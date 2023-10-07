Реал Мадрид - Осасуна. Украинский голкипер попал в заявку сливочных

Сегодня в 17:15 встретятся "Реал Мадрид" и "Осасуна" на стадионе Сантьяго Бернабеу.

"Реал Мадрид" выиграл два последних поединка, победа над "Жироной" 3:0 вернула "сливочных" на первое место. Сможет ли "Реал" одолеть "Осасуну" - узнаем совсем скоро.

У "сливочных" не смогут сыграть сегодня Милитао, Гулер, Фернанндес, Куртуа и Алаба. В заявку попал Лунин, но выйдет ли он в старте - неизвестно.

После 8 туров у "Реала" 21 очко, у "Осасуны" - 10 очков.