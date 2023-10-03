Наполи - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 3.10.2023

В первом туре "Реал" еле дожал "Унион" (1:0), а "Наполи" переиграл "Брагу" после ее автогола на последних минутах (2:1). Очень похожие победы, но при этом сами команды друг на друга не похожи вообще. "Наполи" - это нерв, кураж; "Реал" - уверенность и класс. Тем интереснее будет смотреть их очную встречу.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Ліги чемпіонів Наполі - Реал Мадрид Смотреть трансляцию

Лига чемпионов. Группа С. 2-й тур

3 октября. Неаполь. "Диего Марадона"

"Наполи" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Наполи"

"Наполи" не совсем хорошо начал сезон, но 4:1 над "Удинезе" и 4:0 над "Лечче" дали понять, что мини-кризис закончен.

Снова помогает Хвича Кварацхелия, но еще больше радует Виктор Осимхен, наколотивший 5 голов в 7 турах Серии А. Недавно нигериец поскандалил с клубом, но конфликт быстро замяли, и это главное. У "Наполи" лишь 3 "сухаря" из 8 в этом сезоне. Два основных центрбека Ррахмани и Жуан Жезус травмированы. "Партенопеи" нужны голы, иначе - фиаско.

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"Реал", не "Реал" - неважно. "Наполи" будет играть первым номером. На "Диего Марадона" команда проиграла всего три раза в 2023 году; в последних 6 домашних матчах - 5 побед. От этого надо отталкиваться.

Новости "Реала"

Если "Наполи" постепенно вкатывался в сезон, то "Реал" со старта побеждает всех. Например, в субботу была деклассирована сенсация Ла Лиги - "Жирона" (3:0).

При этом, конечно, "Реал" не безгрешен. Многие его победы, как над "Унионом", были выстраданы, и будь соперник чуть класснее, все могло пойти иначе. Как именно - показал "Атлетико" (1:3), который в дерби уничтожил "Сливочных" на флангах и в их собственной штрафной. Фактически Мората выиграл там больше борьбы, чем Алаба.

У "Наполи" есть форвард сильнее Мораты, да и его фланги не слабее, чем у "Матрасников". Конечно, "Реал" это знает. Он будет осторожен и экономен в атакующей работе. Беллингем, Винисиус и Карвахаль - вот кого "Наполи" стоит опасаться наибольше. При этом не забываем - каким бы сильным ни был "Реал", на выезде в ЛЧ он выиграл лишь 7 из 23 последних матчей, и еще 8 проиграл.

"Наполи" - "Реал Мадрид": статистика личных встреч

Ранее команды встречались только раз - в 1/8 финала ЛЧ-2016/17, и там "Реал" дважды победил с одинаковым счетом 3:1. Борьбы как таковой не вышло.

Последние матчи "Наполи"

Последние матчи "Реала"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Наполи" самые болезненные потери в защите - это уже упомянутые Жуан Жезус и Амир Ррахмани.

В свою очередь "Реал" сыграет не только без основной пары центрбеков Милитао - Алаба, но и без вратаря Тибо Куртуа, которого в этом сезоне меняет Кепа.

"Наполи": Мерет - Ди Лоренцо, Эстигор, Натан, Оливера - Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелинский - Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди - Модрич, Чуамени, Вальверде - Беллингем - Родриго, Винисиус

"Наполи" - "Реал Мадрид": ставки и коэффициенты

"Наполи" - "Реал Мадрид": прогноз от UA-Футбол

Обе команды слишком опасны впереди, чтобы верить в низкую результативность. Поставим на "обе забьют" - БК предлагают ставку с коэффициентами от 1,6 и выше.