Реал Мадрид - Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 7.10.2023

После нервной, но яркой победы над "Наполи" (3:2) в Лиге чемпионов "Реал" сыграет против "Осасуны", которой не проигрывает с 2011 года. Конечно, вы все знаете, чего ждать от этого противостояния.

"Реал" начал сезон очень сильно. Да, было поражение в дерби "Атлетико" (1:3), но в остальном "Сливочные" оправдывают статус одного из фаворитов сезона. 9 побед в 10 матчах - это мощно.

Неделю назад команда Карло Анчелотти смяла сенсацию Ла Лиги "Жирону" (3:0) на ее же поле; после этого в Неаполе был бит "Наполи" даже при том, что итальянцам помогали Кепа и ВАР. Джуд Беллингем - вот главный кузнец мадридских побед; у англичанина уже 8+3 в 9 матчах. Превосходит ожидания и Хоселу с 4 голами.

2 - Jude Bellingham is the third player to score in his first two games for Real Madrid in the @ChampionsLeague, after Christian Karembeu in 1998 and Cristiano Ronaldo in 2009.



