rodrygo has scored just one goal from 25 shots in @LaLiga. With a shot conversion rate of 4%, he has the third lowest tally in Europe's top five leagues after Marcus Rashford and Eberechi Eze among the players with at least 1 goal (3.9% both - 1/26). Wet. pic.twitter.com/ZlY8HasVQU — OptaJose (@OptaJose) September 25, 2023

Мы не верим, что "Реал" выйдет на "Лас-Пальмас" прибитым неудачей; наоборот - он будет злым и голодным. Винисиус выздоровел, и это поможет наладить атаку. Возвращение Карвахаля означает, что справа проходной двор закончен. Ну, и не забываем, что это "Сантьяго Бернабеу", где у "Реала" всего два поражения за год.

"Новости "Лас-Пальмаса"

"Лас-Пальмас" на выходных впервые победил после возвращения в элиту - помог дальний удар опорника Кириана Родригеса в добавленное время (1:0).

Что надо знать про островитян? С подачи каталонца Гарсии Пимьенты они пытаются играть с мячом, но делают это максимально стерильно. В шести турах у "Лас-Пальмаса" 2 забитых гола и 4 пропущенных, что делает его одновременно лучшей обороной и худшей атакой лиги.

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Может ли такая команда дать бой "Реалу"? Скорее нет, чем да. На "Бернабеу" мало дисциплины - нужен еще класс, а с этим у "Лас-Пальмаса" туго. Его самый именитый форвард, на секунду, Мунир, а лучший стоппер Мика Мармоль пропустит игру из-за дисквалификации.

"Реал" - "Лас-Пальмас": статистика личных встреч

Команды последний раз встречались в сезоне-2017/18, и тогда "Реал" дважды комфортно победил - 3:0 дома и 3:0 на выезде.

При этом шестью месяцами ранее - в марте 2017-го - "Лас-Пальмасу" сенсационно удалось зацепиться за ничью на "Бернабеу" (3:3). Одним из героев той встречи был Хонатан Виера, нынешний капитан островитян.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Лас-Пальмаса"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" возвращаются в заявку Винисиус и Карвахаль, а это означает, что в лазарете остались только "долгосрочные" клиенты - Куртуа, Милитао и Гюлер.

У "Лас-Пальмаса" из-за удаления в прошлом туре матч пропустит защитник Мармоль. Кроме него травмирован хавбек Бенито Рамирес, а экс-форвард "Барсы" Сандро под вопросом.

"Реал": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Фран Гарсия - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Алекс Суарес, Коко, Серхи Кардона - Пехиньо, Кириан Родригес, Перроне, Луаодис, Виера - Каба

"Реал" - "Лас-Пальмас": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Лас-Пальмас": прогноз от UA-Футбол

"Лас-Пальмас" в шести турах до этого один раз забил с пенальти и еще раз - шальным дальним ударом на 93-й минуте, а тут вдруг разродится голами на "Бернабеу"? Нет, не верим.

Наша ставка - на "индивидуальный тотал "Лас-Пальмаса" меньше 0,5" - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,9 и выше.