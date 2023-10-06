Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.10.2023

После нервной, но яркой победы над "Наполи" (3:2) в Лиге чемпионов "Реал" сыграет против "Осасуны", которой не проигрывает с 2011 года. Конечно, вы все знаете, чего ждать от этого противостояния.

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Примера. 9-й тур

7 октября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" 17:15 "Осасуна"

Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости "Реала"

"Реал" начал сезон очень сильно. Да, было поражение в дерби "Атлетико" (1:3), но в остальном "Сливочные" оправдывают статус одного из фаворитов сезона. 9 побед в 10 матчах - это мощно.

Неделю назад команда Карло Анчелотти смяла сенсацию Ла Лиги "Жирону" (3:0) на ее же поле; после этого в Неаполе был бит "Наполи" даже при том, что итальянцам помогали Кепа и ВАР. Джуд Беллингем - вот главный кузнец мадридских побед; у англичанина уже 8+3 в 9 матчах. Превосходит ожидания и Хоселу с 4 голами.

2 - Jude Bellingham is the third player to score in his first two games for Real Madrid in the @ChampionsLeague, after Christian Karembeu in 1998 and Cristiano Ronaldo in 2009.



Impact. pic.twitter.com/utQFjuVI6P — OptaJose (@OptaJose) October 3, 2023

Еще один козырь "Реала" - молодость; он даже при сложном графике выглядит свежо. Но и проблема перед "Осасуной" тоже есть - в центре обороны. Алаба и Милитао травмированы, а Начо дисквалифицирован за чудовищный фол на Порту в прошлом туре. Теперь играть в паре с Рюдигером придется опорнику или фулбеку.

Новости "Осасуны"

Если Мадрид идет дистанцией уверенно, то "Осасуна" радовала лишь в стартовых турах. Дальше пошел обвал игры и результатов.

Неделю назад Памплона наконец прервала падение, но, во-первых, это всего лишь "Алавес" (2:0), а во-вторых, даже он создал не меньше голевых ситуаций, но их не реализовал, не хватило класса. Кто-то сомневается, что у "Реала" его хватит? Проблемы в защите "Осасуны" постоянны - у нее лишь 2 "сухаря" в 10 матчах этого сезона.

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Да и забитых голов - ровно по одному за матч. "Реал" такой атакой не возьмешь, если только кто-то из памплонцев не поймает кураж, как в прошлом туре Арнаис. Чими Авила - вот от кого ожиданий наибольше.

"Реал" - "Осасуна": статистика личных встреч

Здесь важно зафиксировать две вещи. Во-первых, "Осасуна" не выигрывает у "Реала" во всех турнирах с 2011 года. Во-вторых, Памплона в двух последних чемпионатах играла вничью на "Сантьяго Бернабеу" - 0:0 в октябре 2021-го и 1:1 в октябре 2022-го.

Также пришлось "Сливочным" помучиться и в майском финале Кубка короля (2:1). То есть, соперник у "Реала", скорее, опасен, чем нет.

Последние матчи "Реала"

Последние матчи "Осасуны"

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

У "Реала" кроме долгосрочных Куртуа и Милитао вне заявки Давид Алаба (пах) и Начо (дисквалификация).

У "Осасуны" есть вопросы к готовности левого крайка Хоана Мохики. Также вне игры центрбек Унаи Гарсия и атакующий хавбек Мой Гомес. Две потери из трех - болезненные.

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Чуамени, Менди - Модрич, Вальверде, Камавинга - Беллингем - Винисиус, Хоселу

"Осасуна": Эррера - Пенья, Катена, Давид Гарсия, Крус - Монкайола, Муньос, Орос - Рубен Гарсия, Будимир, Арнаис

"Реал" - "Осасуна": ставки и коэффициенты

"Реал" - "Осасуна": прогноз от UA-Футбол

Стиль игры "Осасуны" и сложный график не обещают нам карнавала на поле. Скорее, Мадрид сыграет прагматично. Отсюда и ставка - на "2-3 гола в матче от обеих команд". БК предлагают ее с коэффициентами от 2,0 и выше.